Sem mascarar a limpeza dos dentes

RR Renata Rusky

Uma das principais mudanças desde que a pandemia do novo coronavírus começou foi o uso constante de máscara. Trata-se de lei, de responsabilidade social e de cuidado consigo e com o próximo. O novo acessório criou dúvidas e mitos em toda a sociedade. Um deles, que precisa ser derrubado urgentemente, é de que poderia causar problemas bucais. Segundo Brunna Bastos, cirurgiã-dentista da Gum, não há indícios de que isso, de fato, aconteça.

No entanto, ela alerta que 90% da população têm ou já tiveram gengivite e periodontite, doenças facilmente preveníveis por uma higiene adequada da boca. A dentista cita uma pesquisa mundial que constatou que apenas 10% das pessoas usam fio dental diariamente. “A escova de dente não alcança e não limpa 40% da superfície do dente, por isso o fio, ao menos uma vez por dia, é importante”, explica.

Profissionais acreditam que o uso da máscara está fazendo com que muitos relaxem ainda mais na higiene. “Muita gente tem deixado de se cuidar porque está usando máscara e, em tese, os outros não estão sentindo o cheiro, não estão vendo sujeira”, afirma a dentista Ianara Pinho. Mas ela alerta para a importância da escovação dos dentes, mesmo que ninguém os veja: “As duas doenças mais prevalentes no brasileiro, hoje, são cárie e periodontite, ambas podem levar à perda do dente”, informa.