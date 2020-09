A rainha do lar

AI Adriana Izel VN Vinicius Nader

Na última sexta-feira, a televisão brasileira completou 70 anos, data que marca a inauguração da TV Tupi em São Paulo. A comemoração chega em meio ao desafio de se reinventar para enfrentar o streaming e a internet. Mas também é momento de celebrar os pioneiros do veículo que ajudou a moldar a sociedade brasileira desde a inauguração, como Assis Chateaubriand, Walter Clark, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (Boni), Cassiano Gabus Mendes e tantos outros.

“Não teve uma década sequer que a televisão tenha deixado de espelhar os costumes sociais. Um bom exemplo disso são os anos 1970, com a Era Disco. (A novela) Dancin’Days ditou moda... E nos anos 1980? Penteados, roupas, gírias... A televisão é a história social de forma constante e audiovisual. Algo que a televisão brasileira firmou profundamente, e foi um espelho também do jeito brasileiro: sonhador como as novelas, batalhador como nos esportes, afoito por notícias como os telejornais, alegre como a linha de shows, criativo como os infantis, verdadeiro como os realities. É o Brasil na tela, sem exageros”, afirma o jornalista Elmo Francfort, responsável pelo projeto TV ANO 70 da ABERT — Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, do qual é coordenador do núcleo Memória ABERT, e que lançará em breve o livro A história da televisão para quem tem pressa — Do preto e branco ao digital em apenas 200 páginas (Editora Valentina).

“A tevê é um espelho da sociedade brasileira. Ela interage política, econômica e socialmente com o país e reflete, muitas vezes, o nosso próximo passo. A tevê a cores, por exemplo, chega durante a ditadura militar para representar um crescimento, para dar cor a um momento pálido, acinzentado”, concorda o jornalista e crítico de tevê Gabriel Priolli, autor de livros sobre o assunto, como O campeão de audiência — Uma autobiografia (Summus editorial), sobre Walter Clark, um dos executivos mais importantes do início da televisão brasileira.

Narrado em primeira pessoa (a partir de entrevistas de Gabriel com Walter), o livro nos apresenta a “um construtor da tevê como indústria elevada à mídia nacional”, como define o autor. “Walter Clark era um bon-vivant com histórias incríveis. Ele começou na TV Rio, no tempo da tevê ao vivo e regional. Quando foi para a Globo, a emissora era a quarta colocada no Rio de Janeiro. Em 10 anos, ele e Boni levaram a emissora à liderança absoluta nacionalmente. Eram conhecidos como a dupla Boni e Clark, em referência a Bonnie e Clayde”, completa.

Gabriel ainda ressalta o espírito desbravador do executivo, um dos criadores do Jornal Nacional e do modelo de programação — com entretenimento, noticiário, esportes — que conhecemos hoje. Além disso, ele teve importante participação na passagem da televisão ao vivo para o VT, no início da década de 1960.

Desafios

Olhando a televisão brasileira hoje, consolidada, alguém pode pensar que a trajetória tenha sido simples — ledo engano, não foi. Mas talvez seja o momento atual um dos mais desafiadores. A palavra de ordem passa a ser reinvenção, por conta da ascensão de produtos virtuais (como as webséries no YouTube ou até mesmo no Instagram) e especialmente da chegada do streaming.

“Vivemos altos e baixos, mas em todos momentos a área televisiva e os telespectadores continuam num constante aprendizado. Vivíamos um processo até março e tivemos que nos reinventar. Fomos do produto mais bem acabado para a imagem que fosse possível ser gravada a distância, com as lives e conexões de internet nem sempre tão boas”, afirma Elmo. “É mais ou menos como as relações humanas: você se apaixona por alguém, mas se a outra pessoa não tiver um bom conteúdo, um bom papo, uma hora cansa e vai embora. A televisão agora está buscando a melhoria no seu diálogo”, completa.

Elmo lembra que ouvimos durante décadas “erroneamente” que a televisão mataria o rádio, mas isso não aconteceu. Assim também será com a dupla tevê e streaming: “Tem espaço para todos, com adaptações aos costumes e gostos que se modificam ao longo dos processos. A televisão não pode se basear apenas na grade, mas cada programa deve ser especial, diferenciado, podendo ser consumido dentro de uma grade ou isoladamente, conforme a vontade do espectador.”

Para Gabriel, o streaming representa um rival, mas a televisão não vai sucumbir, assim como a chegada de outras mídias, como o videocassete e a tevê a cabo, não mataram a jovem senhora. “A televisão, hoje, precisa descobrir como dialogar com essa nova audiência que está se formando. Ela perdeu a centralidade, mas está pensando como produzir para esse público, com produtos novos, como o Globoplay”, comenta o autor.

Além de reforçar o diálogo, uma arma apontada por Gabriel para manter a hegemonia é o ao vivo. “As pessoas ainda pensam na televisão quando querem acompanhar ao vivo, por exemplo, um acontecimento histórico, um acidente, um atentado. É para a televisão que a gente corre”, explica.

Marcas registradas

Pioneiros como Walter Clark deixaram algumas marcas registradas que aparecem até hoje na identidade da televisão brasileira. Gabriel Priolli destaca duas: a capacidade de improvisação e a criatividade. “Nos outros países, é tudo muito dentro de um padrão. Aqui, a televisão nasceu no improviso”, conta o escritor

Ele lembra que, no dia da inauguração, a primeira transmissão contaria com três câmeras gerando imagens. Mas uma quebrou. Os empresários americanos queriam adiar tudo para quando o conserto fosse feito. Mas Cassiano Gabus Mendes insistiu que fariam no susto, com duas câmeras e sem roteiro.

Como produto, Gabriel destaca uma verdadeira paixão nacional: “Ninguém faz telenovelas como o Brasil — fazemos o popular quando queremos e o elitista quando queremos”.

Elmo Francfort também destaca que “tivemos os primeiros anos de forma muito inventiva” e aponta uma evolução nesses 70 anos: “Atravessamos a televisão ao vivo, depois a chegada do videoteipe. Do local, fomos para o nacional; do regional, para a rede. Depois, do preto e branco às cores, seguida do digital... Vimos grandes teatros, como TV de Vanguarda, novelas memoráveis, como O direito de nascer, Beto Rockfeller, Bem amado, Pantanal, Avenida Brasil.”

Para o jornalista, o balanço é mais que positivo, pois “são 70 anos de uma história que, apesar de episódios tristes e chocantes, temos muito o que comemorar, sendo hoje uma referência internacional de tevê e do próprio país. Assis Chateaubriand talvez não tivesse ideia do que estaria por vir, tendo hoje uma quantidade grande, para muitos países considerada irreal, em número de redes nacionais”.

