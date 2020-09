SN Sibele Negromonte

Em meio às incertezas do momento que vivemos, as flores podem funcionar como um ótimo remédio. Suas cores e beleza levam alegria para o lar e enchem os moradores de esperança. Na pandemia, muita gente recorreu aos buquês para presentear pessoas queridas e fazê-las sentirem-se abraçadas, mesmo que a distância. Também obrigou os floristas a se reinventarem e, de quebra, mudarem as próprias vidas. A repórter Ailim Cabral entrou nesse mundo exuberante e conta como as flores ajudaram as pessoas a enfrentarem o isolamento. E que tal esperar a primavera, que chega em dois dias, com um lindo arranjo preparado pelas próprias mãos? Confira o passo a passo. E mais: exemplos de moda circular; todas as cores do corretivo; e o sono dos pets.

Seja bem-vinda, primavera!

Bom domingo e boa leitura!