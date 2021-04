GG com estilo: o crescente mercado plus size

TS Tayanne Silva*

O segmento de moda plus size é um dos que mais crescem no país. Enquanto a indústria de vestuário acumulou queda superior a 5% nos últimos anos, o mercado de venda de peças tamanho GG teve 21% de aumento, segundo a Associação Brasil Plus Size. “As tendências para moda plus masculina transmitem que o mercado nacional está olhando com mais carinho para essas pessoas que, por muito tempo, foram negligenciadas”, afirma Marcio Souza, consultor de moda masculina. “Além de ser um público que representa parte significativa dos consumidores ávidos”, enfatiza.

Nesse contexto, a procura do gênero masculino por esse tipo de moda também cresceu, porque eles estão cada vez mais se conhecendo, se entendendo e se aceitando. Apesar disso, o homem plus ainda tem muito mais dificuldade em encontrar roupas estilosas e contemporâneas no momento de compras, se comparado às mulheres GG.

Até existem lojas especializadas no segmento, mas, para Marcio, geralmente, elas não têm muitas variedades de peças. “São roupas básicas e com a modelagem reta, que não destacam as curvas do corpo. As lojas virtuais e as roupas feitas sob medida por alfaiates são as grandes aliadas do homem plus.”

Não há roupas!

O fotógrafo Rômulo Juracy, 32 anos, sente na pele essa escassez. “Algumas marcas vendem, mas é sempre limitado, principalmente as cores e estampas. Ficam no mais básico: o preto.” De acordo com ele, é mais fácil achar peças on-line.

Rômulo conta que não tem como fugir do preto, pois é o que as marcas acabam oferecendo. “Isso nos limita até no estilo de vestir.” O fotógrafo usa muita bermuda, tênis e meias divertidas. “É minha marca registrada. Adoro também usar cores, como vermelho, verde e branco.”

Ao contrário de Rômulo, muitos homens escolhem ficar na zona de conforto, geralmente, por preconceito ou por preferir não se arriscar. “Usam camisas com cores mais sóbrias e neutras, o famoso look básico matador, o que não é um problema. As cores quentes ou frias, porém, podem mostrar alguém diferenciado e muito elegante”, diz Marcio Souza.

Ele aconselha que, caso tenha dúvidas de combinações, use o círculo cromático. “Cores fortes devem ser usadas em uma peça única do look, de preferência em acessórios, como echarpe, colete, cachecol, suéter ou blazer”, sugere.

Se existir insegurança em usar uma cor, ela pode ser quebrada com o espelho. “Sempre repito que dizer ‘não’ para uma roupa de vitrine não é inteligente. Só é possível ter certeza de que não vai ficar legal se provar a roupa”, afirma o consultor de moda Fernando Lackman. “Quando se quer explorar mais a moda, fugir um pouco do comum e apostar em peças que não são habituais no guarda-roupa é o melhor a fazer.”

Combinar tons pode ser um dilema para muitos homens. Os inseguros podem apostar no preto em uma das peças e colocar qualquer cor na outra. “O preto forma par com qualquer tonalidade. Pense sempre que o melhor é ser você. Mas se bater a insegurança, basta usar o básico com algo mais ousado, que dá certo. Sempre dá”, afirma Lackman.

Novidade e conforto

Lackman observa que entre as tendências fashionistas apresentadas mundo afora estão o militarismo, o xadrez, as roupas estampadas e o uso de coturno. “Contudo, pouco se vê delas em corpos grandes, pelo fato de que as marcas não produzem tamanhos que abracem esses corpos. O ideal é que a principal regra seja a do conforto. Se vestiu e se sentiu confortável, não deixe passar.”

Há quem diga, por exemplo, que homens plus não combinam com calças de modelagem skinny. “Uso esse tipo de calças com frequência e nunca fui criticado por isso. Ou seja, regras são ditadas, mas não precisam ser cumpridas”, enfatiza. Para Lackman, nenhum especialista de moda pode dizer o que é certo ou errado. “Isso ficou lá na década de 1990. De lá pra cá, o público consumidor evoluiu. E vale ressaltar que a liberdade e o bom senso devem ser regra.”

Home office com estilo

O home office pede conforto e leveza, mas sem perder a elegância e respeitando o dress code da empresa. “O visual que você escolhe para trabalhar pode ter tudo a ver com a performance profissional. Nada de ficar de pijama, isso só lhe deixará ainda mais preguiçoso. Opte por peças com elastano, como calça jeans ou chino, que darão movimento mais fácil”, sugere Marcio Souza.

Preste muita atenção nas peças de cima, já que são essas que mais vão aparecer em lives, vídeos e reuniões. “Se você precisa trabalhar com roupas sociais, use peças de 100% algodão e, de preferência, com cores mais claras.”

Lackman ressalta que, para quem não trabalha com uma empresa que segue formalidades, uma maxi t-shirt, um quimono e uma boa bermuda compõem um look ótimo para aparecer no vídeo. Já o profissional que precisa ficar de roupa formal pode apostar em uma gravata com estampa inusitada para dar um ar mais divertido. “Também há tendência nos visuais monocromáticos (terno, camisa e gravata do mesmo tom) ou com duas cores (terno preto, camisa branca e gravata preta, por exemplo). Um bom sapato de bico alongado também vai bem.”

Para os descolados, ele sugere: “Aposte em camisetas estampadas, calças com padronagens destroyers, botas e coturnos”.

Pode ou não pode?

A moda tem se mostrada menos impositiva. “Não há mais aquelas regrinhas de listras, maxiestampas e afins. O corpo gordo pode usar o que quiser. Depende mais do estilo de cada um”, acredita Lackman. “Adoro preto, uso diariamente, mas também opto por estampas em ocasiões que acredito que merecem.”

Aliás, a moda plus size evoluiu muito quando o assunto é estampa. “Os homens plus não aceitam mais a narrativa de que não podem usar certas estampas porque os fazem parecer maiores. São homens estilosos e elegantes que sabem muito bem as melhores combinações usando bom senso e gostos pessoais. É sempre importante respeitar os próprios gostos e preferências, não ficar se obrigando a seguir um padrão”, analisa Marcio Souza.

Caso você tenha alguma preocupação com determinada área do corpo, algumas sugestões podem ser úteis na hora de compor o visual. “Evite contrastes bruscos de cores entre a parte de cima e de baixo, principalmente se tiver a estatura mais baixa. Isso vai dar uma impressão vertical e ajudar no alongamento da silhueta”, explica Marcio. Por exemplo, se você estiver com camisa branca e calça azul-marinho, vista uma terceira peça escura, como um blazer ou uma jaqueta, para quebrar a sensação de divisão.

Para quem detesta roupas que marcam o corpo, a sugestão é evitar tecidos maleáveis, como os sintéticos, poliéster, poliamida ou modal. A outra dica é usar roupas no tamanho certo. “Não use peças largas e muito menos apertadas. O ideal é sempre usar peças ajustadas, que acompanhem suavemente o corpo e sejam confortáveis.”

