Que tal escapar e continuar isolado? Descubra casas incríveis para se hospedar no DF

Assim como Cristina, Carlos e Kátia, e a família de Alan, os personagens do nosso especial, você pode continuar isolado e fugir um pouco. As opções de hospedagens ao redor do Distrito Federal atendem a diferentes gostos, indo das mais modernas às mais rústicas. Conheça algumas delas, cheias de natureza e conforto ao redor da cidade.



Recanto de Maria Flor

O espaço costumava ser o refúgio da família do aposentado Marcus Vinícius Heusi e, agora, pode ser seu e da sua família por alguns dias. Disponível de segunda a segunda, além do ambiente rústico e aconchegante e da vista deslumbrante, o Recanto de Maria Flor conta com trilhas que podem ser feitas a pé ou de bicicleta.

Além do contato com a natureza, é possível curtir momentos românticos na jacuzzi e ao redor da fogueira, ou até mesmo observando o céu estrelado nas redes disponíveis na área externa. O Recanto conta, também, com uma piscina e toda a estrutura para quem quer escapar mas precisa ficar em dia com o home office.











Recanto de Maria Flor

Telefones: (61) 99809-1221 - Raíssa ou (61) 99981-9275 - Marcus

E-mail: contato@recantodemariaflor.com.br

Site: recantodemariaflor.com.br/



Cerrado Lodge

Com a ideia de criar um ambiente cheio de natureza, onde as pessoas se sentissem bem aconchegadas, mas, também, numa estrutura moderna, Ricardo do Monte Rosa criou os 10 chalés individuais do Cerrado Lodge. Pela característica de garantir o isolamento e, ao mesmo tempo, oferecer banho de cachoeira, rio e até mesmo horta e pomar orgânico, o espaço foi alugado durante todo o período de pandemia.

Em meio a natureza, vacas, galinhas e porcos, os chalés têm estrutura moderna e todas as comodidades de um apartamento no centro. “Essa é a minha característica mais importante, é o conforto do urbano, mas na área rural”, comenta Ricardo.

O proprietário garante que todas as medidas de higienização e segurança são seguidas minuciosamente, um dos motivos, inclusive, pelo qual as hospedagens têm um período mínimo de uma semana. “Se fossem hospedagens diárias, com alta rotatividade, não haveria tempo hábil para toda a higienização entre um hóspede e outro”, explica.











Cerrado Lodge

Telefone: (61) 99539-0011 WhatsApp: (61) 9539-0011

E-mail: contato@cerradolodgeaparthotel.com.br

Site: cerradolodgeaparthotel.com.br/



Alecrim Dreams

Patrícia Herzog, uma das fundadoras da Alecrim Dreams, conta que sempre teve o desejo de apresentar a cidade a seus moradores. “Esse território tem uma alma apaixonante e é único no mundo. Nada supera Brasília em termos históricos e na arquitetura. O Brasil conhece o mundo a partir de Brasília”, afirma.

Atualmente, é possível se hospedar nos lofts Bosque e Calmaria, com mobília assinada por designers locais, ter acesso aos pomares e hortas e usar produtos naturais, como sabões e aromatizadores produzidos no espaço.

Muito procurado como um refúgio criativo, o espaço pode ser usado para ensaios fotográficos ou para um dia de descanso nas áreas externas. Com uma distância segura entre as casas, Patrícia promete a abertura da terceira opção de hospedagem em 2021.











Alecrim Dreams

Instagram: @alecrim_dreams

Site: linktr.ee/alecrim_dreams