Cosméticos com o DNA brasiliense

AC Ailim Cabral

Óleo Ventre (R$ 35), da Tropicaiana - (crédito: Tropicaiana/Divulgação)

Sentir-se bonito ou bonita faz parte de um processo que não depende apenas de aparência, mas também de bem-estar e estado de espírito. Tomar aquele banho relaxante, passar um hidratante cheiroso ou um xampu diferente fazem parte do ritual de beleza. Ao cultivar esses hábitos e ao usar produtos que trazem prazeres olfativos e sensoriais, estamos cuidando de nós mesmos.

E por que não aproveitar o momento de autocuidado para ajudar no fortalecimento dos negócios brasilienses? Separamos algumas sugestões de produtos de beleza e bem-estar com DNA candango.

Cerrado na pele

Creme facial Flor do Cerrado (R$ 45) e Tônico facial Aloe (R$ 35), da Tropicaiana (foto: Tropicaiana/Divulgação)

Criada há um ano pela brasiliense Tatiane Alice Rabelo, 28 anos, a Tropicaiana tem como foco a valorização do cerrado e dos ativos botânicos da região. A caliandra, planta nativa, é um dos ingredientes centrais do creme facial da marca. A divulgação da nossa riqueza natural está entre os grandes objetivos de Tatiane. “Queremos que ele possa viajar na pele e nos cabelos das pessoas do Brasil inteiro.”

Instagram: @tropicaianabrasil

Site: www.tropicaiana.com

Brasília inspiradora

Hidratante corporal (R$ 45) e Óleo finalizador para cabelos (R$ 35), da Ludge Saboaria/Divulgação (foto: Ludge Saboaria/Divulgação)

Criada por Cláudia Ataíze Santos Ludgero, 53, e Alessandra Santos Ludgero Nunes, 47, a Ludge Saboaria está há quatro anos embelezando brasilienses. A empresa familiar valoriza os ativos naturais e o contato com a natureza.

Cláudia ressalta que a cidade proporciona um contato intimista com a natureza. “Por todos os lugares podemos encontrar o verde das plantas e o azul do céu. Essa jovem senhora tem a maturidade necessária para abordarmos questões ambientais, de sustentabilidade, saúde e respeito aos consumidores, que são pilares da Ludge Saboaria”, completa.

Instagram: @ludgesaboaria

E-mail: ludgesaboaria@gmail.com

Um céu para todos

Sérum Facial (R$ 42), desodorante (R$ 24), bronzeador (R$ 43), protetor labial (R$ 9) e pomada cicatrizante (R$ 16), da Cherin da Mata (foto: Cherin da Mata/Divulgação)

Adriele Notine Peixoto, 27, criou a Cherin da Mata há sete anos. Inspirada na diversidade de Brasília, lugar que nasceu, que mistura culturas e tradições de todo o Brasil, busca investir na beleza natural como forma de cuidar da cidade.

“Acho que essa mistura multicultural gera uma potência incrível. Todos debaixo desse nosso horizonte de 360. E ainda que tenhamos muitas desigualdades para combater, é bom pensar que esse céu é para todo mundo”, declara.

Instagram: @cherindamata

Site: https://emercadolocal.com.br/searchq?=CHERIN+DA+MATA&collection=all