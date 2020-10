Próximo Capítulo

AI Adriana Izel VN Vinicius Nader

(crédito: Dia Estúdio/Divulgação)

Frutos do BBB20

O Big brother Brasil 20 chegou ao fim em abril. Cinco meses depois, o programa, de certa forma, continua reverberando por meio dos ex-participantes. Depois de muitos anos, essa foi a primeira vez que o reality show conseguiu formar uma rede de ex-BBBs que permanece em destaque mesmo meses após o encerramento da atração global.

A vencedora Thelma Assis (foto), por exemplo, saiu da casa direto para atrações da Globo. Primeiramente, fez uma participação fixa no É de casa, aos sábados. Depois, apareceu em outros projetos do canal. A mais recente aparição foi no Criança esperança. Desde a última terça-feira, Thelminha, que, na verdade, é médica, lançou um programa próprio: o Triangulando, em que recebe convidados para um bate-papo sobre experiências de vida e opiniões sobre o mundo atual. Tudo no YouTube.

A segunda colocada, a influencer Rafa Kalimann, também acumula presenças nas atrações da Globo — ela, inclusive, ganhou um contrato como atriz na emissora — e, na quarentena, tem apresentado lives de artistas da música, como Luan Santana, Israel & Rodolffo e Bruno & Marrone. Manu Gavassi, que ficou com a terceira posição, tem feito sucesso no cenário da música, com o lançamento Deve ser horrível dormir sem mim. E no mundo das premiações, Apresentou o MTV Miaw ao lado de Bruna Marquezine e se sagrou a grande vitoriosa do Meus Prêmios Nick, do Nickelodeon, com sete categorias.

O que vem por aí

Hoje, às 22h30, a Fox estreia a segunda parte da décima temporada de The walking dead

Amanhã, às 9h30, a apresentadora Ana Maria Braga volta ao ar com o programa Mais você

Na terça-feira, às 23h, a Universal TV faz pré-estreia de Devils com Patrick Dempsey

Na quinta-feira, Erick Jacquin estreia em mais um programa, Minha receita, às 22h45

Na sexta-feira, a Netflix lança a quarta temporada da série teen Riverdale



Eles continuam em alta!

crédito: Adalto Jr/Divulgação

O sucesso entre os ex-BBBs não para nas finalistas. Babu Santana, Gizelly, Flayslane, Marcela, Gabi Martins e Bianca Andrade (a Boca Rosa) também colhem os frutos da participação, o que havia se tornado raro nas edições mais recentes. O quarto colocado lançou single, fez live e também tem um programa no YouTube, Fechado com Paizão, em que recebe grandes nomes, como Alcione, Emicida e Sérgio Loroza.

A advogada Gizelly tem apostado no lado engraçado para comandar lives na quarentena. Já Flayslane e Gabi Martins investem nas carreiras musicais e têm obtido sucesso. Marcela transformou o conhecimento de sexualidade e do corpo feminino que tem, por ser ginecologista, em atração nas redes sociais com o Sextou e ainda garantiu um programa no GNT, lançado no último dia 1º ao lado de Karol Conká, Prazer feminino, disponível no canal da emissora no YouTube.

Bianca Andrade (foto) voltou a reinar no YouTube — espaço em que surgiu e dominou por anos — com o programa ao vivo Boca a Boca. A atração, que já está na segunda temporada, tem entrevistas e atrações musicais, mostrando os dois universos que permeiam a personalidade da ex-BBB.