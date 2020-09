Camuflagem sob medida

TS Tayanne Silva*

Essencial na maquiagem, o corretivo ajuda a disfarçar imperfeições ou cobrir manchas, marcas de acne, olheiras, tatuagens e cicatrizes. Pode ser usado tanto no rosto quanto no pescoço e no colo. Mas, de aliado, ele pode ser tornar o desastre da make, caso não sejam do tom certo para a finalidade desejada.

“Para a camuflagem, o tom do corretivo deve ter como referência o tom da base. Para disfarçar, passe antes da base. Caso queira iluminar a região, aplique depois da base e fazendo o formato da asa de anjo”, explica a maquiadora Anna Zanetti.

Ela ressalta que uma pele bem cuidada é indispensável na hora de obter uma boa make. “A pele deve estar preparada, pois ajuda a fixar e a não craquelar o produto, além de evitar espinhas e ressecamento”, justifica.

maquiadora e digital influencer Anna Zanetti. (foto: reprodução/Instagram )

Além da diversidade de cores, o corretivo apresenta variação de texturas, que também tem finalidade específicas. “O líquido é mais leve e deixa a pele sem o aspecto de maquiagem carregada. Dá um ar natural e é mais fácil de aplicar”, diz Anna, também influencer digital. “O cremoso tem o acabamento mais pesado, sendo mais difícil de esfumar. Já o bastão é o mais prático, mas tem que ter muito cuidado na aplicação, para a base não começar a abrir.”

Outra sugestão da influencer é conhecer um pouco sobre o círculo cromático, composto por 12 cores: as três primárias, as três secundárias e as seis terciárias. “Quando sabemos nosso subtom (veja box), a maquiagem muda completamente.”

Olheiras

O corretivo é o queridinho na hora de camuflar as olheiras. A dica de Anna é prestar atenção nas cores. “É claro que vai depender do subtom. Mas, de modo geral, as pessoas que têm olheiras roxas devem usar o corretivo amarelo para anulá-las”, afirma.

A maquiadora e digital influencer Natasha Englerth observa que cada olheira tem um tom, como azuladas, acinzentadas, arroxeadas, etc. “É necessário utilizar um corretivo colorido que a neutralize. Depois, pode aplicar um no tom da pele”, detalha.

maquiadora e digital influencer Natasha Englerth (foto: reprodução/Instagram )

Para Natasha, os corretivos líquidos são mais indicados para a região dos olhos e para cobrir cravos, em todo tipo de pele. “Os cremosos são para esconder olheiras e manchas, indicados para pele seca ou mista. O melhor corretivo para misturas é o líquido, devido à viscosidade. Além disso, a escolha deve ser de acordo com tom, subtom e finalidade”, resume.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

Conheça o seu subtom

O subtom da pele não é o mesmo que a cor da pele. Trata-se da tonalidade de fundo, que fica sob a pele. Quente, frio e neutro são os três subtons existentes. No geral, vermelho, laranja e amarelo são consideradas cores quentes. Verde, azul e violeta são frias. A mistura dos dois tipos é considerada neutra.

Formas de aplicação

Com o pincel

Nada de fazer aquele movimento de vaivém! Corretivos pedem mais delicadeza na aplicação, para não marcar a make. Desenhe o triângulo e, usando o pincel, dê batidinhas para uniformizar.

Com as mãos

Prefira sempre os dedos anelares, pois eles são mais leves do que os outros. Assim como o pincel, as batidinhas são o caminho para passar o corretivo corretamente.

Fonte: Natura, empresa de cosméticos

Cores de corretivo

Verde

É indicado para camuflar manchas avermelhadas, como espinhas e rosácea, pois neutraliza o vermelho com mais eficácia do que os corretivos comuns.

Amarelo

É o tom mais conhecido, por esconder os tons arroxeados, como a área das olheiras, dar uma iluminada na região. Por ser mais fácil de aplicar, é indicado para quem está começando a investir nos corretivos coloridos.

Roxo ou Lilás

É ideal para neutralizar manchas amareladas, também auxilia na hora de deixar a pele mais homogênea.

Laranja ou salmão

Usado para disfarçar os tons mais acinzentados. Para quem tem olheiras muito fortes e com o tom puxado para o cinza, ele é o ideal. É indicado para pele negra.

Rosa

Também é indicado para pele negra. Mas, lembre-se, os corretivos coloridos precisam ser aplicados de forma correta para ter sucesso, caso contrário não terão efeito.

Cor da pele

É o mais comum e usado para cobrir pequenas imperfeições da pele. Deve ser aplicado após os corretivos coloridos, para neutralizar as cores e deixar a pele ainda mais impecável.

Fontes: Maquiadoro, loja de maquiagem e acessórios; e Eudora, marca de maquiagem