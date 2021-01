Lucas Barbecue: o sabor do tradicional churrasco texano em solo brasiliense

RR Renata Rusky

(crédito: Renata Rusky/CB/D.A Press)

Com mais de três anos de experiência, Lucas Felipe Ferreira Parente fez seu churrasco texano em diversos locais. Começou levando seu pit smoker, como é chamada a churrasqueira texana, a uma conveniência na QI 5 do Lago Sul. De lá, partiu para uma banca de revista na 304 Norte, onde esteve por quase dois anos. “Lá, abríamos só quinta e sexta à noite para sanduíches e sábado e domingo com carnes, no almoço. Queríamos expandir”, relembra.

Há cerca de três meses, a expansão aconteceu. Foi aberto o Lucas Barbecue, um restaurante na CLS 303. A mudança é motivo de comemoração por diversas razões. Agora, o local está aberto todos os dias da semana, o cardápio está mais extenso, e há um espaço maior para consumir os produtos. No jardim atrás do restaurante, foram colocadas diversas mesas.

Mas, uma coisa continua a mesma, o serviço takeout. Sem formalidades, os clientes escolhem as carnes no balcão, por quilo: brisket (peito bovino) e cupim (os mais pedidos), costela bovina, suína, linguiças; e também os acompanhamentos, agora bem mais diversos: mac n’ cheese (macarrão com queijo) feito na hora, coleslaw (salada de repolho), farofa de costela.

O momento da pandemia tem sido uma oportunidade de Lucas testar coisas novas, como o serviço a la carte, só à noite, com pratos como o bolinho de pulled pork, o chicken dinner e até opções vegetarianas: tagliatelli de espinafre. No futuro, ele tem planos de fazer um café da manhã típico norte-americano.

O churrasco texano

O peito do boi, que, no Brasil, costuma virar carne moída, nas mãos de Lucas vira o brisket, carro-chefe da casa. “No Brasil, existe a feijoada, em que são usadas carnes que não eram valorizadas, o barbecue texano surgiu assim. Eram usados cortes de porco e o peito do boi”, compara. Ele destaca, ainda, que os Estados Unidos também é um país enorme e de imigrantes, portanto, o churrasco muda de um lugar para o outro.

“Em alguns lugares, faz-se o porco inteiro, o whole hog. Outros, são mais famosos pelo frango. E teve a banalização do churrasco que, na verdade, é o grilling, que é colocar na chapa”, explica. Outra coisa que muda bastante de um lugar pra outro, segundo ele, é o molho barbecue. “Em alguns lugares, é mais doce, em outros, mais avinagrado”, comenta.

No Texas e no Lucas Barbecue, as carnes são defumadas e assadas com lenha por longas horas a fogo indireto e, portanto, em temperatura mais baixa que o tradicional churrasco brasileiro. “No Brasil, o churrasco é feito com o fogo exatamente embaixo da carne e em temperaturas de até 200°C. Isso agride mais a carne. Aqui, a temperatura máxima é por volta de 100°C”, explica.

Para o brisket, Lucas precisa esculpir o peito do boi. Limpá-lo, afinar a gordura, retirar partes muito finas, que ressecariam, e deixá-la em um formato de pipa. Depois de pronto, é possível escolher uma parte mais magra, flat cut, ou mais gorda, point cut. O cupim, ele faz questão que seja o mais marmorizado possível.

O churrasqueiro

Lucas teve uma empresa de comidas congeladas vegetarianas e veganas, também trabalhou com confeitaria artística. Mas, se encontrou mesmo no churrasco e, especificamente, na forma texana de fazê-lo — para a felicidade de quem gosta de uma carne defumada e dos clientes norte-americanos com saudade de casa.

Quando se apaixonou pra valer por esse modo de fazer carne, construiu o próprio pit smoker, que usa até hoje. Foram cerca de dois meses dedicados a isso. Com peças pesadas, ele conta que, no fim, precisou fazer um churrasco para que os amigos todos ajudassem a levantá-lo e colocá-lo sobre rodas, para levar a qualquer lugar. Foi o início do sucesso que colhe hoje.



Mac n’ cheese:

Mac'n Cheese (foto: Renata Rusky/CB/D.A Press)

Ingredientes

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de manteiga

1 litro de leite

Sal

Pimenta do reino

Noz-moscada

500g parmesão ralado na hora

300g de cheddar ralado

500g de macarrão tipo cotovelo ou Penne

Cozinhe o macarrão al denti. Derreta a manteiga numa panela, em seguida adicione a farinha de trigo e mexa até formar uma pasta, adicione o leite e mexa em fogo brando até engrossar. Após o molho engrossar, desligue o fogo e adicione sal, pimenta do reino, noz-moscada, queijo parmesão e cheddar, mexa até incorporar tudo e misture o penne já cozido. Gratine no forno com um pouco de parmesão ralado por cima (opcional) .

Serviço



CLS 303 BL C Loja 29 - Asa Sul

Ifood: De domingo a domingo, das 11h30 às 15h e das 17h às 22h