A cara da primavera

Quando falamos em moda floral, logo vêm à mente composições alegres, supercoloridas e refrescantes. Por esse motivo, o estilo está sempre presente na primavera-verão. “Mas o que pouca gente sabe é que esse tipo de padronagem é atemporal, pode ser usado em qualquer estação”, afirma a consultora de estilo Sarah Braga.

Segundo ela, a moda vem ganhando cada vez mais cores. “Nunca tivemos coleções de inverno e outono tão coloridas quanto nos últimos anos. Assim como o tom, a estampa floral não é exclusividade apenas de primavera. Vale lembrar que os acessórios estão em alta, há variedade de brincos, colares, pulseiras e cintos florais. E calçados com detalhes de flores são a aposta de muitas grifes.”

Para a consultora, as pessoas estão com um olhar mais cuidadoso para o consumo. “E com a moda não poderia ser diferente, então por que abandonar aquela peça estampada do verão passado?”

Para esta estação, as estampas florais podem ser grandes ou pequenas. “Veremos muito, também, as candy colors, ou cores doces. São aqueles tons coloridos e clarinhos que voltaram à moda nas últimas temporadas”, diz Raffaela Prudente, proprietária do Raffa’s Bazaar. De acordo com ela, essas tonalidades estão em diversas peças, desde os terninhos monocromáticos até os acessórios que destacam a produção. “Mescladas ao floral, ficam perfeitos.”

Desde o ano passado, grandes grifes internacionais apostam em estampas florais com desenhos oversized e cores psicodélicas. “Esse tipo de combinação trouxe uma pitada vintage. A ideia é remeter ao floral artístico e mais ousado. Ou seja, aquele de decoração, tipo a capa do sofá ou das cortinas antigas da casa da avó”, detalha Sarah, também especialista em cores e estilos.

Paixão por flores

Existem pessoas que amam estampas florais, e isso pode estar relacionado a gostar da natureza e de uma moda mais sustentável. Esse é o caso da estudante de design de moda Anna Alice Silva Sousa, 26 anos. “Desde criança, observo o formato, as texturas e as cores das flores. Elas nos agraciam com sua beleza e é incrível quando dão frutos e polens. Por isso, uso estampas florais, para associar a elas”, diz.

A jovem explica que costuma usar com uma outra peça de cor única. “Independentemente de a cor ser mais chamativa ou neutra, ela é escolhida a partir de um dos tons da estampa, para dar mais destaque.” A estudante tem uma lojinha on-line de brincos (@dubabassu). “Esses acessórios são feitos a partir de cartões-postais antigos. Há de vários formatos e estampas, e, claro, de flores.”

Padronagem colorida

O mix de estampa floral é super-romântico e traz a qualquer look um ar jovial. Mas há muitas dúvidas de como usá-lo. “O segredo é saber qual é o seu contraste pessoal, ou seja, a diferença entre tons do cabelo, pele, olhos, sobrancelhas e lábios”, explica Sarah Braga, também influencer digital e especialista em guarda-roupa cápsula. “Para conhecer qual seu tipo de contraste (leia quadro), basta tirar uma foto, sem maquiagem, e, em seguida, transformá-la em preto e branco, analisando as diferenças entre os tons.”

Já os acessórios florais dependem do restante do look. É preciso ter um bom senso no uso, pois a roupa tem informação demais. “Nesse caso, o ideal é que as peças sejam mais lisas. As candy colors podem aparecer nos acessórios para dar um respiro ao visual”, diz Raffaela.

Outra dica dela é repetir a cor da roupa nos acessórios. “Se a produção for de mix de estampas, opte por acessórios mais delicados e minimalistas. Dessa forma, o seu visual ficará mais equilibrado.” Em relação ao tipo físico, as pessoas com sobrepeso ou quadris largos devem evitar padronagens com flores maiores. “As estampas menores são a melhor pedida. E, para usá-las à noite, o truque é investir em uma peça sofisticada, que complemente, como um blazer. Particularmente, eu amo misturar florais com peças listradas, fica muito chique e autêntico”, ensina a empresária.

Contraste pessoal

Baixo

Se a diferença entre seus tons for muito suave, falamos que se trata de baixo contraste. As características de quem tem esse conjunto, geralmente, exigem cores bem delicadas. Se esse for o seu caso, as melhores estampas devem ser suaves, ou seja, nada que se destaque mais do que o conjunto da sua própria beleza. Além disso, estampas claras e de desenhos delicados harmonizam melhor.

Alto

Se a diferença entre os tons de branco, cinza e preto da foto foi marcante, a pessoa tem alto contraste. Em geral, a sobrancelha é bem marcada, assim como o cabelo e os olhos. As estampas que valorizam mais a sua beleza são, também, de alto contraste. Ou seja, estampas com cores fortes ou opostas e bem contrastantes entre si.

Médio

Pessoas que têm alguma variação de cor, mas não tão marcante, são identificadas como de médio contraste. Em geral, tons do cabelo, pele, sobrancelha e olhos não se destacam tanto. A dica é escolher as estampas de cores com nuances semelhantes.

Seja criativo!

1 - Quando o assunto é mix de estampas, muita gente torce o nariz e acredita que simplesmente não é possível ter um resultado elegante. De fato, esse tipo de composição não é a opção mais óbvia na hora de montar uma produção. Mas não significa que seja proibida. Geralmente, as pessoas falam que estão cansadas do visual e que não têm roupa suficiente. Isso talvez aconteça porque estão na zona de conforto de combinar sempre as mesmas peças. Ou seja, acreditar nesse mito pode limitar as suas possibilidades de looks e subutilizar as peças do armário.

2 - Certamente o mix de estampa ajudará a multiplicar as opções, render looks charmosos e até resgatar peças que estão encalhadas. Mesclar estampas passa uma imagem jovial e ousada, justamente, por trazer essa atmosfera moderna à imagem.

3 - A estampa floral pode ganhar força, personalidade e criatividade com o mix de estampas. E se você quer se aventurar sem errar, a dica é apostar na combinação de padronagens mais clássicas. Uma boa forma de fazer isso é mesclando os florais com peças listradas ou em poá. Para garantir um visual bonito, basta que as duas estampas tenham uma cor em comum. Os looks ficarão harmônicos e coordenados.

4 - Para os mais ousados, a dica é misturar estampas florais com outras estampas, como animal print. Certamente, as produções ficarão cheias de estilo e descontraídas. Outra opção divertida é mesclar estampas florais com elementos tropicais, como frutas.

5 - Saia floral com cropped ou calça jeans lisa com blazer floral são ótimas opções de look. Também pode usar e abusar da mistura do floral com as candy colors ou até o tie-dye.

