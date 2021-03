De portas abertas para o coelhinho da Páscoa

RR Renata Rusky

O blog Casa da Iaza aproveitou um bambu que já tinha como decoração para montar uma osterbaum e colocou muitos coelhos de enfeite na mesa - (crédito: Blog Casa da Iaza/Divulgação)

Quem disse que só o Natal merece casa decorada? As guirlandas podem ser adaptadas para a Páscoa e os coelhos tomar conta do ambiente, como faz o Papai Noel. Com estilos mais clássicos, rústicos ou infantis, qualquer família pode deixar o lar temático e a cara dela.

E a Páscoa também tem sua própria árvore: a Osterbaum. Enfeitada com ovos coloridos, é tradição na Alemanha e também muito usada no Sul do Brasil. Dá para aproveitar alguma planta que você já tem em Sibele Negromonte casa ou pegar galhos secos na rua e montar a sua própria, com imaginação e ajuda da internet.

Em época de “fique em casa”, vale a pena investir seu tempo para transformar o espaço onde mais tem passado seus dias em um lugar aconchegante e com o espírito da data. A atividade de decorar sala, quarto, banheiro ainda pode ser uma atividade lúdica para fazer com as crianças. Em especial, se a ideia for gastar menos e colocar mais a mão na massa.

As mesas do café da manhã, do almoço e do jantar também podem ser especiais. Dobraduras com guardanapo fazem a forma de orelhas de coelho, ovos cozidos podem ser pintados, uma louça especial deve ser usada. Vale se inspirar no que os outros estão fazendo e colocar a criatividade para trabalhar. “Numa época em que as pessoas estão em casa, é crescente a busca por fazer com que todos se sintam bem, apesar das circunstâncias. Encontar felicidade à mesa é uma forma de manter a família unida em amor”, afirma Milenna Tavares, proprietária da loja Casa da Mineira.

Mesa posta



Jogo americano de coelho e vários enfeites na mesa. Uma produção da loja Casa de Mineira (foto: Casa de Mineira/Divulgação)

A publicitária e influenciadora digital Gabriela Paganini adora caprichar em cada refeição e preparar a mesa sempre de forma especial, com guardanapo de pano, sousplat, louças diferentes, flores e tudo mais que estiver à mão. Mesmo sem uma data especial, o cuidado é o mesmo.

Neste mês de abril, ela vem adiantando a Páscoa e aproveitando o tema para fazer mesas lindas. “A Páscoa é um momento muito especial para os cristãos. Com a correria do dia a dia, uma das formas que encontro para ir entrando no clima é montar mesas temáticas aos finais de semana e curtir um café da manhã com calma”, conta.

Pratos de coelho da loja on-line Casa de Mineira, jogo americano de poá colorido, argola de orelhas de coelho e uma mesa de café da manhã para a Páscoa preparada por Gabriela Paganini (foto: Gabi Paganini/Divulgação)

Para começar

A dona da loja de papelaria fina e decoração Remembear, Fabiani Christine dá algumas dicas:

Decoração de Páscoa (foto: Divulgação Remembear)

Cores: Fabiani orienta usar uma paleta de cores mais suaves. Os tons ideais para a Páscoa, segundo ela, são os pastéis. “Você pode colocar flores e não fica uma decoração muito pesada. A paleta verde, laranja e amarela também combina bem com a data”, complementa.

Guirlanda de Páscoa (foto: Divulgação Remembear)

Guirlanda: engana-se quem pensa que as guirlandas são somente de Natal. Esse objeto decorativo combina muito bem com a Páscoa e pode ser uma representação da ressurreição e do renascimento celebrados no feriado. “As guirlandas podem

ser decoradas com trigo, com coelhinhos, com imagens que representem a data”, afirma.

Decoração de Páscoa (foto: Divulgação Remembear)

Use o que tem em casa: para fazer uma decoração não precisa sair de loja em loja comprando materiais que podem ser descartáveis depois. Fabiani lembra que é possível usar ovos e suas cascas, cenouras e outras verduras para fazer centros de mesa. “Podemos fazer um arranjo de flores com cenoura: a base do arranjo todo de cenoura com flores por cima”, ensina.

Mesa posta: é possível inovar com os guardanapos. Fabiani diz que dá para dobrar os guardanapos de pano de forma que eles lembrem um coelhinho. Sousplats fazem uma grande diferença na decoração: podem ser usadas cores e estampas que remetem à Páscoa.

Para as crianças: a decoração pode ser elegante e atrativa para as crianças ao mesmo tempo. Fabiani indica usar guloseimas complementadas com coelhinhos de pelúcia como enfeite. “Coloque potes de acrílico transparente com jujuba, marshmallow, amendoim colorido, que já dá uma cor na decoração.”