Conquistando o seu espaço

TS Tayanne Silva*

(foto: Alex F Buchholz)

Por muito tempo, o padrão de cabelo liso, pele branca e olhos azuis permaneceu nas capas de revistas e nas passarelas. Muitas meninas negras, cacheadas e crespas não se sentiam representadas, achavam que não faziam parte do mundo da moda. Ou pior, não acreditavam que eram bonitas. Tal imposição pode ser bem cruel para quem quer ingressar na carreira de modelo, como lembra a estudante de geologia da Universidade de Brasília (UnB) Jéssica Vieira, 23 anos.

Desde a infância, a jovem ama ser fotografada e, em 2015, decidiu investir na profissão. O início porém, foi bem conturbado. “Entrei em uma agência e, na época, ainda não era muito aceito o cabelo crespo/cacheado. Pediram para eu alisar os fios. Fiz vários procedimentos químicos e me sentia muito mal com isso”, lembra Jéssica, que nasceu no Piauí, e veio para Brasília aos 12 anos. “Virou minha cidade”, garante.

Em alguns trabalhos, garante, sofreu preconceito. “Fui muito excluída por não seguir o padrão. Enfrentei — e ainda enfrento — muita dificuldade só por ser negra, só por ter um cabelo afro. Já perdi trabalhos por isso e fico imaginando outras meninas. Na época, infelizmente, acabei desistindo da carreira, por conta dos traumas e feridas.”

No ano seguinte, porém, a estudante encontrou o projeto Beleza Negra, idealizado pela produtora de moda Dai Schmidt, desde 2012 em Brasília, e recebeu um convite para retornar à profissão. “Ela me disse: ‘Seu cabelo é incrível e você tem um ótimo perfil’. Mas, de imediato, eu não quis. Já tinha criado uma rejeição muito grande.” Dai explicou o propósito do projeto: difundir o conhecimento sobre os diferentes padrões de beleza, moda e comportamento, além fomentar o debate sobre a igualdade racial e combate ao racismo.

Carreira internacional

Jéssica voltou a investir na carreira. No ano passado, surgiu uma oportunidade internacional. Em julho, seguiu para a Índia, onde ficou até abril deste ano. “A experiência profissional e o crescimento pessoal foram incríveis. Eu cresci muito, consegui aperfeiçoar as minhas técnicas, conheci outra cultura e outro mercado.” Mesmo lá, a jovem viu de perto o preconceito. “Sofri por causa do meu cabelo e acabei repreendendo a pessoa. Hoje, não aceito esse tipo de atitude. Fui bem amparada pela agência, mas, aqui no Brasil, ainda é muito mais recorrente.”

Segundo ela, é triste quando se chega ao casting (seleção) e, se há duas modelos negras, só uma passa. Ou quando, a cada 15 profissionais, só tem uma negra. “Na maioria das vezes, ela nem tem a oportunidade de começar. A dificuldade começa antes, e é gritante. Mas, claro, bem menos do que antes.”

A jovem credita essa melhora ao trabalho de precursoras, como as supermodelos Naomi Campbell, Adut Akech Bior e Jourdan Dunn, que abriram caminho para que mulheres negras brilhem na profissão. “Vivi situações de preconceito dentro do trabalho e não aceitarei esse tipo de comportamento de mais ninguém, pois é crime.”

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

Quatro perguntas para... Jéssica Vieira

Como foi sua experiência na Índia?

Cheguei muito crua lá! Na índia, fui tratada como profissional, tinha meus direitos e deveres garantidos. O mercado é muito diferente do Brasil, dividido em fashion, comercial, TV e desfiles. Quando cheguei lá, o meu cabelo estava muito grande e, então, fui encaixada no mercado fashion. Depois, cortei o cabelo para entrar no comercial e fiz propagandas. Não faltava trabalho. Eu fiquei superfeliz por ser tratada como profissional. Além de ter aprendido sobre fotografia, direção de arte, design e conviver com as pessoas desses segmentos todos os dias.

Qual conselho daria para quem quer ser modelo?

Como qualquer outra profissão, é necessário estudo e dedicação. Você não precisa só ser bonita e alta. Nem precisa mais estar dentro desse padrão para ser modelo. Ainda bem que isso está sendo desconstruído. É preciso aprender sobre expressão corporal, saber lidar com o corpo e o rosto, fazer uma boa passarela e estudar atuação. Não é qualquer pessoa que é modelo! Ela deve saber seus deveres e precisa ser respeitada como profissional. Eu acabei trancando a UnB por causa do contrato da Índia, mas, caso volte a trabalhar fora, ficarei poucos meses. Meu sonho é ser geóloga. São duas profissões por que sou apaixonada!

Os profissionais de beleza têm dificuldade de acertar o tom da sua pele ou mexer no seu cabelo?

A pele e o cabelo sempre tiveram alguns problemas, principalmente, na Índia. Isso porque muitas modelos são da Europa. Eles não têm tanto contato com o meu tipo de estrutura capilar, mesmo amando. Várias vezes, eu mesma arrumava. Houve situações em que tive que escovar, cachear, passar gel, etc. E isso acabou detonando os fios. Quando voltei a Brasília, cortei e coloquei tranças. Quanto à pele, eu preciso levar minha maquiagem, pois alguns profissionais não acertam o tom, deixam cinza ou branca demais. Então, caso fique desastroso, eu conserto.

Como definiria seu estilo?

Sou show fashion! É uma alternativa sustentável. Uso roupas de brechós e troco peças com as amigas. Não costumo comprar de grandes marcas ou que não têm essa ideia sustentável, pois eu percebi os impactos da indústria na Índia.

Supermodelos negras

crédito: Reprodução/Instagram

Nascida em um campo de refugiados no Sudão, Adut Akech Bior passou por vários outros até chegar à Austrália. Fez sua estreia desfilando para a Saint Laurent, em 2017



Um dos ícones da era de top models, Naomi Campbell nasceu em Londres, na Inglaterra, e começou a carreira de sucesso na década de 1980



Nascida no Reino Unido, a atriz e modelo Jourdan Dunn foi descoberta em uma loja de roupas em 2006. Um ano depois, já era um rosto conhecido nas passarelas