Garotada feliz!

AC Ailim Cabral

O Dia das Crianças está aí! O feriado nacional, em virtude do Dia de Nossa Senhora Aparecida, proporciona um dia sem aulas, seja on-line, seja presencial, o que, para muitas crianças, já significa um presente. Uma segunda-feira de descanso e brincadeiras extras. Assim como nas outras datas comemorativas deste ano, a previsão é de que grande parte das vendas seja a distância. Apesar da abertura do comércio e de tantos outros setores, a pandemia não acabou. Que tal aproveitar a data festiva para apoiar o comércio local? A Revista selecionou opções de presentes de produtores e comerciantes locais que vão fazer as crianças da sua vida sorrirem no dia 12!



Caixa com seis Sabonetes Monstros, da Saboaria Marisa (R$ 17 – 60g)

Kit Massinha Monstro, da Saboaria Marisa. Feitas de sabonete, deixam a hora do banho mais divertida (R$ 24)Instagram: @marisaliba.saboariaTelefone: (61) 9 9691-0227

Fichário Fada, da coleção Ella, da Magnólia (R$ 99,90)

Cortando Vegetais, da Sambabebê (R$ 119) Instagram: @sambabebe Site: www.sambabebe.com.br

Suculentas e cactos em vasos personalizados e reciclados, da Preciosas Suculentas (R$ 15) Instagram: @preciosas.suculentas

Cofres Lápis, da Sambabebê (R$ 35, cada)

Conjunto short, blusa e laço Mari Liz Moda Infantil (R$ 95)

Coleção Meu Amigo Imaginário, da Magnólia. Bloco Tarefas, 30 folhas (R$ 19,90); Bloco Grade de Horários, 30 folhas (R$ 29,90) e bloco Brincar, adedonha, 30 folhas (R$ 29,90)

Kit Balloon Box Tie Dye, da Magnólias Decor Balões. Vem com uma camisa branca, três tintas de tecido, um par de luvas, elástico para amarração, três bisnagas e um balão personalizado (R$ 160)

Jogo da memória com temas brasileiros, da Sambabebê (R$ 65, cada)

Bloco Organizador Diário, da coleção Ella, da Magnólia (R$ 19,90) Instagram: @magpapelaria Site: magpapelaria.com.br

Kit Balloon Box de chocolate, da Magnólias Decor Balões. Vem com chocolates e um balão personalizado (R$ 120) Instagram: @magnoliadecorbaloes Telefone: (61) 9 8212-5724

Pulseiras de miçangas da Be Color Acessórios (R$ 15, cada) Instagram: @becoloracessorios

Camisetas, da Mari Liz Moda Infantil (R$ 35,90, cada) Instagram: @marilizmodainfantil