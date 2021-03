Todo amor pela Páscoa: confeiteira faz ovos personalizados

SN Sibele Negromonte

(crédito: Douglas Justino/Divulgação)

Os dias que antecedem a Páscoa são os mais cansativos, porém, também, os mais prazerosos para Izabela Moura. Formada em gastronomia e especializada em confeitaria, a jovem de 29 anos mantém apenas nesta data — e no Natal — a sua empresa, a Quintal doce, em funcionamento. E a todo vapor. “Tenho verdadeira paixão por ver um ovo pronto. E dou tudo de mim para que ele seja gostoso e lindo. Há oito anos, eu faço ovos. Todo ano digo que será o último, mas, quando vai chegando a data, não resisto”, conta.

Izabela é daquelas que morre de ciúmes das crias. “Eu tenho uma equipe que me ajuda fazer os ovos, mas não deixo ninguém pôr a mão nem no recheio nem na decoração.” E essa paixão pelos doces começou ainda bem cedo. Quando concluiu o ensino médio — e ainda sem saber que profissão seguir — Izabela passou a fazer cursos pontuais de gastronomia. Fez de bombons, de tortas, de pão de mel — iguaria que, inclusive, produzia para vender.

A jovem decidiu, então, cursar a faculdade de gastronomia, em 2011. Antes de ter certeza de que a confeitaria era mesmo sua grande paixão, chegou a estagiar em um restaurante, na área da cozinha quente. “Mas vi que não era o que queria fazer.” Formada, Izabela começou a trabalhar como confeiteira em uma casa de festas.

Depois de um tempo, resolveu tentar a sorte na confeitaria de hotéis. Foi para Natal, no Rio Grande do Norte, com esse objetivo, mas como as coisas não saíram exatamente como tinha planejado, voltou para Brasília e abriu o próprio espaço, a Quintal doce. Fazia doces finos e personalizados para festas de aniversário, casamento, batizado. “Infelizmente, nem todos valorizam o nosso trabalho. Por sermos pequenos, querem pagar pouco mais ou nada. Como não tinha o retorno que queria, decidi parar de fazer os doces de festa.”

A paixão pela confeitaria, porém, não permitiu que Izabela deixasse de trabalhar em datas festivas, como a Páscoa e o Natal. E assim tem sido pelos últimos quatro anos. “Uns dois meses antes, já começo a procurar as embalagens e a montar o cardápio.” A cada ano, são lançadas novidades, de acordo com a tendência do mercado.

Nesta Páscoa, a confeiteira tem investido bastante nos ovos no pote, além dos de colher, claro. “Essa é uma tendência surgida há uns dois anos, mas que vem ganhando força agora.” Os clássicos, porém, não ficam de fora, como os de Ninho, brigadeiro com leite, mousse de limão com brigadeiro, brownie com Nutela, bolo de cenoura. Este, aliás, é a receita que ela compartilha com os leitores da coluna. “Aproveite e chame os familiares para participar desse momento com você na cozinha”, aconselha.

Apesar de ter um cardápio com cerca de 10 recheios, Izabela garante que, se o cliente quiser, ela pode personalizar o produto. “O recheio de pão de mel, por exemplo, não está no cardápio, mas tenho clientes que, todos os anos, não abrem mão de encomendá-lo. Daí, eu faço. Se alguém quiser algo específico, podemos conversar e vemos o que dá para fazer.”

Os cuidados na cozinha também foram intensificados durante a pandemia. “Usamos máscara, luva, touca e muito álcool na hora de confeccionar os doces. As embalagens também são higienizadas”, detalha. A Quintal doce não trabalha com pronta entrega, as encomendas devem ser feitas com, pelo menos, 24 horas de antecedência.

Este ano, a confeiteira também trabalhará com a pós-Páscoa. “Aceitamos encomendas para a Páscoa até 31 de março. No dia 6 de abril, reabrimos a agenda por mais 15 dias para quem quiser comer um ovo depois da data festiva.”

Perfeccionista, Izabela está sempre atenta aos detalhes da decoração. “É um momento em que me liberto. Em cada ovo que faço, vai um pouquinho do meu amor.”

Ovo de bolo de cenoura e brigadeiro (foto: Arquivo pessoal)

Ovo de bolo de cenoura

O bolo

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de óleo

3 cenouras médias raladas

4 ovos

2 copos americanos de açúcar

2 copos americanos de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparar

Em um liquidificador, adicione a cenoura, os ovos e o óleo; depois, misture. Acrescente o açúcar e bata novamente por cinco minutos. Em uma tigela ou na batedeira, adicione a farinha de trigo e depois misture novamente. Acrescente o fermento e misture lentamente com uma colher. Asse em um forno preaquecido a 180° C por aproximadamente 40 minutos.

O brigadeiro

Ingredientes

2 caixas de leite condensado

6 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau

2 colheres de sopa de manteiga

1 caixa de creme de leite

Modo de preparar

Em uma panela, junte o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga. Ligue em fogo baixo e mexa até atingir o ponto de brigadeiro (quando desgruda do fundo da panela). Desligue o fogo e acrescente o creme de leite, misturando tudo muito bem. Transfira o brigadeiro para uma travessa e cubra com plástico filme em contato. Reserve até esfriar por completo.

O ovo

Ingredientes

300g de chocolate ao leite ou meio amargo

As formas indicadas nessa receita são as formas de silicone. Você pode comprar junto com a caixinha do ovo de colher. Em casa de artigo de produtos de confeitaria, você encontra com facilidade.

Modo de preparar

Derreta o chocolate em banho-maria ou, se preferir, no micro-ondas e tempere o chocolate (instruções vêm no verso do chocolate). Despeje na forma de ovo de Páscoa de 350g até a marca indicada. Coloque o silicone e a outra parte da forma. Aperte até o chocolate espalhar bem. Vire do outro lado e deixe o chocolate escorrer até ficar uniforme. Leve para a geladeira por 10 minutos ou até a forma ficar transparente. Desenforme.

Montando o ovo

Recheie metade da casca do ovo com o brigadeiro. Logo após, coloque pedaços do bolo de cenoura até chegar na linha da casca do ovo (igual à foto). Com um saco de confeitar, faça a cobertura do ovo com brigadeiro. Você pode usar sua imaginação nesse momento. Cubra todo o bolo com o brigadeiro e finalize com granulados, confeitos. Coloque em uma embalagem da sua preferência.

Está pronto seu presente de Páscoa!

Serviço

Instagram: @quintaldoce

Arquivo Pessoal