A inteligência contra nós

OQ Oscar Quiroga

De vez em quando,nossa inteligência se volta contra nós e, em vez de esclarecer, faz o contrário, aprofunda nossas confusões e equívocos. A inteligência faz isso estabelecendo associações, relações de causa e efeito entre ingredientes da realidade que, de fato, não tem nenhum vínculo entre si. Assim nasce a superstição e a paranoia, e ninguém está livre dessas experiências, porque, quanto mais avançada e sofisticada seja nossa inteligência, mais complexas serão as associações ilegítimas que ela será capaz de estabelecer. Oantídoto contra isso é o bom humor, nunca nos esquecermos de rir até o espasmo de nossas barrigas das ridículas associações de causa e efeito que fazemos sobre a realidade, nos infundindo medo de sermos vítimas de conspirações, ou de estragaríamosnosso destino através decomportamentos banais.



ÁRIES

Lidar com pessoas difíceis não é fácil, mas não é o pior dos cenários, porque toda a dificuldade radica no tamanho dos assuntos envolvidos, e isso há de ser tido em conta. Há conflitos que valem a pena.

TOURO

É inútil tentar encontrar justificativas para aquilo que deveria ter sido feito, mas foi negligenciado. Melhor nem perder tempo nesse exercício, mas consertar o erro cometido o mais rapidamentepossível. Emfrente.

GÊMEOS

Procure enxergar tudo à distância, para que sua perspectiva sobre os acontecimentos seja a mais ampla possível, abrangendo opiniões contraditórias, incluindo as que você não prefere também. Isso ajudará muito.

CÂNCER

Ninguém abre o jogo com total sinceridade, as pessoas se apoiam mutuamente no fingimento, fazendo de conta que tudo foi dito e que as coisas mais importantes foram discutidas. Esse jogo é, de fato, contraproducente.

LEÃO

Suficiente não é suficiente, sua alma pretende mais, e isso é legítimo. Por isso, continue resistindo a se submeter às circunstâncias reinantes, mas se esforce dia a dia para ir além dessas. Pouco será muito.

VIRGEM

Você conseguirá o que você deseja, são suas próprias dúvidas a respeito de sua atuação e competência as que provocam demoras e contratempos inúteis. Porém, ainda que você se esforce, não conseguirá estragar nada.

LIBRA

Mais importante do que investigar como foi que tudo começou, é reconhecer a maneira eficiente de sair das enrascadas, tomando as atitudes pertinentes para que a situação acabe o mais rapidamente possível.

ESCORPIÃO

A capacidade escorpiana de investigação é insuperável, porém, você precisa entender que nem tudo merece esse exercício, há coisas que, se abordadas dessa maneira, acabam sendo complicadas além da conta. É assim.

SAGITÁRIO

Muitas coisas precisam ser conversadas direito, mas sem sobressaltos, porque os ânimos estão muito instáveis e se corre o risco de que, em vez de entendimento, a coisa toda degringole em conflitos inúteis.

CAPRICÓRNIO

Evite esperar que alguémfaça o que só você é responsável por fazer, mas que, de muitas maneiras, acaba empurrando com a barriga, porque não tem vontade de executar. Este é um momento de decisões importantes.

AQUÁRIO

Em muitos casos, a confiança das pessoas é provada através de experiências desagradáveis, com algumas delas utilizando informações privadas das outras para levar vantagem e, inclusive, sem necessidade alguma.

PEIXES

Saber o que você teria preferido ignorar é uma experiência sem retorno, porque não se pode fingir que não se sabe o que se percebe. O assunto, então, é aproveitar a situação e tocar a bola para frente. Ainda há jogo