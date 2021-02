Tempero americano em terras brasilienses

SN Sibele Negromonte

(crédito: Arquivo pessoal)

Sempre que a mãe ia para a cozinha, Hugo Rodrigues Ferreira, ainda criança, costumava acompanhá-la. Descascava e cortava as verduras e ficava de olho em todas as etapas do preparo das refeições. Assim, não só aprendeu a cozinhar como tomou gosto pelas panelas. Quando se casou, tornou-se o mestre-cuca oficial da casa. “Minha mulher nem sabe, nem gosta de cozinhar. Então, assumi essa função.”

Apesar de toda a paixão, Hugo sempre encarou a culinária como um hobby. Formou-se em contabilidade e, há 15 anos, trabalha no mercado financeiro. Mas, alimentava o sonho de abrir o próprio negócio. Mais que isso: tinha de ser na área gastronômica. Com a pandemia e o boom dos serviços de delivery, ele encontrou, em uma franquia de churrasco tipicamente americano, a oportunidade que procurava. “Amo fazer churrasco e o tipo de comida oferecido pela American Taste me remete a viagens que fiz. Traz boas lembranças.”

Mesmo sem largar o emprego, Hugo fez questão de passar por todo o processo de capacitação oferecido pela franquia originária de Bauru (SP). Não só aprendeu as receitas, como sugeriu mudanças nos molhos das carnes. “Nem todos gostam de um churrasco tão apimentando, como é servido nos Estados Unidos. Procurei, então, tropicalizar o produto.” Na unidade de Brasília, é possível escolher a picância dos molhos — o que, em breve, deve ser adotado oficialmente pela franquia.

Outra mudança feita por Hugo foi em um dos carros-chefe da casa: o corn dog. O salsichão coberto com massa à base de milho e frito é uma das comidas de rua mais vendidas nos EUA e, por aqui segundo o brasiliense, caiu no gosto das crianças. “O problema é que era muito apimentado. Daí, decidi tirar a pimenta e deixar mais palatável para os pequenos.”

Segredo

A American Taste funciona apenas em sistema de delivery, ideal para estes tempos de pandemia, e tem um cardápio enxuto, com apenas dois tipos de proteína: frango e porco. “Oferecemos vários cortes do frango, que é marinado em água por 18 horas. Já a costela de porco é marinada diretamente no tempero por oito horas e é assada lentamente — são quatro horas de forno.” Esse tipo de negócio, garante, permite o barateamento do preço final.

O tempero, destaca Hugo, é outro diferencial da franquia. O usado na casa é o cajun — típico da região de Louisiana, no sul dos EUA, e importado de lá. “Esse é o nosso segredo. O tempero é feito à base de, entre outros ingredientes, mostarda, páprica, tomilho, pimenta-caiena, orégano, em proporções perfeitas”, detalha. Como a costela, cuja receita é compartilhada com os leitores da coluna, é assada no forno, a inclusão de fumaça líquida, no momento em que é embalada, dá o cheirinho e o sabor defumado típicos do churrasco.

Para os próximos dias, Hugo pretende não só ampliar o horário de funcionamento — hoje, só abre à noite — como também o cardápio. Serão incluídas opções de hambúrguer e de pratos executivos, vendidos na hora do almoço. Ele também não descarta a possibilidade de, com o fim da pandemia, deixar de ser apenas delivery para servir em salão.

Hoje, Hugo define que a American Taste funciona, para ele, como uma espécie de refúgio. “Saio da agenda turbulenta do mercado financeiro e relaxo na cozinha do restaurante”, garante.

Serviço

Instagram: @americantastebrasilia

Plataforma de entrega: www.goomer.com.br/americantaste

Costela marinada

Costelinha marinada da American Taste (foto: Arquivo pessoal)

Marinada

Ingredientes

60g de limão

5g de sal

5g do tempero exclusivo Dry Rub Pork (substitua por um tempero com páprica, tomilho, mostarda orégano e o que mais desejar)

Modo de fazer

Esprema o limão sobre a costela, coloque o sal e o tempero, enrole em papel-alumínio (três voltas completas) e reserve em geladeira para o dia seguinte (mínimo de 12 horas).

Essa receita tempera uma costela de porco de 1kg.

Molho Smoked BBQ

Ingredientes

5g de ácido cítrico

90g de açúcar mascavo

10g de alho em pó

5g de cebola em pó

240g de extrato de tomate

13g de fumaça líquida

26g de molho Inglês

120g de mostarda

10g de pimenta-caiena

2,5g de pimenta-do-reino preta

120g de vinagre de maçã

Modo de fazer

Coloque todos os ingredientes líquidos na panela e mexa. Incorpore todos os ingredientes secos e mexa. Deixe reduzir em fogo baixo até ficar em consistência de molho, mexendo eventualmente para não colar no fundo da panela.

Coloque em forno a 180ºC por aproximadamente três horas.

Retire o papel-alumínio e coloque a costela pré-assada em uma assadeira, com os ossos voltados para baixo.

Esquente por 10 minutos

Besunte toda a costela com o molho Smoked BBQ e finalize com mais 10 minutos no forno.