Conheça as principais diferenças entre comida enlatada e congelada

AS Amanda Silva*

Natália começou a comprar todas as marmitas saudáveis congeladas pela praticidade no dia a dia - (crédito: Arquivo pessoal)

As comidas enlatadas e congeladas são consumidas diariamente pelos brasileiros, pois são práticas e difíceis de estragar. Porém, esses alimentos devem ser ingeridos com muito cuidado, afinal, o consumo pode causar deficit de nutrientes ou acarretar no excesso de conservantes danosos ao organismo.

De acordo com Mariana Melendez, nutricionista formada pela Universidade de Brasília (UnB), os alimentos enlatados são aqueles armazenados em recipientes metálicos vedados. “Eles passam por processos de esterilização e/ou de adição de componentes químicos a fim de eliminar a proliferação de microorganismos indesejáveis e aumentar seu tempo de conservação”, explica a nutricionista.

Esses enlatados surgiram no século 19, quando era necessário estocar alimentos nos campos de batalha. Inicialmente, eram guardados em vidros e depois foi feita a mudança para materiais metálicos. “Desde então, a praticidade e aumento no tempo de conservação dos alimentos tornaram os enlatados mais populares”, acrescenta a nutricionista.

E os alimentos congelados, segundo Mariana, são comidas conservadas em baixas temperaturas que vão atrasar o crescimento de microorganismos e consequentemente, terão mais tempo de conservação.

Benefícios e malefícios

Os dois tipos de alimentos são mais práticos, porém, um é mais prejudicial do que o outro. A nutricionista explica que a esterilização feita de mau jeito nos enlatados pode comprometer a qualidade sanitária do alimento. E, se o processo for feito de forma excessiva, haverá a redução da qualidade e do valor nutritivo do alimento. “Na maioria das vezes, são adicionados outros componentes que podem trazer malefícios à saúde se consumidos em excesso, como sódio, conservantes e estabilizantes”, afirma Mariana.

Já os alimentos congelados possuem mais versões saudáveis disponíveis. A nutricionista aconselha sempre a ficar de olho nos rótulos desses produtos. Principalmente, com a lista de ingredientes que não deve ter mais do que o necessário na preparação. “O ideal seria fazer o preparo em casa e congelar ou dar preferência aos alimentos congelados com a menor quantidade de aditivos possível”, recomenda.

Mariana ressalta que os alimentos devem ser descongelados de maneira adequada. Tire o alimento 24h de antecedência do freezer e coloque na geladeira. Itens de fritura podem ir do congelador direto para a fritadeira. “Se feito de modo incorreto, o descongelamento pode alterar não só a qualidade nutricional, mas as características do alimento original como textura, cor, aroma e sabor”, explica a nutricionista.

O presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran) e doutor em nutrologia, Durval Ribas Filho, afirma que os alimentos congelados como peixes, carnes, milho, ervilha, brócolis e cenoura possuem mais nutrientes. “Durante o processo de resfriamento, essas propriedades são mantidas”, conta o doutor.

Qual a melhor escolha?

O nutrólogo aconselha sempre a preferir os alimentos in natura e deixar os enlatados para casos de emergência. Os alimentos enlatados e congelados não substituem os alimentos naturais, mas podem ser uma alternativa em alguns casos. Devido à praticidade, acabam sendo escolhidos para facilitar a correria do dia a dia, mas não devem ser usados com frequência. Já existem alimentos congelados que podem ser usados no dia a dia que conseguem manter suas propriedades iniciais, como as verduras e legumes.

Outros conservantes ou aditivos presentes nos enlatados podem causar dores de cabeça, aceleração dos batimentos cardíacos, dores no peito, dormência e formigamento. “O sódio pode causar problemas de aumento de pressão, por exemplo; o bisfenol presente nas latas está relacionado a doenças cardíacas, câncer, diabetes, problemas reprodutivos, obesidade e problemas cognitivos e comportamentais” adverte Durval.

Natália Fernanda, 36 anos, empreendedora e influencer digital especializada em plus size, começou a consumir alimentos congelados há poucos meses. Ela decidiu optar por esse tipo de alimentação porque é muito mais prática. “Passo o dia rodando por Brasília inteira e chegar em casa e já ter tudo pronto faz toda a diferença”, relata a empresária.

Ela diz que, por meio de marmitas congeladas feitas de forma mais saudável e alimentos naturais, consegue se alimentar melhor. Natália consome marmita, lanche da tarde e caldo na janta de forma mais natural e prática, e só vê benefícios nessa forma de se alimentar. “Eu gosto muito e acho que não tem algo que eu não goste”, conta Natália.

Durval Ribas Filho, no entanto, recomenda a leitura do rótulo desses alimentos antes da ingestão para verificar os ingredientes. “Quanto mais ingredientes, menos benefícios para a saúde. E fique de olho na quantidade de sódio: quanto menos, melhor”, finaliza Durval.

Cinco comidas enlatadas para evitar



Feijoada em lata: as preparações prontas enlatadas, em geral, contém os ingredientes da preparação e mais alguns conservantes. Nesse caso, os realçadores de sabor e os corantes podem ser nocivos, se consumidos com frequência. Além da quantidade de sódio, que é elevada.

Sardinha em óleo: o grande vilão desse alimento é justamente o óleo. Para a conservação, é colocado o óleo de soja, que mantém as altas concentrações de Ômega 3. Porém, diminuem os níveis de vitamina D no alimento. Além disso, a embalagem possui altos níveis de bisfenol-a, substância cancerígena que causa problemas hormonais e cardíacos. Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal.

Milho: os milhos em lata, em geral, possuem um único fator negativo: o excesso de sal. Procure consumir aqueles que possuem uma menor quantidade de sódio apresentado na tabela nutricional. Há alguns, inclusive, sem sal.

Ervilha: no caso das ervilhas, além do sal, algumas são conservadas em açúcar e além do excesso de sódio, são fontes de carboidratos simples que, para alguns, podem prejudicar a saúde. Preste atenção aos rótulos. Já existem ervilhas enlatadas sem esses componentes. Nesse caso, são até melhores as versões de ervilhas congeladas.

Tomate pelado: eles possuem acidificante, um ácido cítrico que aumenta o contato do alimento com a substância bisfenol-a. E o alimento ainda possui altos níveis de sódio, que afetam a saúde.

Fique de olho

Cinco cuidados que devem ser tomados com comidas congeladas

1 - Ficar atento ao modo de congelamento e descongelamento;

2 - Prestar atenção à data de validade e consumir próximo à data de fabricação;

3 - Não utilizar embalagens rasgadas ou amassadas;

4 - Deve ser sempre o último produto comprado no supermercado;

5 - Consumir após descongelado, nunca congelar novamente, pois pode perder a qualidade.