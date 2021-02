Resistência elástica: saiba como potencializar a malhação com fitas

TS Tayanne Silva*

Sem poder ir à academia, Francyelle Santos recorreu aos elásticos para se exercitar - (crédito: Arquivo pessoal)

Prática conhecida como mini band, os exercícios com faixa elástica têm o principal objetivo de trabalhar os músculos com uma força excêntrica maior e aumentar a resistência muscular. “Pode ser utilizada como um complemento em muitos outros estilos de treinos, como hipertrofia, resistência, emagrecimento e força. Quanto mais forte a faixa, mais força o indivíduo terá que realizar no exercício”, detalha o personal trainer Yago Borba.

De acordo com ele, existem inúmeros tipos de exercícios que podem ser feitos com a faixa elástica, tanto para membros inferiores quanto para superiores. “As faixas são muito utilizadas para prática de treinamento funcional, reabilitação pós-cirúrgica e no pilates, por ser de fácil manuseio e um investimento de baixo custo”, explica.

Embora existam diversos tipos de materiais utilizados, a mini band mais conhecida é feita de látex. Para o personal, as faixas trazem menos risco de lesões por não terem tanta sobrecarga, porém, como qualquer atividade física, o uso deve ser monitorado por um profissional da área. “Existem protocolos e periodizações que devem ser seguidos para ter resultados desejados e correr menos risco de lesões.”

Desde que as academias fecharam por conta da pandemia da covid-19, a influencer digital Francyelle Santos, 26 anos, passou a usar os elásticos. “Como, em casa, não tinha a variedade de aparelhos que encontramos na academia, eu inovei a malhação com elásticos”, diz a jovem. Ela detalha os exercícios que costuma executar. “Faço quatro apoios de elevação pélvica, agachamento, passada e o uso para treino de costas e bíceps, além de glúteo.”

Sedentarismo x elásticos

Cada vez mais estão evidentes os benefícios do exercício físico como a prevenção e tratamento de doenças crônicas, por isso, é muito recomendado. Para o professor de educação física Wilson Freitas, com o crescimento de adeptos dos exercícios físicos, também aumentam os tipos de modalidades oferecidas. “Tivemos academias e parques fechados durante um determinado período. E isso fez a população se adaptar e repensar o que fazer com o sedentarismo. Assim se iniciou o home training.”

Segundo ele, os elásticos se destacam pela praticidade e possibilidade de realização do treinamento em pequenos espaços, incluindo o âmbito domiciliar. “Uma outra vantagem é o baixo custo, quando comparado com outros equipamentos”, afirma.

Wilson explica que existem diversos tipos de elásticos disponíveis no mercado: mini band, super band, thera band, tubos elásticos, fitas elásticas, cada um com modelo, tamanho e tensão diferente. “É possível exercitar todo o corpo, mas isso vai depender do tipo de elástico que você vai adquirir”, complementa.

Para ele, qualquer pessoa pode realizar exercícios com elásticos – crianças, adultos e idosos, Entretanto, todo exercício oferece riscos se executado de forma inadequada ou sem orientação de um profissional de educação física. “Pode ter riscos de ocorrer lesões e também pode proporcionar desconfortos musculares, dores articulares etc. Portanto, a importância da orientação é fundamental para que você, por meio dos exercícios físicos, melhore a saúde e não a doença física ou mental.”

Exercícios que podem ser feitos com mini band



Peitoral: crucifixo reto

Bíceps: rosca direta

Tríceps: tríceps coice

Dorsal: remada neutra ou aberta

Ombro: elevação lateral

Membros inferiores: adução e abdução de quadril

Glúteo: glúteo coice em pé

Tamanho e espessura

Os tamanhos e resistências das faixas são diferenciadas por cores, de acordo com a marca do fabricante. As mais comuns são:

Amarela e laranja: têm uma resistência mais suave e são indicadas para fins terapêuticos, como a reabilitação de uma zona lesionada do corpo.

Azul e roxa: contam com uma resistência média e são, na maioria das vezes, indicadas para incrementar os exercícios, seja para reabilitação, seja para fortificação muscular.

Cinza e preta: possuem uma alta resistência e são indicadas para a realização de um trabalho de potência de força, atuando diretamente no condicionamento e na fortificação do corpo.

Cada uma dessas faixas trabalhará o corpo de forma diferente. Por isso, a importância de um profissional adequado para poder prescrever os exercícios corretos para o objetivo de cada indivíduo.

Fonte: Yago Borba, personal trainer

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte