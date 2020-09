A Investigação

OQ Oscar Quiroga

Observando adiferença dos ângulos em que a luz do Sol se apresenta a ti, ao longo dos dias, no ambiente em que habitas, e se tu te dedicasses a pensar e investigar, terias aí toda a comprovação que precisas para visualizar a magnífica coreografia cósmica em que existes. Tudo que está aparentemente tão longe de ti que pareceria inatingível, além do teu alcance e entendimento, na prática se manifesta através dos sinais que estão disponíveis à tua percepção, porém, tu precisas ter vontade de investigar, de te deixar motivar pela curiosidade de saber mais, de sair da indolência de considerar que tudo seja banal. A banalidade não estáno proceder da realidade, essa é magnífica, no infinito e no infinitesimal. A banalidade ou a magia está no teu tipo de olhar e na boa vontade que pratiques para investigar.



ÁRIES

Nem tudo pode estar sob controle, mas em vez de isso se transformar em objeto de ansiedade, pelo contrário, tem de reforçar sua confiança de que a vida protege seu caminho, e que está tudo bem numa dose de descontrole.

TOURO

Conflito não é necessariamente briga, porquebem administrado conduziria a soluções criativas que acomodassem interesses que, a princípio, seriam discrepantes. Procure pensar bem e agir com astúcia e criatividade.

GÊMEOS

Enquanto a mente tem visões que estimulam e entusiasmam, o dia a dia é discrepante, tornando tudo vagaroso, quase parando. Não importa, se atenha ao que seja possível de imediato, mas também continue sonhando alto.

CÂNCER

Fazer algo errado, só pelo gosto de transgredir, por que não? Afinal, a vida é cheia de regras que, não raramente, oprimem o sabor de liberdade que a alma pretende sentir a maior parte do tempo. Nada de errado.

LEÃO

Cuide para não se aquietar demais hoje, porque enquanto houver dinâmica e movimento, sua alma se sentirá mais confortada do que se passar muitas horas na quietude, sem nada fazer. Saia à rua, caminhe pelo bairro.

VIRGEM

Ainda que as pessoas não compreendam suas motivações e que, mesmo se esforçando para encontrar uma forma melhor de se comunicar, o resultado seja contrário, isso não significa que você deva desistir. Em frente.

LIBRA

Não é difícil encontrar conforto e segurança, porém, quando essas condições dependem do que as outras pessoas fizerem ou decidirem, aí a coisa complica Encontre conforto e segurança dentro do seu alcance individual.

ESCORPIÃO

Apesar de parecer sensato contrariar o que contraria você, este é um momento em que o recuo estratégico seria mais inteligente e, além disso, pouparia você de uma exposição que só drenaria ainda mais vitalidade.

SAGITÁRIO

Guarde seus comentários para depois, porque muito provavelmente esses se tornarão desnecessários e, se você seguisse o impulso de os expressar, com certeza provocariam discórdias inúteis. Recuar.

CAPRICÓRNIO

Há coisas que você pode fazer contando com seus recursos particulares, mas há outras que seria impossível realizar sem a devida ajuda de alguém. Agora é quando se torna necessário pedir ajuda. Está disponível.

AQUÁRIO

O tédio não é uma experiência digna, por isso, se uma ponta desse assomar em sua consciência, tome logo alguma iniciativa que quebre a monotonia. Saia em busca de alguma aventura, não importa que essa seja pequena.

PEIXES

É mentira que nascer entre o céu e a terra teriapor único destino o sofrimento. Procure não se convencer disso, porque é um equívoco conceitual destinado a dominar você, através da culpa e das recriminações