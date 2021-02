Viagem no tempo: como filmes e séries de época podem inspirar o look

AS Amanda Silva*

O clássico Bonequinha de luxo até hoje inspira uma legião de fãs - (crédito: Paramount/Divulgação)

As plataformas de streaming têm investido cada vez mais em séries e filmes de época. Uma das coisas que mais atraem os olhos do público são as transformações para fazer um personagem acontecer: a caracterização, a preparação para entrar em um personagem de outra década ou século e, principalmente, os acessórios e as roupas.

Os acessórios utilizados nessas obras de época são extremamente marcantes. Seja pelo seu luxo, seja pela personalidade que dá a algum look, eles estão presente em muitas cenas e roubam olhares. A moda brinca com essa volta ao passado.

Ludmila Massarotto, mestre em moda, cultura e arte pelo Centro Universitário Senac São Paulo e professora no Instituto de Educação Superior (Iesb), explica que acessórios de épocas são os que foram feitos em determinados períodos. “São originais de períodos históricos específicos, denominados vintage. E existem aqueles que remetem a épocas e períodos anteriores, que fazem referência, podendo ser cópias ou releituras, denominados retrôs”, diferencia a professora.

As roupas e acessórios simples, mas elegantes, de Bridgerton têm dado o que falar (foto: Liam Daniel/Netflix)

De acordo com a mestre, a moda é feita de ciclos, e o passado sempre vira fonte de inspiração para criações atuais. “A exposição midiática, por meio de séries e filmes, colabora para colocar certos períodos em evidência e provocar um ‘revival’ nos tempos atuais. O que não significa, literalmente, reviver o passado, mas ressignificá-lo e adaptá-lo ao momento presente por meio de releituras”, comenta Ludmila.

Inspiração

The Crown é baseada no reinado de Elizabeth II, da Inglaterra: reprodução de uma época recente (foto: Des Willie/Netflix/Divulgação)

Izabella Prado, formada em design de moda pela Universidade Federal do Goiás (UFG) e em consultoria de imagem pela Belas Artes, diz que as mídias visuais inspiram diretamente o gosto popular. “Séries, filmes e novelas têm influência direta na moda urbana, visto que a aparição de roupas e acessórios nas telas lança o desejo de aquisição nas pessoas e gera insights nas marcas que trabalham com tendências fugazes e produzem peças a partir de assuntos que têm grande repercussão e que são alvo de desejo do público”, explica a designer.

Esse desejo, acredita Izabella, surge da vontade de carregar para si aspectos que agradam nos personagens. “Dificilmente, vemos um personagem de má índole virar inspiração. Já os que passam mensagens positivas geram maior interesse do público em se inspirar.”

Ludmila Massarotto explica a diferença entre acessórios vintage e retrô (foto: Arquivo Pessoal)

Para a professora, um dos princípios da moda é a sedução. Estar na moda significa cair no gosto de uma maioria. “A procura e utilização pelos acessórios que remetem ao passado e que estão em alta é uma forma de dizer aos outros: ‘Eu sei o que está em alta, eu sou atualizada, eu estou na moda’, uma espécie de passaporte da atualização”, explica Izabella.

Ela acrescenta que as principais séries de época do momento, como Bridgerton, The Crown e Vikings, são muitas vezes usadas como uma fuga ao presente em uma visão romântica e pouco realista. “Consequentemente, tornam-se pratos cheios para a apropriação cultural e a produção de mercadorias com essas características”, diz Ludmila.

Como cuidar dos acessórios?

Luiza Coelho diz que após a Segunda Guerra Mundial, os tipos de modelos de joias se expandiram, mas as pérolas continuaram sendo as preferidas (foto: Arquivo Pessoal)

De acordo com a designer de joias Luiza Coelho, os cuidados com essas peças variam de acordo com o tipo de pedraria, ou até mesmo se há predominância de prata ou ouro. Ela diz que cada acessório tem sua particularidade na conservação. “A prata, por exemplo, recomenda-se evitar contato com produtos de limpeza, perfumes, cremes, pois eles fazem com que ela oxide e fique manchada. Já o ouro, por ser mais resistente e um metal mais nobre, pode ser limpada uma vez a cada seis meses com sabão de coco e sabão neutro.”

Em sua conta no Instagram, a designer (@luizacoelho.design) sempre ensina uma técnica que serve tanto para a prata quanto para ouro. “Coloque água para ferver numa panela e jogue duas colheres de bicarbonato de sódio, de sabão de coco, de sabão neutro e, quando levantar fervura, desligue o fogo. Depois pegue uma escova de cerdas macias e passe na peça, que o brilho volta.”

Para se inspirar e usar no dia a dia

Izabella Prado enfatiza que a televisão e o cinema influenciam diretamente o que vai cair no gosto popular (foto: Arquivo Pessoal)

Para a designer Izabella Prado, ao se inspirar em séries e filmes de época, é possível utilizar acessórios como colares curtos com pedrarias, choker com pingente de pedra e fita de cetim. Também vale a pena apostar em laços finos em cores claras e discretas no cabelo, tiaras e broches com apliques em pedra. “A maneira mais esperta de aderir aos acessórios inspirados nas séries e filmes é adequar ao seu estilo pessoal e entender quais traduzem melhor a sua essência”, recomenda a designer.

Ela também recomenda misturar as tendências com acessórios inspirados em outra época. Isso sempre gera mais interesse ao look. Cuidado para não fugir do seu estilo pessoal para não gerar ruídos na imagem. “Tenha cuidado com algumas roupas e acessórios incríveis, mas que não combinam com quem veste. Isso pode tirar toda a graça da composição. Colares de pedraria da série não fazem o seu estilo nem ornam acessórios que você já tem? Melhor não usar para evitar que fique caricato.”

Dos clássicos dos cinemas para as novidades do streaming

Clarissa Ludovico dá dicas de como usar acessórios de época com roupas atuais (foto: Arquivo Pessoal)

Para Clarissa Ludovico, consultora de estilo e imagem formada por Ilana Berenholc, as tendências de moda e acessórios advindas de outras épocas não chegam a ser atemporais, mas mostram costumes, desejos e tendências de um período em questão. “Porque remete a um tempo considerado ‘áureo’, passa a ideia de riqueza, elegância e poder.”

Para Clarissa, o filme Bonequinha de luxo é diferente dos clássicos atuais que se passam em épocas passadas. “A bonequinha era ultraromântica na sua essência, o colar de pérolas ajudava nesse efeito. Já The Crown tem toda uma história das joias da realeza, que são passadas de geração em geração com os seus significados”, explica.

Ela ainda dá uma dica para deixar a composição atual e com alguns toques de inspiração nos clássicos dos cinemas e da TV. “Um brinco de época pode ser trazido facilmente para os dias atuais, compondo um look supermoderno e casual se usado com jeans e t-shirt. Um acessório de cabelo, por exemplo, levanta qualquer look”, recomenda Clarissa.

Izabella acrescenta: “Os acessórios passam informações e contam histórias a partir do contexto em que estão inseridos. E, muitas vezes, adereços que já existiam ganham novos significados a partir das produções audiovisuais, como o clássico colar de pérolas usado Audrey Hepburn em Bonequinha de luxo, que, sempre que adotado, confere feminilidade e sofisticação ao look”.

A série Bridgerton, ambientada em Londres no início do século 19, tem inspirado os fashionistas. Os vestidos são sofisticados, mas sem exageros. A silhueta não é comumente marcada por espartilhos, visto que, neste período, houve uma tentativa de fuga desse acessório em busca de um visual mais confortável.

A designer ressalta que os acessórios utilizados pelas personagens da série são acessíveis e muito marcados por pedras preciosas. “Não há presença de chapéus volumosos e excesso de informações. Muito pelo contrário, pelo que podemos perceber pela protagonista Daphne Bridgerton, seus acessórios são simples, mas nem de longe perdem sofisticação e feminilidade”, comenta Izabella.

As joias contam histórias

Luiza Coelho, formada em design de joias pelo Istituto Europeo di Design da Urca (IED-RJ), ressalta que, dos clássicos às produções atuais, sempre existem joias que vão prender a atenção do público. “Ao analisarmos as referências de produções atuais, como as séries The Crown e Bridgerton, podemos perceber o uso de brilhantes e outras pedras preciosas. Os engastes geométricos luziam luxo com enormes gemas – trata-se da joaillerie, um tipo de joia centrado nas pedras preciosas, com valor ainda maior do que aquelas feitas de metal precioso”, explica Luiza.

De acordo com a designer, os avanços tecnológicos deram às pedras uma forma mais angulosa. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as joias voltaram a ganhar glamour, e o ouro aumentou sua popularidade, assim como as texturas nas superfícies e gemas em combinação com cores turquesa e coral. Porém, mesmo com mais opções, a pedra preferida das mulheres seguia sendo a pérola.

“Logo, os brincos, as pulseiras e, principalmente, os colares sempre eram produzidos recheados de diamantes, um sinal de nobreza. Hoje, o uso do ouro nos acessórios diários se tornam mais comuns, desde os brincos e anéis até pequenos escapulários com referência aos filhos, pais ou avós”, detalha Luiza.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte