Cabelo e make dos anos 2000 voltam repaginados

RR Raquel Ribeiro*

Jennifer Yumie usa e abusa das presilhas e das mexas coloridas: presença marcante no Tik Tok - (crédito: Arquivo pessoal)

Em meio ao boom da cultura pop, os anos 2000 popularizaram tendências de beleza e marcaram a geração dos millennials. Com influência de ídolos como Britney Spears, Backstreet Boys, Spice Girls, Paris Hilton e Avril Lavigne, que ditavam as tendências, uma estética divertida emergiu ao unir o estilo fresh com o pop crunge. E, como tudo o que vai, um dia volta, a estética característica da virada do milênio caiu novamente no gosto de celebridades, só que de forma repaginada.

“É difícil confundir esse estilo, pois ele tem muitas características marcantes. Era uma época muito divertida, em que pessoas estavam a fim, além de realçar a beleza, de trazer cor, divertir-se. É uma estética que combina muito com a alma do jovem”, contextualiza a maquiadora profissional Isabel De Santis, que acredita que a moda se repete, é reciclada e renovada com o passar das décadas.

Não por acaso, quem rebobinou a fita até os anos 2000 foram os jovens — mais especificamente os usuários do Tik Tok. “O Tik Tok deu um espaço maior para as pessoas mais novas, trazendo essa vibe leve. Essa fase foi ditada pelos adolescentes, porque os principais ídolos do pop eram adolescentes e eles serviam de inspiração para a moda. Agora, novamente, os adolescentes estão em alta.” Além disso, modelos e artistas atuais, como Bella Hadid, Kendall Jenner e Dua Lipa, passaram a seguir a estética vintage dos anos 2000.

#Y2Kaesthetic

A repercussão da estética foi tão grande que a #Y2Kaesthetic entrou nas trends do Tik Tok com mais de 170 milhões de visualizações. Inspirados no estilo, usuários da rede social no Brasil e mundo afora realizaram challenges de maquiagens e penteados com presilhas. A estudante de medicina e tik toker Jennifer Yumie entrou na onda nostálgica e criou uma série de vídeos mostrando as maquiagens e os penteados de cada década, a partir de 1920.

“Desde o final do ano passado, muitas influencers retomaram essa estética, não só nos penteados e maquiagens, como também na forma de se vestir e nos acessórios”, diz Jennifer. O mais desafiador, para ela, foi imitar as sobrancelhas finas, características do início novo milênio, pois ela teve que aprender o truque para esconder as naturais e desenhar uma artificial por cima. Apesar de não ser uma grande entusiasta da maquiagem anos 2000 para usar no dia a dia, a tik toker acha os penteados estilosos. “Eu só daria uma repaginada para torná-los um pouco mais discretos.”

Enquanto a tendência fresh mistura mechas coloridas, presilhas, blush rosinha, gloss e cores frias, a tendência pop grunge tem uma pegada mais rockeira, com lápis preto bem marcado, sombras metálicas e escuras, além da boca opaca. As pedrarias também eram o must da época, tanto no campo interno quanto externo da pálpebra, para definir o alongado da sombra.

“A maquiagem dos anos 2000 é marcado por muitas cores, principalmente as frias e os tons metálicos, que remetem à temática espacial, que estava super em alta. Além disso, o desenho da sombra muito marcado nos tons azul, lilás e branco é bem característico. São cores que estão voltando em tons mais pastéis”, aponta Isabel sobre a primeira tendência. Já sobre a make pop grunge, a maquiadora detalha: “Lápis preto bem marcado, tanto dentro quanto fora, olheiras claras, boca com um rosa opaco, praticamente apagado, e olhos totalmente metálicos ou escuros. Era uma maquiagem mais suja, com essa vibe rockeira. O estilo da artista pop Avril Lavigne.”

Quanto ao cabelo, o uso de bandanas, tranças na região frontal e presilhas em formato de borboleta eram os grandes hits. “Os anos 2000 eram mais caracterizados pelos acessórios no cabelo do que penteados propriamente ditos. Eram enfeites feitos de materiais como acetato, elementos muito coloridos e monocromáticos”, descreve a hairstyle Letícia Cunha.

