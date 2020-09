Sono reconfortante

AC Ailim Cabral

(crédito: Haruo Mikami/Divulgação)

Embora a maioria das atividades externas esteja liberada e muita gente tenha flexibilizado o isolamento social, a pandemia do novo coronavírus ainda não acabou e ficar em casa, quando possível, continua necessário. Após cerca de seis meses de quarentena, deixar o lar mais agradável e aconchegante ajuda a manter o equilíbrio físico e mental. Boas noites de sono reparador são um fator determinante no astral do dia seguinte. Que tal, então, investir em uma cama que ofereça acolhimento? Você sabia que a quantidade de travesseiros e a qualidade dos lençóis pode fazer toda a diferença?

Paula Jaber, diretora de Estilo do Westwing Brasil, esclarece que o quarto é um espaço muito pessoal, e a cama, mais ainda. Então, para uma cama ideal, é importante respeitar o estilo de vida e gosto de quem vai dormir nela. “Os acessórios são facilitadores do seu conforto, portanto precisam atender ao seu gosto e à sua necessidade.”

O primeiro passo é escolher um colchão mais ou menos macio, a depender da preferência. Os travesseiros seguem a mesma lógica — existem os mais firmes e os macios. É possível, também, fazer uma mistura entre eles e usar um ou outro, de acordo com a necessidade do dia.

Para pessoas mais práticas, Paula sugere camas que deem menos trabalho para arrumar pela manhã, com menos travesseiros e acessórios. Um jogo de cama simples, com lençol superior para proteção dá conta do recado e deixa o ambiente descomplicado e arrumado.

Quando se trata da qualidade dos jogos de cama, que contribuem para o conforto na hora de dormir, a designer de interiores Eliene Lucindo sugere os tecidos naturais, como fibra de bambu, que mantém a temperatura, sem esquentar ou esfriar demais.

Quantidade de fios

Os fios ideais, segundo Eliene, são a partir de 800, pois permitem a experiência sensorial de sentir a textura. Ao tocar o algodão, a seda ou o cetim, por exemplo, a pessoa sente a leveza dos fios, o que contribui para uma boa noite de sono. “Ao escolher, é importante saber que é um investimento a longo prazo. É mais caro, mas quanto mais fios, melhor”, ensina.

Para quem quer investir sem gastar demais, ela sugere dois ou três jogos de cores claras e neutras para rodízio. “Assim, você tem o conforto que não briga com a decoração do quarto ou com o edredom ou manta que queira usar.”

Paula acrescenta que os jogos de cama com mais fios e de materiais orgânicos permitem que o corpo respire melhor durante a noite, facilitando o descanso. Além disso, quanto menos sintético é o tecido, maior a durabilidade e facilidade para lavagem.

A qualidade do jogo de cama é importante para todos os estilos. Mas aqueles que preferem camas que parecem saídas de filmes ou que têm prazer em ver a cama feita e bonita, a quantidade de acessórios aumenta. Camas de casal com jogos de até seis travesseiros, com fronhas diferentes, que se complementam em cores e estampas, almofadas, capas e mantas são opções ideais para quem busca conforto noturno e, também, diário. “Ao acordar e fazer a cama, vem a sensação de começo do dia, com organização e beleza. Na hora de dormir, aquela cama cheia é convidativa, chama para relaxar e abraçar”, diz.

Na hora de escolher entre o tipo de cobertor, como manta, edredom de algodão ou microfibra, é importante avaliar a temperatura do ambiente, se é usado ou não o ar-condicionado e se a pessoa sente muito calor ou muito frio. “Não adianta uma pessoa supercalorenta investir em um edredom pesado que deixa a cama quente demais só porque acha que vai ficar bonito”, exemplifica Paula.

Dicas valiosas

* Sente na cama antes de comprar. Experimente sempre a densidade de colchões e travesseiros, pois a densidade ideal é muito particular.

* O mesmo vale para os tecidos de edredom, manta e lençol. É importante gostar da textura que sente na pele antes de comprar.

* Para arrumar a cama e deixar lisinha, sem amassados no lençol, como nos hotéis, borrife uma mistura com álcool e água ao fazer a cama.

* Se quiser dar um cheirinho gostoso ao quarto, adicione um perfume para ambientes na mistura.



Cama completa

Saia de colchão

Para o modelo box, a saia é colocada

ao redor da base da cama para

protegê-la e deixá-la mais bonita.

Pode ser trocada e lavada.

Pillow top ou protetor de colchão

É uma espécie de travesseiro para a cama. Colocado por cima do colchão, pode ser fino ou grosso, duro ou macio, a depender do gosto de quem vai dormir. Além de promover mais conforto, pois funciona como mais uma camada no colchão, protege a cama e pode fazer

com que ela dure mais tempo.

Travesseiros

Capa de travesseiro

Protege os travesseiros que ficam por cima da cama durante o dia e pode ser removida na hora de dormir.

Jogos de cama com fronhas, lençol de baixo e lençol de cobertura

O lençol de cobertura pode funcionar apenas como proteção da cama durante a dia e, à noite, fica entre o corpo e o edredom ou manta.

Edredom

Pode ser apenas decorativo, usado por cima da cama quando está feita ou ser a cobertura, para quem gosta.

Duvet ou capa de edredom

É usada apenas quando o edredom está protegendo a cama ou para dormir. Pode ser removida e lavada, danificando menos o edredom e aumentando sua vida útil.

Manta

Pode ser usada para cobrir o corpo ou apenas enfeitar o pé da cama, como

uma peseira, dobrada por cima do edredom ou lençol.

Poltronas ou recamier

O recamier é aquele pequeno sofá que fica próximo ao pé da cama. Pode ser usado para compor o ambiente e para guardar os elementos da cama feita na hora de dormir, tais como peseiras e almofadas decorativas.