A descoberta para o novo tempo

(crédito: Editoria de arte)

Em um cenário de tantas incertezas, como o que estamos atravessando, se há uma coisa que podemos afirmar é que nada será como antes no mundo pós-covid. Agora, muito além de um novo normal que nos conduza mais uma vez à indesejada normalização de padrões e paradigmas doentios — a normose, como foi sabiamente constatado por Roberto Crema, Pierre Weil e Jean-Yves Leloup — estamos, enquanto humanidade, ávidos por inaugurar um tempo verdadeiramente novo em nossas vidas! Não é mesmo?

Mas, afinal, como fazermos isso? Tudo parece estar tão ao contrário do que deveria ser. Por onde começar?

Cremos que a raiz de toda desconexão que vemos no mundo está na desconexão com nós mesmos. Ela começa lá na infância, em um processo que vem para nos formatar aos padrões e interesses do sistema vigente. Devidamente programados, nós a carregamos para a fase adulta, buscando, fora de nós, efêmeras soluções, numa tentativa de preencher o vazio existencial que sentimos. Mas a única solução possível mora dentro da gente.

Esse é um dos motivos pelos quais compreendemos que a paz começa em cada um de nós. Pois, ao nos encontrarmos com a nossa essência, tornamos-nos seres autorrealizados. Nossa felicidade não depende mais das circunstâncias. Desfrutamos da plenitude. Preenchidos com esse sentimento tão bom de unidade, naturalmente queremos servir e auxiliar outras pessoas a se reconectarem, também. Criamos, assim, um mundo saudável, colaborativo e possível, de seres emancipados e alinhados com seus propósitos de vida.

Se você quer iniciar ou aprofundar o processo de autoconhecimento e reconexão com o seu ser, temos um convite para fazer: embarcar com a gente no curso on-line Em paz consigo. Uma jornada amorosamente criada para você se tornar mestre de si mesmo e colocar em prática os hábitos que o levarão até a sua nova vida.

O curso é baseado na biopsicologia, também conhecida como ciência corpo-mente, um campo fascinante que integra sabedorias milenares do Oriente e recentes descobertas científicas do Ocidente. E algo muito legal: ao adquirir o curso (disponível em http://bit.ly/empazconsigo), automaticamente você doa uma vaga para que um jovem em situação de vulnerabilidade social tenha sua vida transformada, também. Maravilhoso, né?

Apesar de tudo, essa pandemia trouxe algumas bênçãos. E, certamente, a principal delas é esse convite à introspecção, ao autoconhecimento. Vamos aproveitar essa chance de descobrirmos quem nós somos para, juntos, inaugurarmos o novo tempo a partir desse estado de consciência e paz interior. É assim que estaremos na direção certa para a verdadeira mudança: aquela que começa dentro da gente. Bora lá?

Da série em parceria com jovens pensadores brasileiros, essa crônica foi escrita com Mateus Dounis, biopsicólogo, palestrante e facilitador de experiências de presença e conexão.