Outro toque especial é a coloração das mechas, feitas em pontos estratégicos da cabeça. Segundo a hairstyle, rabos de cavalo com franja lateral ou com as mechas soltas na frente eram os penteados mais populares para dar destaque às mechas.

Cuidados na coloração

De acordo com Adélia Nery, profissional de beleza da rede Helio e especialista em colorações criativas, as mechas propositalmente marcadas, que contrastam com a cor base do cabelo natural, foram resgatadas nos últimos anos. E as possibilidades são infinitas. “Elas podem variar em espessura e tonalidade, serem mais largas e marcadas, ficarem escondidas na nuca ou têmpora, esfumada, finas, coloridas ou com efeito natural.”

A especialista define a tendência como versátil e moderna. Entre as cores mais pedidas pelas clientes estão loiro natural, azul, rosa, roxo e verde. Contudo, ela ressalta que cada cabelo é diferente e, por isso, exige produtos diferenciados. “O processo de descoloração deve ser mais cauteloso, pois alguns fios podem clarear mais rápido que outros, o que é completamente normal. Mas usar produtos de qualidade é essencial para um resultado satisfatório”, orienta.

Adélia também recomenda que, antes de descolorir o cabelo, seja feito um bom cronograma capilar, alternando nutrição, hidratação e reconstrução dos fios. “Quando for cortar as pontas das madeixas e usar ferramentas térmicas, a aplicação do protetor térmico é essencial”, adverte.

Estética repaginada

A cantora britânica Dua Lipa usa referências dos anos 2000 na maquiagem e no penteado (foto: Instagram/Reprodução)

Nos dias atuais, a maquiagem 2000 aparece com mais frequência em editoriais de moda e nas passarelas, mas de forma repaginada. “As tendências na beleza são passageiras e, normalmente, seguidas por algumas pessoas, mas não necessariamente favorecem todo mundo. Então, acho que devemos aplicar o que funciona para nós”, opina a maquiadora Isabel De Santis. Ela conta que a estética sofreu mudanças devido ao desenvolvimento de novas tecnologias: “Uma característica da maquiagem daquela época que atualmente é considerada um erro é que as sombras não eram esfumadas, por falta de ferramenta. Agora, as sombras ganharam uma releitura com a utilização de elementos gráficos, como o efeito fox ice, que serve para alongar o olhar, e a aplicação de pedrarias da mesma cor da sombra”.

As sombras de tons pastéis se tornaram mais pigmentadas e ganharam tons neons, enquanto as metálicas, tons cintilantes. Além disso, o gloss voltou a iluminar a boca das fashionistas e os lápis de boca ganharam contornos mais suaves. Para Isabel, a tendência é aparentar naturalidade. “Nos anos 2000, o contorno da boca era propositalmente marcado, ficava muito mais escuro do que o tom do gloss da boca. Já, atualmente, a gente esfuma superbem, e os contornos são de cores parecidas com o tom do batom. Essa é a repaginação de 2020, para dar um aspecto mais natural e um efeito de uma boca mais carnuda”, explica.

Isabel destaca que o efeito de pele bronzeada, usado nos anos 2000 de forma artificial, também sofreu uma mudança. Hoje, a pele passa por várias etapas para ficar viçosa, com um aspecto mais natural. Ela também destaca que as sobrancelhas finas, arqueadas, redondas e claras se tornaram o oposto: mais curtas, retas e despenteadas. “Inclusive tem pessoas que fazem procedimentos estéticos para deixar ela em pé, bem cheia e conseguir dar esse aspecto natural. A sobrancelha fina foi uma das características que mais definiu o ano 2000. Você bate o olho e já sabe que era dessa época. E eu tenho certeza que essa tendência vai voltar, daqui a um tempo, repaginada”, acredita a profissional.

Já os acessórios típicos dos cabelos dos anos 2000 estão mais delicados, como diferencia a hairstyle, Letícia Cunha: “Os acessórios coloridos estão vindo repaginados, de uma maneira mais suave, com menos cara de adolescente”. Ela ressalta que as mechas coloridas abandonaram a frente e passaram a habitar a parte de trás do cabelo. Além disso, estão mais esfumadas.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte