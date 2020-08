Pele cheia de vida

RR Renata Rusky

(foto: Zuleika de Souza/CB/D.A Press)

Que o estômago e o intestinos têm diversos microrganismos que ajudam na função digestiva, não é novidade. O que muitos não sabem é que a pele também é um microbioma — habitat de bactérias, fungos e até de vírus, que vivem dentro dela e também na superfície. A esses seres vivos é dado o nome de microbiota. Ela é essencial para a proteção do maior órgão do corpo humano.

“É importante ter um microbioma equilibrado para ter uma pele saudável. O desequilíbrio provoca uma propensão maior a doenças”, explica a dermatologista Graziela Alencar, do Centro de Estética HOB. Entre os problemas de saúde causados e agravados por uma pele em desequilíbrio estão eczema, infecções, dermatite, acne, rosácea, dermatite atópica e psoríase.

Pesquisa recente da empresa francesa La Roche-Posay mostrou que o eczema está associado a uma redução muito grande na diversidade bacteriana, com até 30% do ecossistema ocupado por apenas uma bactéria, a Staphylococcus aureus. Esse desequilíbrio é responsável por uma pele seca, além de coceira e crises recorrentes de eczema.

É importante, portanto, cuidar do microbioma da pele. De acordo com o dermatologista Abdo Salomão, doutor pela Universidade de São Paulo (USP) e professor universitário, algumas das formas de mantê-lo em equilíbrio seria não tomar muitos banhos ao dia, sempre rápido e com água morna, sabonete neutro e sem esponjas.

Além disso, deve-se fazer o uso consciente de produtos muito básicos ou muito ácidos para tratar a pele. “É preciso manter o pH da pele, então, peeling, por exemplo, é, no máximo, uma vez por semana”, especifica. O médico esclarece que nenhuma pele é igual a outra, portanto, cosméticos que funcionam em uma pessoa podem não servir para outra.

Uma alimentação saudável, também, interfere no bioma da pele. “Tem de ter muita fruta e verdura. Sabemos que, quando há muito colesterol e triglicérides, o sangue acaba circulando muito mal na superfície da pele”, explica Salomão. O tabagismo, segundo ele, é outro vilão dos microrganismos da pele, já que a fumaça os mata.

A dermatologista Graziela alerta para outra medida importante, em especial nesta época de seca: hidratação. “Mesmo quem tem pele oleosa precisa hidratar e deve usar sabonetes e cremes específicos”, indica. Segundo ela, a pele ressecada é um dos principais sinais de um microbioma desequilibrado.

Probióticos

Nos últimos anos, a indústria farmacêutica passou a produzir cosméticos com ativos vindos de microrganismos para passar na pele. Hoje, há, ainda, produtos para consumir via oral, que prometem modular o microbioma da pele. Segundo Graziela, eles estimulariam a proliferação dos microrganismos do bem e evitam os que fazem mal. Mas a eficácia não é um consenso.

De acordo com Salomão, muitos estudos clínicos ainda precisam ser feitos. “In vitro, os estudos são positivos. Há um apelo muito grande sobre isso, mas a nossa pele já tem o microbioma dela, são bactérias que surgem naturalmente. É difícil implantar”, justifica.

2

milhões de micróbios podem ser encontrados em uma área da pele do tamanho de um centavo na testa de uma pessoa.



Sérum Probiótico com Fensebiome e Shield, da Botica Erva-Doce: fortalece a pele exposta ao ambiente, promovendo equilíbrio da microbiota e efeito antipoluição R$ 134 (50ml)



Gel creme hidratante Squalane + Probiotic, da Biossance: com Lactococcus Ferment Lysate, ajuda a equilibrar e melhorar a barreira de hidratação da pele e acelera a renovação celular. R$ 249 (50ml)



Prosec, da Buona Vita: sérum desenvolvido com probiótico para o tratamento de acnes e comedões (espinhas e cravos) em todos os graus, evitando a formação de cicatrizes (preço sob consulta).



Lipikar Baume AP+M, da La Roche Posay: com Aqua Posae Filiformis, um fragmento inativo da bactéria Vitreoscilla filiformis. R$ 79,90 (75ml), R$ 139,90 (200ml) e R$ 179,90 (400ml)



Hydraporin AI, da Mantecorp: contém Bioskin, ativo com ação probiótica que age diretamente no equilíbrio da microbiota, proporcionando o crescimento das bactérias benéficas na pele e inibindo a proliferação das bactérias ruins. R$ 130 (450g)