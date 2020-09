CB Correio Braziliense

Os números são alarmantes. Segundo dados da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a quantidade de casos de depressão dobrou durante a pandemia e os de ansiedade e estresse aumentou em 80% no Brasil. Isso em um país em que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), lidera o ranking de pacientes com alguns dos principais distúrbios mentais no mundo. Nunca o Setembro Amarelo, campanha que alerta para os riscos de suicídio, foi tão relevante. A repórter Renata Rusky ouviu especialistas e pessoas que, de repente, em meio ao isolamento, viram que precisavam cuidar da mente para se manter saudável. E mais: os turbantes como símbolo de identidade da cultura negra ganhan espaço e invadem o streetwear. Veja, também, como os voluntários que levam alegria aos pacientes em hospitais têm driblado o isolamento social para continuar a fazer o bem.

Bom domingo e boa leitura!

(Sibele Negromonte)