Confortável e sem gênero: o charme da T-shirt dress

Maria Antonia: "Posso produzir vários looks, cada um de acordo com a ocasião" - (crédito: Arquivo Pessoal)

Como se sabe, tendências vão e voltam. Ao longo do tempo, muda o tecido, o formato e até mesmo pequenos detalhes, mas certas peças retornam às lojas e ao consumo do público. Esse é o caso dos vestidos camisetas, chamado por alguns de camisetão ou t-shirt dress. É usar uma camiseta grande como vestido!

“A moda surgiu nos Estados Unidos com influência do hip-hop, é despojada e jovem. Na atual pandemia da covid-19 e do isolamento social, o t-shirt dress veio como uma solução de comfort fashion, aquela peça de ficar em casa que não é pijama”, afirma Mábel De Bonis, designer de moda e CEO da Escola de Moda e Design Fashion Campus.

Relatório do Pinterest chama a tendência de “Athleisure + elegância = conforto chique”. A ideia é usar um look profissional o suficiente para o trabalho, mas também superconfortável para a ioga, além de perfeito para ficar no sofá. Por isso, é preciso escolher tecidos macios, soltos e largos.

Pesquisa do Pinterest constata um aumento no consumo de roupas macias. Em 2020, ele aumentou em 185%. Brasileiros, inclusive, estão amando esse estilo confortável. Com essa ideia, apostar no vestido-camiseta, pode ser uma ótima solução para quem quer ficar bem na fita e relaxado.

Como montar looks? “Depende da personalidade de cada um. Mas, ele vai bem com microshorts, leggings ou até só com roupa íntima, se for longo o suficiente. Também pode ter uma estrutura casual, mas depende dos tecidos e acabamentos”, diz Mábel De Bonis.

Para ela, a peça está no grupo da moda agênero. “A modelagem é democrática e também agrada ao público acima de 50 anos, ou seja, essa roupa te acompanha por toda a vida.” A designer de moda informa que o único cuidado é não passar de despojado para desleixado. Para evitar isso, a camiseta deve estar sempre limpa e passada.

“Outra estratégia é usar o conceito high low, ou seja compor com acessórios mais elegantes e peças complementares”, afirma. Se a ideia for um look bem sofisticado, vale investir em peças com outros tecidos como veludos, paetês, rendas e acetinados. Para quem ama algodão, pode ganhar cores vibrantes, estampas localizadas, bordados, patches e customizações que deixarão os looks ainda mais divertidos.

Várias combinações

A secretária escolar Maria Antonia Costa, 28 anos, ama esse estilo por vários motivos. Um deles é a possibilidade de fazer inúmeras combinações. “Posso produzir vários looks, cada um de acordo com a ocasião. Além de a roupa ser descolada e superconfortável”, conta ela.

Ela aposta em acessórios, como cintos, óculos, bolsas, pochete e mix de colares. “Costumo usar o vestido-camiseta com shorts, casacos, meia arrastão, calças, sandálias plataformas, coturnos ou tênis”, conta ela.

Atuando também como digital influencer (@toynha_sos), Maria Antonia aborda, no perfil do Instagram, moda, beleza, e ainda, traz inspirações de looks, entre eles, o vestido camiseta.

Camisetão social

Paula Loreiro: "Vale até camisetas longuetes, lembrando um pouco a camiseta do boy" (foto: Arquivo Pessoal)

A personal stylist Paula Loureiro (@paulaloureiro.moda) ressalta que o camisetão pode ser bem mais social. “Temos as chemises, que são mais longas e com ar de alfaiataria. Vale até camisetas longuetes, lembrando um pouco a camiseta do boy, para quem curte um ar mais despojado”, sugere.

Segundo ela, as camisas foram repaginadas e prometem várias possibilidades de uso. “Cintos são super bem-vindos; qualquer tipo de sapato pode te ajudar no styling — desde tênis, chinelos e flats (rasteiras) a máxi saltos, botas e coturnos. Quem manda é você!”

Ao longo dos anos, as mulheres estão pegando várias peças que surgiram no guarda-roupa masculino e trazendo para o feminino. “Cada vez mais, vai existir menos a segregação de peças por gênero”, observa a personal stylist. “A camisa surgiu como peça para homens e, aos poucos, fomos colocando no nosso repertório de estilo, e o vestido camiseta é uma evolução disso.”

Inspire-se

A Revista do Correio selecionou inspirações. Confira a seguir:











Coleção nova

A Galeria Andante vai lançar uma coleção de vestidos camisetas. É a primeira coleção em parceria com a artista brasiliense Letícia Reis (@desenhocoisinhas). Serão três camisetas oversized estampadas e três camisetas oversized lisas. A Galeria (@galeriandante) já participou de diversos eventos de moda em Brasília, inclusive desfilou no Capital Fashion Week.













