Um cantinho para o café dentro do lar

PT Por Tayanne Silva*

Ótima opção para quem está home office, a ideia da arquiteta Renata Cortopassi é apostar em objetos como micro-ondas, xícaras, livros, potes para açúcar e minigeladeira - (crédito: Renata Cortopassi/Divulgação)

O café é uma das bebidas mais apreciadas pelos brasileiros, então por que não dar a ele um lugar especial no lar? O cantinho da bebida pede mais do que posicionar a cafeteira. “Deve estar na sala de estar, que é onde se serve o café para alguém ou para si mesmo. Pode ficar em um espaço bonito para ornar com o restante do local”, sugere a arquiteta Renata Cortopassi.

O espaço ideal é bonito e organizado. Deve abrigar a cafeteira, um local para as cápsulas e as xícaras, de preferência, em uma bandeja. “Além de não deixar desorganizado, também fica mais sofisticado”, afirma a arquiteta. Para quem ama aquele café pronto na hora, ela dá uma dica prática: pense em um lugar próximo de uma tomada.

Renata sugere ainda combinar uma segunda bandeja com guardanapos, adoçantes e açúcar. “Se couber, acrescente uma petisqueira, onde possa colocar castanhas ou o que preferir para acompanhar o café”, diz. Outras bebidas também são bem-vindas nesse espaço.“Você pode mesclar o cantinho com chás, colocar sachês e ervas. Recomendo uma caixinha acrílica com divisórias.”

Acessórios

Quem quer um local decorado e específico para o café precisa pensar em alguns itens para compô-lo. “Aposte em ganchinhos para expor as xícaras ou uma bela bandeja com os acessórios, como o açucareiro”, sugere a arquiteta Bianca Atalla. “Use também algum elemento de destaque para deixar esse espaço charmoso e convidativo — pode ser um quadro colorido ou a própria cafeteria.”

Para quem não tem um móvel pensado para essa situação, uma opção é recorrer aos charmosos carrinhos de chá. “Além de encontrarmos modelos compactos, eles são práticos e podem ser levados para qualquer lugar da casa”, sugere a arquiteta Claudia Yamada.

Montando o seu espaço



O aparador é uma boa opção para receber o espaço do café, pois se torna um convite para a degustação da bebida após a refeição.

Se o espaço da sua casa for pequeno, não tem problema nem desculpa. Um simples cantinho no balcão da cozinha pode ser o suficiente.

Se você for aquela pessoa apaixonada por café, vale investir em uma espécie de cardápio. Deixe no cantinho detalhes sobre o grão. Assim, quem chegar na sua casa não resistirá e vai querer apreciar os diferentes cafés!

Aposte nas cores, porque elas permitem criar uma decoração fantástica. Além de poder dar ares melhores ao local, como alegria e conforto.

Fonte: Tua Casa, plataforma de dicas de decoração

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte