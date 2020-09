Pescoço firme

RR Renata Rusky

(crédito: Monique Renne/Esp. CB/D.A Press - 11/7/05)

Cuidar da pele do rosto é importante, mas bem perto dele tem outra região que pede atenção especial. Segundo o dermatologista André Moreira, o pescoço é como uma moldura para a face e exige cuidados. “Não adianta vermos uma pessoa com o cabelo bem hidratado, com a pele do rosto bonita e o pescoço denunciando a idade”, brinca.



Embora estejam próximas, a cutes da face e do pescoço não são parecidas. Segundo o profissional, o rosto tem características únicas. Mesmo assim, muitos produtos feitos para uma podem ser aproveitados para a outra, como hidratantes e protetores solares. Ele orienta, ainda, a usar no pescoço vitamina C e ácido hialurônico, que estimula produção de colágeno.

A dermatologista Graziela Alencar, do Clínica de Estética HOB, no entanto, ressalta que a pele facial tem muitas glândulas sebáceas, diferentemente da do pescoço; portanto, é necessário hidratar mais o pescoço e deve-se evitar usar nele muitos dos ácidos com potencial irritante. “É melhor usar produtos específicos, porque o pescoço tem pele mais fina, mais ressecada”, esclarece.

Além disso, a área está exposta à luz solar, o que, de acordo com a dermatologista Simone Neri, é um dos principais fatores que causam envelhecimento, portanto, o uso de filtro solar é indispensável. “Além de uma alimentação adequada, não fumar, beber moderadamente”, recomenda.

Tech neck

Um comportamento recorrente que agrava um visual não tão bonito do pescoço é a forma como se costuma usar o celular. É o chamado tech neck, em tradução livre: pescoço tecnológico. De acordo com André Moreira, o costume de usar o telefone olhando para baixo gera flacidez na área, o que cria uma papada. “Isso está sendo comum até em pessoas jovens. Por isso, eu recomendo tentar usar o celular olhando para frente”, sugere.

Graziela explica que, em geral, a papada é um acúmulo de gordura e o comportamento não necessariamente promova isso. “O que acontece é que a pele vai ficando frouxa, e a flacidez forma essa papadinha”, explica.

É importante tomar medidas para evitar que isso aconteça, mas depois de uma papada já formada, procedimentos em consultório podem resolver a situação. Os especialistas citam o ultrassom microfocado, que, segundo Graziela, atinge uma camada profunda e melhora a flacidez. Para isso, André usa o chamado ultraformer. Além disso, pode-se usar os bioestimuladores de colágeno, como o sculptra e o radiesse.

Embora alguns produtos para o rosto possam ser aproveitados no pescoço, a indústria cosmética já faz itens mais específicos. Confira alguns.