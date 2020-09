Primavera em harmonia

MP Maria Paula

(crédito: Editoria de arte)

Na chegada da estação mais poética do ano, movimentos de paz e harmonia são bem-vindos! A partir de amanhã e durante toda a semana (de 21 a 27 de setembro), teremos uma grande celebração na Praça da Harmonia Universal — EQN 104/5, Asa Norte.

Os ares primaveris trazem os festejos do 46º aniversário das atividades de tai chi being tao ali desenvolvidas, com a transmissão do evento pelo canal no YouTube da Praça da Harmonia Universal. O evento será totalmente digital, respeitando o afastamento social que o momento impõe. Exatamente como foi feito, com enorme sucesso, na última semana de abril deste ano, por ocasião do Dia Mundial do Taichi & Chikung (www.worldtaichiday.org).

A programação, que pode ser encontrada na página www.phu.org.br, será aberta às 9h pelo mestre Woo. Os festejos incluem lives, vídeos, depoimentos, palestras, apresentações de performances relacionadas a arte e cultura oriental, tais como hatha yoga, laya yoga, jin shin jyutsu, homenagens aos profissionais da saúde e temas relacionados à medicina chinesa, entre outros.

Esse evento comemorativo representa mais de 15 mil dias de exercícios saudáveis, inteiramente gratuitos, oferecidos à comunidade brasiliense e a visitantes do Brasil e de outras partes do mundo, sob a orientação do mestre Woo e professores voluntários.

A história da praça e do seu criador são melhor descritas no texto da poetisa Adelaide Jordão, sobre “o jardineiro que plantou uma praça”, e no poema de Maria Maia, “Woo de graça, Woo na praça, Woo todo dia sorrindo”, verdadeiras joias dos arquivos da Associação Being Tao.

Todos estão convidados a participar desse evento pela saúde do homem e pela harmonia do planeta Terra. Vamos torcer para, no tempo mais breve possível, possamos retomar as atividades presenciais, principalmente os encontros diários, nas manhãs de segunda a sábado, das 7h30 às 8h30. Para participar, basta acessar a página de transmissão do evento no YouTube.

Seguindo na série de crônicas escritas a quatro mãos, meu parceiro de hoje é José Milton de Oliveira, professor de tai chi e autor do livro Tai Chi Saúde do Ser.