Especialistas discutem a importância da autoestima na maternidade

Os desafios da maternidade hoje vão muito além das dúvidas sobre o cuidado com bebês e crianças. A preocupação com a própria imagem e com o corpo impactam na autoestima, essencial para vencer etapas desfiadoras, como a gravidez e o puerpério. Esses foram alguns dos assuntos debatidos pela empresária e estilista Isabela Matte e pela psicóloga Viviana Semenza em live especial de Dia das Mães promovida pelo Correio nesta sexta-feira (7/5).

Em entrevista à subeditora da Revista do Correio, Sibele Negromonte, as duas mães contaram um pouco da experiência pessoal e falaram sobre como superar desafios que seguem até a adolescência e juventude dos filhos, como a fase que passam a sair mais de casa. A pandemia também esteve entre os tópicos abordados

Confira a íntegra do bate-papo: