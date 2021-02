Hidratação potencializada: procedimentos invasivos para a pele

TS Tayanne Silva*

Hidratação a laser é uma das opções feitas por dermatologistas e esteticistas - (crédito: Biofarma/Divulgação)

Pele bonita, iluminada e saudável. Quem não quer? Para isso, é necessário cuidar bem dela. E isso passa, necessariamente, por hidratação. Para o dermatologista André Moreira, o tratamento deve ser feito não só em casa, mas também em consultórios, onde é possível aplicar produtos que aumentam a quantidade de água e preservam o líquido no órgão por mais tempo.

“No consultório, podemos utilizar o skinbooster para hidratar regiões como rosto, colo e mãos. Ele é um ácido hialurônico de baixa concentração, que, quando injetado na pele, aumenta a hidratação. São indicadas, geralmente, duas a três sessões, uma vez ao ano”, detalha.

O dermatologista alerta que, por se tratar de um procedimento invasivo, é necessário fazê-lo com um profissional habilitado. “Se injetar o produto no lugar errado ou com a técnica errada, pode causar infecção e necrose na pele”, expõe. “É um tratamento que, assim como qualquer outro, tem seus riscos e complicações. Quem o executa deve saber lidar com todas essas questões.”

André Moreira cita outras opções, como os bioestimuladores de colágeno injetável, o ultrassom microfocado e o lazer. “Ao serem aplicados na pele do paciente, eles produzem colágeno novo, que também coopera na manutenção do aspecto tratado da pele.”

Esteticista e lash designer, Késia Ribeiro informa que os protocolos são montados de acordo com a necessidade de cada pessoa. “A hidratação cutânea feita em consultório, geralmente, é feita em associação com outros recursos. Os benefícios previnem danos de tempo, poluição, sujeira, entre outros”, detalha ela, que trabalha com estética facial e extensão de cílios. “Depois do tratamento, são indicados cosméticos específicos para mantê-lo. Um produto errado pode causar danos à pele. Em uma pele oleosa, por exemplo, pode ocasionar acne ou aumentar a quantidade de espinha”, diz Késia.

Há vários tratamentos faciais e corporais nos consultórios. Entre eles, a hidratação facial com ácido hialurônico, que tem por função hidratar profundamente. “O objetivo é proteger a camada hidrolipídica, sustentação e preenchimento das marcas de expressão”, informa a esteticista facial Berenice Afonso de Barros. “Considerado um hidratante natural, por ser derivado da nossa pele, o ácido hialurônico é um ativo que vem dando muitos resultados logo na primeira sessão.”

Segundo ela, como Brasília tem um clima muito seco, são recomendadas algumas sessões para repor a umidade na pele, mas isso depende de cada caso. “É possível aplicar hidratação com luzes de led, grandes retentores de umidade, alternando com as luzes de âmbar led”, diz a proprietária da Bioforma Centro de Beleza.

Berenice explica que a diferença entre hidratar de forma profissional numa clínica ou hidratar em casa está nos princípios ativos contidos nas fórmulas. “O produto profissional é mais concentrado do que os de uso home care, justamente, porque é habilitado, na intenção, de potencializar o tratamento final. E assim a pele fica luminosa, hidratada e com uma aparência mais jovial e bem-cuidada.”

Cuidados

Em casa, para potencializar os tratamentos, o paciente precisa fazer uso de bons hidratantes corporais e faciais. “Além de outros produtos que contêm substâncias que também favorecem a hidratação, como a vitamina C e o ácido hialurônico”, sugere o dermatologista André Moreira.

Ele explica que é necessário ter hábitos de vida saudáveis para manter a hidratação feita no consultório. “Não esquecer de beber água na quantidade ideal para seu corpo, evitar práticas que ressequem a pele e o uso demasiado de sabonete”, enumera.

A hidratação adequada faz com que a pele funcione bem. “Peles ressecadas, além do aspecto não saudável, causam problemas como coceira, sendo um fator de risco importante para infecções, que podem trazer prejuízos ao paciente”, afirma o médico.

Para a esteticista facial Berenice Afonso, os produtos home care potencializam o tratamento dos consultórios, melhorando significativamente as marcas, a cor, a maciez, a luminosidade, etc.“Todo o aspecto da pele muda. A higienização é o primeiro passo para cuidar em casa. Depois, vem a proteção solar e a hidratação. Quem mora em Brasília não pode ficar sem esses cuidados”, orienta.

De acordo com a esteticista, são necessários alguns cuidados: “Por exemplo, não tomar sol em horários impróprios; ingerir bastante líquido; evitar banhos quentes e demorados. Esfoliar demais e usar ácidos e produtos muito abrasivos também podem comprometer a hidratação.”

Faça a coisa certa

O uso inadequado de produtos hidratantes pode levar a pele a ter problemas de acne, comedões (cravos) e até mesmo acelerar o processo de oleosidade. Um bom hidratante deve ter em sua fórmula mais água do que óleo, ou seja, é apresentado em forma de sérum, gel, creme. Isso depende de cada tipo de pele. Por exemplo: uma pele oleosa deve aplicar sérum ou gel; já uma mais seca deve usar creme ou gel creme, devolvendo a oleosidade e a umidade perdidas na medida certa — isso inclui as peles menopausadas, em que a perda de umidade fica mais acentuada.



O ideal é procurar um profissional para fazer uma boa avaliação e recomendar o produto certo. Caso não seja o correto, pode acarretar até acne cosmética, muito conhecida quando se usa produtos inadequados.

Fonte: Berenice Afonso de Barros, proprietária Bioforma Centro de Beleza Ltda.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte