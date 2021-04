Look monocromático vira febre entre fashionistas

RR Raquel Ribeiro*

Marcada pela elegância e sofisticação, a tendência do monocromático conquistou as fashionistas. Na antiguidade, a predileção por túnicas brancas já indicava uma moda pautada em trajes de uma única cor. Contudo, foi apenas nos primeiros anos do século 20 que a estética pegou de vez. “Ela ganha os holofotes quando Chanel cria o pretinho básico, abrindo precedente para os looks em cores únicas na moda moderna”, lembra a consultora de imagem Jamila Guimarães.

Para ela, o que atrai no estilo é a facilidade de encontrar harmonia com segurança, afinal, é difícil errar quando apenas uma cor está em jogo. A consultora de imagem e estilo Carolina Bressane acredita que a popularização do monocromático se deu por volta dos anos 1960 e 1970, quando Jacqueline Kennedy, primeira-dama dos Estados Unidos à época, “caiu na tinta”. “De lá para cá, transformou-se em uma tendência que foi sempre se atualizando, com novas texturas, cores e modelagens.”

Apesar de por muito tempo ter sido uma combinação associada ao inverno pelo foco nas sobreposições, Carol destaca que a tendência tem se adaptado a várias estações. O grande diferencial do monocromático é o fato de ele ser atemporal. “Mas não é um atemporal que não se modifica, pois ele se adapta às cores que estão na moda e às modelagens que vão surgindo”, acrescenta a especialista.

Para Carol, a versatilidade é uma das principais vantagens do monocromático. A tendência pode ser explorada em qualquer estação e ocasião, mas o que determina se é mais adequado para um ambiente, se para o dia ou a noite, são a modelagem e as cores escolhidas. E, dependendo do modelo que se opte, as mensagens transmitidas vão variar.

“Modelagens mais urbanas ou street wear serão utilizadas mais no dia a dia, por ter uma pegada despojada. Agora, se você pega tecidos mais nobres, como seda, cetim e veludo, e coloca umas modelagens mais sofisticadas, tipo uma camisa, um terninho e uma pantalona, confere um caráter sofisticado, para um ambiente mais formal”, exemplifica.

Jamila concorda que o monocromático pode transitar por diferentes estilos. “É só observar a diferença como a jornalista Maju Coutinho e a empresária Kim Kardashian usam looks monocromáticos. Maju equilibra as modelagens tradicionais que usa à frente do Jornal Hoje com cores mais vibrantes, enquanto Kim usa tons neutros em modelagens que marcam o corpo e trazem sensualidade ao visual”, compara.

Quais os benefícios?

Entre os inúmeros pontos positivos do monocromático está o alongamento da silhueta. “É como se ele traçasse uma linha vertical no corpo, o que para as baixinhas é um truque maravilhoso”, aponta Carolina Bressane. Além disso, o look passa uma ideia de todo. “A gente fala muito na consultoria que, quando você está usando a mesma cor, você chega ‘toda junta’, a parte de cima com a parte de baixo, e isso ajuda a disfarçar uns quilinhos a mais, pois afina o corpo”, explica.

A consultora também ressalta a importância de adaptar a tendência para o próprio estilo. Apostar em um monocromático com mix de texturas é uma opção recomendada por ela para fugir do óbvio. “Para quem quer fugir do 100% ‘combinadinho’, que pode ficar monótono, pode colocar uma calça de cetim e uma blusa de malha ou uma calça de coro e uma blusa de seda”, exemplifica. A diferença entre os tecidos já vai conferir duas tonalidades diferentes, dando uma roupagem mais interessante.

O tom sobre tom é outra dica compartilhada por Carol: “Utilize a mesma cor em temperaturas e profundidades diferentes. Fica superbonito, e a percepção visual é de que as peças mais claras chamarão mais atenção que as escuras. Você consegue ter mais combinações”. Para Jamila, a vantagem central é a facilidade de encontrar peças que sejam da mesma cor no armário. “É muito provável que as pessoas tenham partes de cima e de baixo na mesma cor”, diz.

Expressão pessoal

A influencer Jacira Doce, 32, enxergou no monocromático uma maneira de expressar o seu estado de espírito durante a pandemia. Embora já tenha vivenciado uma fase mais colorida e estampada, encontrou maior identificação em tonalidades sóbrias e looks de cores únicas. “Neste momento difícil, tenho procurado passar calma, sobriedade e harmonia. Acredito que comecei a me vestir dessa forma justamente para que as coisas ao meu redor começassem a se acalmar um pouco. Em meio a tanta informação, queria me comunicar de forma mais direta, limpa”, conta.

A influencer aprecia a capacidade do monocromático de dar destaque para outros elementos do visual, como acessórios e cabelo. “Eu acho que meu cabelo é algo muito importante sobre mim. Ele é crespo e volumoso, por isso, chama a atenção. Acho que os looks monocromáticos são legais porque dão espaço para outros aspectos da aparência”.

Ademais, ela acredita que ter peças lisas de apenas uma cor possibilita uma maior variedade de combinação. “Em termos de guarda-roupa, as vantagens são inúmeras, porque você consegue conjugar peças da mesma tonalidade, usá-las juntas e, como na maioria das vezes são básicas, você consegue combinar com outros itens, até mesmo estampados.”

O estilo monocromático casou bem com a marca brasiliense Quero Melancia. A estilista Thaís Madureira conta que investe em modelagens mais clean, como macacões operários, vestidos e conjuntos de shorts com blusas de tons únicos, como vermelho e azul-bebê. “São cores que eu acho que precisam existir no guarda-roupa”, justifica. Para ela, a tendência é popular, pela facilidade de se montar um look monocromático, além de elegante.

Escolha das cores

“Saber quais são as cores que te favorecem e combinam com a tua beleza natural faz toda a diferença no look monocromático”, adverte Carolina Bressane. Para identificar as cores ideais, é preciso fazer uma análise de coloração pessoal — técnica que analisa quais tons mais realçam a beleza natural da pessoa por meio da temperatura, profundidade e intensidade das cores.

A consultora complementa que, ao observar quais cores harmonizam melhor com o conjunto — pele, cor de cabelo e sobrancelhas —, é gerada uma cartela pessoal com 12 cores. “Se você sabe a sua cartela e usa o monocromático das cores da sua paleta, isso, com certeza, potencializará ainda mais a sua aparência”.

Já para Jamila Guimarães, é preciso ter cuidado na escolha das tonalidades tendo em mente a leitura que se deseje que os outros tenham sobre a própria identidade. “Na psicologia das cores, cada tom possui aspectos positivos e negativos. Um look todo branco, ao mesmo tempo que pode trazer uma ideia de frescor, pode sugerir que a pessoa que o veste não quer ser tocada. Um visual todo preto, ao mesmo tempo que é elegante, pode tornar a imagem séria demais e criar certo distanciamento”, ilustra.

Estilos de monocromáticos

1 - Urban chic: quando você faz o look monocromático misturando peças clássicas com despojadas, como uma camisa social e um short soltinho ou uma malha canelada e uma pantalona.

2 - Loungewear (ou comfy): quando usa peças num estilo confortável, como calças do modelo pijama, moletom e bermuda ciclista.

3 - Refresh para o verão: é um monocromático com peças em cores claras e tons pastéis com uma pegada mais diurna. Muita modelagem tipo cropped, short e saia short.

4 - Street wear: quando a cor do tênis, da bolsa e dos acessórios combina com a cor do look.

5 - Social: quando você opta por tecidos mais nobres, como seda, cetim e veludo, e coloca modelagens mais sofisticadas, tipo uma camisa ou cropped, um terninho, uma pantalona. Esse estilo é voltado para um ambiente com mais formalidade.

6 - Sexy: quando você faz o look com peças coladas e decotadas, uma calça apertada com uma blusa coladinha de decote em V, por exemplo.

