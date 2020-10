Para qualquer ocasião

MC Maria Carolina Brito*

O tênis é uma das peças mais atemporais e versáteis do universo fashion. Ele pode compor um look superfeminino, combinar com vestidos midi, que estão em alta, ou ajudar a montar um estilo retrô, com um mom jeans, por exemplo.

Há pouco tempo, a peça era associada ao esporte e ao uniforme escolar. Para a consultora de estilo Camila Soares, os tempos são outros. Hoje, é opção coringa para trabalho e eventos diversos. “Depois que se tornou um parceiro das fashionistas, o tênis mostrou toda a sua versatilidade. Dá para usar com tudo: short, calça, saia, vestido, macacão e até alfaiataria, dando um tom de modernidade.”

Os tênis abrem uma porta de possibilidades para o dia a dia. Com o modelo certo, dá para parecer fashion mesmo quando não é essa a intenção. Não precisa usar um salto alto ou um sapato de bico fino para ficar elegante. Como camaleões, os tênis adaptam-se ao estilo de cada um e a ocasião.

Flávia Botelho e Wladia Góes, figurinistas da 220 Voltz, empresa de figurino e produção de moda, dão a dica para quem não tem nenhum par e está à procura de um modelo ideal. “Opte por uma peça que seja versátil, atemporal e, principalmente, confortável.”

Elas ressaltam que, com o mesmo modelo, é possível construir vários visuais, desde o casual ao megachique. “Monte o seu look a partir das peças que você tem em casa, de forma que se sinta bem. É preciso lembrar que a cada nova estação um modelo novo será lançado e você não vai comprar todos os lançamentos.”

Chunky

Se você acompanha as tendências, deve ter percebido que o tênis plataforma é uma marca dos looks atuais. O modelo chunky, ousado e chamativo, por exemplo, está em alta há alguns anos. Ele é uma atualização de modelos dos anos 1990, mas não são unanimidade — receberam o apelido de ugly shoes (tênis feios). Algumas marcas lançaram modelos com correntes e pedrarias. O chunky pode compor um visual futurista ou urbano.

Clássicos

Alguns modelos de tênis são para usar a vida toda, como os All Stars, adotados pelos jogadores de basquete da NBA por muito tempo. O líder da banda Nirvana, Kurt Cobain, era fã do modelo, assim como outros astros do rock, como James Dean. Até a princesa Diana usou. Tem, também, os modelos esportivos da Nike, que não devem ser usados somente na academia, e o Vans, famoso nas cores preta e branca, ideais para quem gosta de um visual minimalista.

Cores

Brincar com um ponto de cor nos pés é sempre certeiro, dando a qualquer look um ar despojado e moderno. Existem, inclusive, modelos chamados color block, que mesclam vários tons. Para quem não sabe em qual tom investir, preto e branco são clássicos, atemporais e combinam com basicamente tudo.

Alfaiataria

Que tal usar tênis com um look em alfaiataria para uma aparência mais formal e moderna? Apesar de ser uma combinação pouco óbvia, é certeira. A dica da consultora de estilo Camila Soares é sempre deixar a panturrilha à mostra e, na dúvida, optar por meia invisível. Também dá pra usar com terno.

Calça comprida

Há quem defenda o uso das calças mais largas e compridas, como a pantalona e a flare, somente com salto alto, mas que tal fugir da regra e usar com um tênis? Camila Soares explica que, nesse caso, um tênis mais leve, com o solado mais fino, é certeiro.

Vestido

Seja usando um maxdress ou um vestido justinho, o tênis deixa o look moderno e confortável. Para quem é mais básica, vale apostar em um tênis branco com um vestido preto. Até com slip dress, aquele que parece uma camisola, cai bem.