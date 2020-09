Sob medida para os fios: mercado investe em xampus personalizados

AC Ailim Cabral

Produtos customizados tornaram-se comuns, sejam roupas feitas sob medida, sejam canecas ou camisetas com frases divertidas. A personalização chegou a um novo mercado: o mundo da beleza e dos cuidados capilares.

No Brasil, os entusiastas de haircare têm dois caminhos quando se trata da personalização. Há os xampus, cremes e condicionadores customizáveis, nos quais, a partir de uma base, é possível adicionar shots ou boosters com diferentes funções. Também há aqueles com fórmula 100% personalizada, criada a partir de questionários que consideram desde a textura do cabelo até o tipo de alimentação.

Seguindo a tendência da customização, a influenciadora Camila Coutinho lançou, no início de setembro, a GE Beauty. Segundo a empreendedora, a ideia de criar uma linha customizável surgiu do desejo de oferecer ao cabelo o que ele precisa naquele momento. “Há dias em que queremos hidratação ou definição; em outros, sentimos que o cabelo precisa de força ou daquela proteção potente contra a poluição; e por aí vai”, explica.

A linha inclui o xampu neutro, a máscara condicionadora e o finalizador leave-in. Todos os produtos podem ser usados sozinhos ou misturados a um ou mais dos quatro booster disponíveis. O booster e a quantidade de gotas vão depender da necessidade e intensidade que se busca no cuidado.

Entre as marcas já estabelecidas no mercado e vendidas em farmácias e supermercados, a Pantene oferece as chamadas “misturinhas”. Por meio de ampolas com diferentes funções, o cliente opta pela combinação que mais se adequa ao que os fios precisam.

Com o pré-xampu, antes da aplicação das misturas, é feita uma limpeza antirresíduos, que remove oleosidade, sujeira e acúmulo de produtos, permitindo que os fios absorvam melhor o tratamento seguinte. Depois, é aplicado o creme hidratante, que pode vir acompanhado dos shots de hidratação, nutrição e reconstrução.

Personalizado

Além dos fatores óbvios, como textura dos fios, procedimentos químicos, descolorações e alisamentos, alguns aspectos precisam ser considerados antes de escolher uma linha de cuidados com os fios. Entre eles, prática de atividades físicas, alimentação, comprimento, nível de oleosidade do cabelo e até mesmo estresse.

Segundo Alex Domingos, especialista em fórmulas de produtos naturais da Just For You, a rotina é uma das condições que influenciam bastante na saúde capilar e nas necessidades dos fios. Pessoas que praticam exercícios físicos, por exemplo, acumulam mais suor no couro cabeludo; os adeptos das atividades ao ar livre têm maior exposição aos raios solares; já quem faz natação deixa os fios em contato com o cloro ou água do mar.

Somente no âmbito da atividade, de forma simplificada, é possível identificar três necessidades diferentes. Quando se trata de alimentação, considera-se que quem consome muita comida oleosa precisa eliminar a oleosidade de diversas formas, inclusive pelos fios. Já quem não tem uma dieta saudável está mais suscetível a ter falta de vitaminas e nutrientes que fortalecem o cabelo e impedem a queda.

Quem está sob estresse intenso e constante pode sofrer mais com quedas de cabelo, sendo necessária uma fórmula que fortaleça os fios ou que estimule o crescimento de novos. Ao somar todas as variáveis em questionários, os algoritmos usados são capazes de criar uma fórmula praticamente única e que atenderá a todas as necessidades dos fios em um único produto.

Outro aspecto, e que impacta diretamente a vida das brasilienses, é o clima. Segundo Pedro Nunes, cofundador da Meu Q, a famosa secura é um fator que influencia as encomendas que são enviadas ao Distrito Federal. Os produtos criados para as moradoras do Planalto Central costumam priorizar o fechamento de cutículas, a hidratação, a nutrição e a proteção contra raios UV.

Os personalizados ganham cada vez mais espaço no Brasil, a Just For You e a Meu Q são jovens, têm, respectivamente 24 e oito meses de operação e, desde o lançamento, apresentam crescimento mensal nas vendas. Pedro acredita que um dos motivos pelos quais o mercado de haircare personalizado no Brasil cresce, mesmo em meio a uma crise, é que cada vez o consumidor quer se enxergar e usar produtos que tenham sua identidade.

Alex observa que, cada vez mais, as pessoas conhecem o perfil dos seus fios e buscam atender às necessidades do próprio cabelo, valorizando a beleza natural e não apenas buscando replicar a aparência de uma garota-propaganda.

Os produtos personalizados seguem outra grande tendência, que é a de produtos que priorizam insumos naturais e cada vez mais livres de parabenos, sulfatos e substâncias que podem prejudicar a saúde ou o meio ambiente.

Características dos fios

Comprimento

Cabelo curto é, quase completamente, composto de raiz. Se ele é curto e oleoso, toda a sua extensão será oleosa, e o produto deverá atender a esse aspecto. Se está longo, pode precisar de outra fórmula, se as pontas forem secas, por exemplo.

Espessura

Cabelos grossos tendem a sofrer mais com a deposição de ativo ao longo do fio, tornando-se pesados e com aspecto sujo, precisam de mais limpeza. Já os fios mais finos estão mais suscetíveis à quebra e ao rompimento na hora de pentear, portanto, precisam de fortalecimento.

Textura

Existem quatro grandes grupos: liso, ondulado, cacheado e crespo, com subdivisões entre eles. Os lisos e ondulados têm, entre as principais necessidades, o controle de oleosidade e a hidratação das pontas, além de ativos antifrizz. Já os crespos e cacheados apresentam, frequentemente, falta de hidratação e dificuldade na hora de pentear. Porém, as características gerais podem ser modificadas ao se considerar todas as variáveis.