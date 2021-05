Varizes e vasinhos na gestação: como evitá-los e tratá-los

AS Amanda Silva*

As varizes e os vasinhos são veias que ficam alteradas e mais evidentes na região das pernas. Podem aparecer em qualquer pessoa, mas, nas grávidas, surgem, sobretudo, após o sexto mês de gestação. Aparecem, principalmente, por causa da alteração hormonal por que as mulheres passam neste período.

Silvia Iglesias Lopes, cirurgiã vascular do Hospital Sírio Libanês, explica que, durante a gravidez, o volume de sangue corrente pelo corpo aumenta e faz com que essas varizes e esses vasinhos fiquem mais visíveis. “As varizes nada mais são do que veias mais calibrosas e escurinhas”, justifica.

Cristienne Silva e Souza, angiologista do Hospital Brasília Unidade Águas Claras, acrescenta que as varizes são as veias que se tornam permanentemente dilatadas, alongadas e tortuosas e que apresentam perda da função. “Já os vasinhos são as ‘microvarizes’ e dizem respeito aos vasos cutâneos visíveis.”

De acordo com Silvia Iglesias Lopes, se, no início da gestação, a mulher não tinha o vasinho, muito provavelmente vai desaparecer depois que ela der à luz. Mas, se antes, ela já tinha, os vasos vão ficar mais aparentes. “Não necessariamente isso significa que houve progressão, porque, depois que ela tem o bebê, na maioria das vezes, isso volta ao que era inicialmente”, conta a cirurgiã vascular.

No início, os vasinhos e as varizes surgem de forma assintomática. Silvia explica que, quando o final da gestação se aproxima, o inchaço deixa as varizes mais evidentes e pode-se ter a sensação de peso nas pernas, que ficam mais inchadas ao fim do dia. Ela recomenda que toda gestante tenha uma consulta com um angiologista ou um cirurgião vascular durante a gestação, um pouco antes do sexto mês ou a partir do momento em que esse inchaço e o peso das pernas começam a incomodar. É preciso avaliação para definir o melhor tratamento para ela.

Varizes X vasinhos

As varizes são veias maiores, mais dilatadas. Já os vasinhos são menores e superficiais na pele. As duas condições podem causar a sensação de peso nas pernas, cansaço e inchaço.

Causas

Durante a gravidez, a principal causa para o aparecimento das varizes e dos vasinhos é a mudança hormonal que acontece neste período.

Fatores de risco

Hereditariedade

Obesidade

Sedentarismo

Traumas ou lesões nas pernas

Tabagismo

Ficar em pé por longos períodos

Sintomas

Dores nas pernas

Edema

Prurido

Incômodo estético

Tratamentos

Durante a gestação, os tratamentos são feitos com o uso de meias de compressão elástica, repouso com as pernas elevadas e evitar o excesso do aumento de peso.

Após o parto, pode ocorrer regressão acentuada das veias varicosas, podendo até mesmo desaparecer por completo, principalmente se elas surgirem na gestação.

Caso seja necessário cirurgia, o ideal é realizar o tratamento estético ou cirúrgico após a gestação.

Palavra do especialista

Em que parte do corpo é mais comum aparecer as varizes e os vasinhos?

Varizes só aparecem mesmo nos membros inferiores. Outras alterações venosas que a gente chama de varizes de outras regiões, normalmente, podem aparecer em gestantes pela estase venosa, em alguns casos.

Existe alguma forma de tratar essas varizes ainda durante a gravidez?

As varizes são uma doença crônica, não têm cura. Tratamento definitivo com cura não há, nem se fizer cirurgia. Durante a gestação, o que podemos fazer é uma série de tratamentos para que essa gestante fique com o mínimo de sintomas possível e, quanto menos sintomas ela tiver, menos prejudicada a perna dela vai ficar. Obviamente, em raríssimos casos, teremos de intervir com alguma aplicação ou até cirurgia.

O que a gestante pode fazer para tentar evitar as varizes durante a gravidez?

Ela pode fazer atividade física, manter o peso saudável para gestação, usar meia elástica. Mas o uso da meia elástica tem que ser recomendado por um médico, preferencialmente por um cirurgião vascular. A meia elástica tem contraindicação, como para pacientes diabéticas, pois ela pode afetar a circulação da parte arterial da perna, que é o que faz com que o sangue chegue na perna de forma adequada.

Silvia Iglesias Lopes é cirurgiã vascular do Hospital Sírio Libanês



