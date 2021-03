A natureza na pele

BY Bruna Yamaguti*

Quem nunca abriu o armário da cozinha para procurar um melzinho e fazer uma máscara facial que atire a primeira pedra! Além das tradicionais receitinhas de internet, você sabia que alguns ingredientes naturais podem trazer benefícios reais para a pele? Outros, por outro lado, podem não ser tão bons assim. Por isso, a Revista do Correio conversou com especialistas para explicar como usar o poder da natureza a seu favor na hora dos cuidados pessoais.

A médica dermatologista Letícia Freire Rautha, especializada em dermatologia natural, explica que, nesste segmento, substâncias de uso ancestral vêm sendo resgatadas em tratamentos dermatológicos. Segundo ela, o uso de ingredientes botânicos pode trazer grandes benefícios a longo prazo, mas deve-se ter cuidado para não atropelar processos ou seguir modas só porque outras pessoas estão usando. “O importante, antes de tudo, é tomar consciência do objetivo, que é gerar menos acúmulo de toxinas no seu organismo e na natureza, produzir menos lixo, autoconsciência e aceitação pessoal”, pontua.

A profissional alerta para a importância de avaliar cada caso com bastante cuidado, uma vez que peles diferentes exigem cuidados diferentes. “A tolerância de cada produto na pele é individual. Peles sensíveis, como as portadoras de rosácea e dermatite seborreica, são mais propícias a irritações. Por isso, é necessário sempre a orientação médica de um dermatologista na hora de utilizar um cosmético ou ingrediente natural”, recomenda.

A médica dermatologista Nayana Braga alerta, contudo, para os cuidados antes de introduzir ingredientes naturais na rotina de cuidados pessoais: “Nem tudo o que é natural significa que pode ser utilizado diretamente na pele. Por exemplo, alguns medicamentos são derivados de plantas que, às vezes, a pessoa não conhece as propriedades e passa diretamente no rosto, ocasionando sensibilização e reações alérgicas. Um bom exemplo disso é o uso do limão”, explica.

“Sempre que fizer uso de produtos naturais, deve-se evitar a exposição ao sol, porque podem acontecer queimaduras. Já outros ingredientes, como o mel, a aveia e o chá de camomila, por exemplo, são calmantes e hidratantes naturais”, completa a especialista.

Cada vez mais orgânico

Segundo o relatório Pinterest Predicts, da plataforma Pinterest baseado nas pesquisas em crescimento na rede social, os cuidados com a pele caseiros e minimalistas serão uma das maiores tendências para 2021. A preferência por rotinas de autocuidado mais naturais e orgânicas refletem a mudança de comportamento do consumidor moderno, que está muito mais preocupado com a lista de ingredientes do produto adquirido e de que forma esses ingredientes afetam não apenas a sua saúde, mas a saúde do planeta.

A estudante Maria Eduarda, conseguiu aliar o autocuidado à conexão profunda que tem com a natureza, o que resultou em um empreendimento próprio. Alérgica à maioria dos produtos farmacêuticos, Duda fez um curso de cosmética natural e passou a produzir seus próprios itens de skincare, feitos 100% com ingredientes vindos do cerrado e da Amazônia.

“Minhas amigas experimentavam os produtos que eu fazia e foram pedindo para fazer alguns personalizados para elas. Quanto mais produzia, mais estudava e me aprofundava. Com o tempo, pessoas que eu não conhecia começaram a querer experimentar os meus produtos e ter esse contato com cosméticos naturais. Foi aí que tudo começou”, conta a jovem brasiliense, que possui hoje mais de sete mil seguidores em sua loja, intitulada Da Terra (@daterranatural).

“No meu processo de produção, penso tanto nos aspectos físicos, quanto nos aspectos terapêuticos, psicológicos e emocionais. A gente esquece que a natureza é uma farmácia viva para cuidar não somente da saúde física, mas também da nossa mente e das nossas emoções”, explica Duda. “Trazer um pouco de natureza para o seu dia a dia é uma ação de amor consigo mesma e com o planeta”, pontua.

Ingredientes

Ao cultivar o hábito de ler o rótulo dos produtos farmacêuticos, a moça se decepcionava por não entender nada do que estava escrito ali e, ao pesquisar, descobriu os malefícios que alguns componentes poderiam trazer para o meio ambiente e para a própria saúde. “Por isso, prefiro os produtos naturais, porque não tem nenhum segredo ali. Todos os ingredientes que uso, você pode procurar na internet e verá que não causam nenhum mal para ninguém”, ressalta.

Nas postagens da loja de Maria Eduarda, é possível encontrar as especificações de cada produto, com a composição e as respectivas funções dos ingredientes. “Muitas vezes, os resultados não são tão imediatos quanto a gente está acostumado a ter, porque a natureza não funciona assim, ela é sazonal. Mas quem usa sabe que o resultado compensa toda a espera”, comenta Duda. “Curar as outras pessoas, o planeta e a mim mesma é a melhor coisa que eu poderia fazer da minha vida”, completa.