Identidade candanga: roupas e acessórios inspirados em Brasília

Uma das modelos de Indra com produtos da coleção Todas as cores de Frida (camiseta e bolsa — preço sob consulta) - (crédito: Arquivo pessoal)

O aniversário de Brasília está chegando. Nossa cidade vai completar 61 anos e, mais uma vez, vamos comemorar dentro de casa, cuidando dos nossos vizinhos e uns dos outros. E por que não aproveitar a data para se presentear ou oferecer um mimo a quem você ama?

A moda brasiliense é única, uma mescla da cultura típica do cerrado com referências de todo o país — mistura que deu origem à nossa identidade. E é possível se vestir de Brasília da cabeça aos pés.

Comprando de empreendedores e artistas locais, você também presenteia o comércio da capital, que tem precisado tanto de apoio durante a pandemia. Aqui, na Revista, resolvemos unir o útil ao agradável e montamos uma vitrine supercandanga, mostrando o que nossa cidade tem de melhor e contando um pouco da história de cada criador.

Do internacional ao artesanal

O brasiliense Indra Fiorentino, 54 anos, começou a trabalhar com moda em 1986, atuando em vitrines, catálogos e desenvolvendo coleções para lojas da capital. As riquezas culturais de Brasília e das cidades ao redor sempre foram inspirações para ele.

Durante a pandemia, surgiu a marca própria, Teia de Indra, em colaboração com o espaço Monocle Artes, na Torre de TV. “Eu me reinventei, expressando a minha forma artística em peças do cotidiano brasiliense”, comenta.

O conceito da marca está em ressignificar peças de forma artesanal. “Brasília é uma cidade internacional, que recepciona povos, etnias e culturas do mundo. Nessa coleção, resgatamos a intensidade e a diversidade nos acessórios, bolsas, camisetas e sacolas homenageando Frida Kahlo como ícone da representação da mulher e da diversidade em sua época.”

Instagram: @teia_de_indra

Sob a influência da capital

Brinco Pantera (R$ 68) e Colar Colorido? (R$ 150), da Pitayah (foto: Pitayah/Divulgação)

As criadoras da Pitayah, Nadine Lobo Amaral, 33, e Maira Nunes Viana Ferreira, 33, começaram a trabalhar como artesãs em agosto de 2020 e, desde então, a herança brasiliense das empreendedoras marca as criações da dupla.

Nadine acrescenta que a cidade é fonte constante de inspiração. “Os horizontes coloridos tão característicos de Brasília, o verde das árvores e as curvas e linhas da arquitetura que nos convidam a observar são influências da Pitayah.”

Instagram: @pitayah_

WhatsApp: (61) 9 9416-5033

Natureza eternizada

Folha de amor-agarradinho (R$ 59,99) e anéis botânicos (R$ 25 cada), do Ateliê Kaya (foto: Ateliê Kaya/Divulgação)

O Ateliê Kaya foi idealizado em 2018 e se tornou realidade em 2019. Depois de ter a ideia para suas peças, a brasiliense Izabella Campos de Araújo dos Anjos, 22, passou um período estudando técnicas e métodos adequados para produzir de forma sustentável. As joias são feitas de maneira única e personalizada com resina epoxy, que eterniza elementos da natureza.

Izabella conta que sempre se encantou com as formas únicas e a exuberância de Brasília. “Desde pequena, tive contato e admiração pela natureza local, que me conduziram lentamente até o momento presente. A minha missão, como idealizadora do Ateliê Kaya, é espalhar sementes para que elas floresçam se tornando afetos”, completa.

Instagram: @ateliekaya

WhatsApp: (61) 9 9913-2664

Maioridade com personalidade

Baby Look Ipê BSB (R$ 84,90) e camiseta Seca Is Coming (R$ 74,90), do Verdurão (foto: Julia Bandeira/Divulgação)

Uma das marcas brasilienses mais antigas e conhecidas, criada pelo publicitário Wesley Santos, 45 anos, é o Verdurão Camisetas, que fez 18 anos e chegou à maioridade. As camisetas bem-humoradas dividem o site com peças produzidas em colaboração com outros artistas da cidade e livros de autores brasilienses, uma das formas de incentivar e fomentar a produção local.

Wesley nasceu em Brasília e, além de ser pioneiro nas campanhas em homenagem à cidade, é um dos criadores do canal Quadradim e fez parte do projeto Praças dos Ipês.

Instagram: @verduraocamisetas

Site: verduraocamisetas.com.br

Orgulho nacional candango

Camisetas da Candanguice (R$ 70) (foto: Candanguice/Divulgação)

A Candanguice foi criada por Caio Rodrigo de Araújo Porto, 40, em 2014 e, desde então, segue a missão de oferecer produtos que são declarações de amor a Brasília, seu povo e aos criadores da cidade.

Para Caio, promover o “orgulho nacional candango” é uma das formas de mostrar respeito ao sentimento de amor e esperança que trouxe milhares de brasileiros ao Planalto Central, para a construção da cidade. “Brasília é um caldeirão multicultural e multiétnico. A base para a concepção da Candanguice é o respeito por todas as origens que formaram e formam nossa capital”, completa.

Instagram: @candanguice

E-mail: candanguice@gmail.com

Referência geek

Camisetas Comemorativas 61 anos BSB, do Deu Bom Brasília (R$ 61) (foto: Deu Bom Brasília/Divulgação)

O site Deu Bom Brasília foi criado por Rodrigo Carvalho, 35 anos, com o intuito de divulgar o entretenimento da capital. Hoje, ele se expande para a venda das criações do publicitário, como as camisetas com estampas exclusivas e autorais que remetem a duas paixões de Rodrigo: Brasília e a cultura geek.

Nascido e criado na capital, em uma das camisetas, por exemplo, o publicitário uniu a faixa de pedestres, um dos orgulhos dos brasilienses, e a pose icônica dos Beatles, que são representados por personalidades musicais da cidade, Digão, Renato Russo, Dinho Ouro Preto e Alexandre Carlo.

Site: https://mont.ink/deu-bom

WhatsApp: (61) 9 9221-2211

E-mail: deubombrasilia@gmail.com

A capital em joias

Colares Catedral Vazado prata 925 (R$ 269) e Candangos prata 925 (R$ 359), da Luz Divina Joias Religiosas (foto: Luz Divina Joias Religiosas/Divulgação)

Natural de Serra Dourada, na Bahia, Jhenny Carvalho, 43, é mais uma das brasilienses de coração, apaixonada pela cidade. Em 2005, ganhou duas pedras de quartzo verde e quis produzir um par de brincos com elas. Foi ali que se encantou com o mundo da produção de joias.

Em 2016, Jhenny realizou seu sonho com a Luz Divina Joias Religiosas, na qual também expressa sua admiração pela capital. “A arquitetura e o amor que sinto pela cidade são grandes fontes de inspiração para mim”, completa.

Instagram: @luzdivinajoiasreligiosas

Site: www.luzdivinajoias.com.br