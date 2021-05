O que tem um filme para provocar sensação de leveza e felicidade?

RT Ricardo Teixeira*

(crédito: Andreas Solaro/AFP)

Nesta última premiação do Oscar, estava torcendo para que o filme O homem que vendeu sua pele levasse a estatueta de melhor filme estrangeiro, mas o premiado foi outro. Eu consegui assistir a apenas 10minutos do filme vitorioso, pois achei realmente muito chato.

O homem que vendeu sua pele conta a história de um refugiado sírio que faz um contrato com um dos artistas contemporâneos mais cultuados do mundo, aceitando ter suas costas tatuadas e tendo que cumprir uma agenda de exposição em diversos museus mundo afora. Apesar de tratar de uma temática sensível, o seríssimo problema dos refugiados e direitos humanos, o filme foi leve e até com final feliz. Nem por isso deixei de passar uns três dias refletindo e refletindo. Depois de assistir ao filme, chegou até mim um artigo de um crítico de cinema falando que “o filme não está à altura das complexas questões que levanta”.

A leveza dos filmes é frequentemente avaliada por críticos de cinema de forma negativa como filmes sem mérito cultural. Não sou crítico de cinema e não tenho por que me aventurar a apontar que eles estão certos ou errados. Mas o fato é que muita gente aprecia os filmes que nos deixam “para cima” que traz uma "good vibe". Pesquisadores do respeitado Instituto Max Planck, na Alemanha, recentemente demonstraram o que os filmes que te deixam pra cima têm em comum.

Cerca de 450 voluntários opinaram, e os resultados mostraram que, além de pitadas de humor e final feliz, o que faz um filme ser “para cima” inclui personagens fora dos padrões em busca de um grande amor, que precisam lutar contra circunstâncias adversas e que encontram seu papel na comunidade. Além disso, o filme pode ter momentos de drama que provocam respostas emocionais intensas. E muito importante: todos esses atributos são frequentemente banhados por uma aura de fantasia. Muitos dos que participaram do estudo concordam que os filmes que te deixam para cima podem ser sentimentais, não necessariamente artificiais e são tecnicamente bem feitos.

O ator que faz o sírio que vendeu sua pele ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Veneza de 2020, mas o filme tem romance, final feliz... Prêmio de melhor filme aí já é demais com uma mistura dessas.

* Dr. Ricardo Teixeira é neurologista e diretor clínico do Instituto do Cérebro de Brasília