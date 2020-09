OQ Oscar Quiroga

Se a ignorância era o maior problema da humanidade, agora se agregou a este um maior ainda, o do conhecimento superficial transformado em perícia. A ignorância pode ser superada com relativa facilidade através da boa vontade de perceber e,consequentemente, ampliar a consciência. O conhecimento superficial, porém, é teimoso, argumenta passionalmente para ter a razão, para ocupar o espaço com opiniões sem fundamento, pretendendo discutir de igual para igual com quem, com esforço e disciplina, adquiriuconhecimento. Conhecer não é necessariamente estudar, conhecer é perceber, e só é possível perceber quando se quer. Aqueles que estacionam numa percepção superficial e adotam ares de profundos conhecedores da realidade, decidem, sem o perceber, promover a redução do Universo às suas opiniões.



ÁRIES

Apesar das contrariedades e questionamentos, tudo continua correndo da melhor maneira possível. As críticas se resolverão sobre a marcha dosacontecimentos e, por enquanto, essas diminuem de tamanho e intensidade.

TOURO

Desfrute dos momentos de paz e regozijo, não apenas porque é legítimo aproveitar tudo que faz você sentir segurança, como também que isso vai servir para você ter mais tino e presença de espírito nos próximos dias.

GÊMEOS

Agora é um bom momento para você testar o alcance de sua força de vontade, sem se importar com o que as pessoas pensem ou opinem a respeito. Fazer o que você deseja a despeito de tudo e de todos. Vai encarar?

CÂNCER

Ainda que por um instante, que é mais curto do que você gostaria, o ambiente fica agradável, propiciando regozijo e entendimento. Aproveite, nunca se sabe quanto isso dura, mas se sabe que faz muito bem à alma.

LEÃO

A espontaneidade retorna, e isso vai ajudar você a se expressar com mais qualidade e, se tudo der certo, haverá pessoas que entenderão sua posição, conflitando o menos possível. Aproveite, e explique o inexplicável.

VIRGEM

Guarde segredo sobre o que mais interessar a você. O ocultamento das informações preservará seus melhores planos, mas você precisará de paciência, para não se convencer de que as demoras possam ser contrárias a esses.

LIBRA

As dificuldades que sua alma acha serem insuperáveis, serão resolvidas através da constituição de vínculos de colaboração com as pessoas certas. O desafio, então, é reconhecer quem são essas pessoas certas.

ESCORPIÃO

Informação é poder, todo mundo sabe disso. Por isso, os segredos representam a perspectiva de você ter mais domínio sobre o que acontece e, também, para que seus planos sejam consumados da melhor forma possível.

SAGITÁRIO

Este é um momento auspicioso para consolidar laços com as pessoas que, recentemente, se mostraram muito mais amigas do que você imaginava ser possível. A amizade é o único relacionamento perfeito. A companhia.

CAPRICÓRNIO

Você quer o que você quer, e não parece haver receptividade aos seus desejos. Pois bem, neste momento sua alma precisa escolher que tipo de recursos intelectuais, emocionais e físicos usará para chegar a destino.

AQUÁRIO

O ambiente dos relacionamentos mais significativos, aqueles que servem de referência a você, começa a ficar mais harmonioso, e isso é muito bom, porque evita que os conflitos assumam o protagonismo do cenário.

PEIXES

Uma boa revisão dos seus planos ajudará bastante para lidar com a crescente complexidade do cenário. É preciso temperança, para acomodar as discordâncias e discrepâncias, ciente de que essas fazem parte do cenário