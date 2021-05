Flores para apreciar, decorar... e comer

AC Ailim Cabral

A lavanda ajuda na digestão e na redução de estresse e ansiedade - (crédito: OTMPC/Divulgação)

Coloridas, bonitas, delicadas. As flores são ótimos elementos de decoração, deixam a casa mais alegre e dão um toque especial para qualquer ambiente — e para qualquer prato. As espécies comestíveis são elementos muito usados para decoração na gastronomia e têm a capacidade de dar um toque especial até para as receitas mais simples.

E mais um ponto para as flores comestíveis: seus benefícios não se limitam à estética. Elas também fazem bem para a saúde e podem ser muito vantajosas na hora de deixar sua dieta mais atraente, tanto em sabores quanto em nutrientes.

Fabrícia Cortez, especialista em nutrição clínica funcional no Instituto MARE, afirma que um dos principais benefícios das flores comestíveis é a presença de compostos bioativos, também chamados de fitoquímicos.

Denominadas ainda de polifenoides, essas substâncias estão presentes na maioria das flores comestíveis. A nutricionista Vanderli Marchiori, integrante da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, acrescenta que quanto mais colorida a flor, maior a variedade de grupos de polifenoides presentes.

Os compostos bioativos são gerados a partir do sistema natural de defesa das flores. Fabrícia ressalta que, por serem protegidas por regulamento e orgânicas, essas plantas são frequentemente visitadas por insetos. E, quando o animal pousa na flor, ela libera substâncias para se defender, os fitoquímicos.

Ao consumir essas flores, os compostos bioquímicos começam a trabalhar em nosso organismo. Segundo Fabrícia, eles são antioxidantes, atuando como “sequestradores de radicais livres”. Ao entrar em contato com a molécula, acontece uma ligação direta, impedindo que os radicais livres ajam no organismo.

Outra vantagem é a proteção do tecido hepático e a ação anti-inflamatória por meio do bloqueio de enzimas inflamatórias. Eles também produzem minerais como potássio, fósforo, cálcio, magnésio, zinco, cobre, vitamina C e ferro.

Cuidados

O hibisco ajuda no emagrecimento (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

O principal cuidado deve ser na hora de comprar as flores comestíveis. As vendidas em floriculturas e viveiros não podem ser consumidas. É importante buscar produtores especializados e confiáveis ou em hortifrútis e supermercados, na seção de flores comestíveis. Para manter a saúde, elas devem ser orgânicas

O simples fato de serem orgânicas já traz menos prejuízos para o organismo, pois são livres de metais pesados, como alumínio, chumbo e cádmio, e oferecem menos riscos de alergias. São benéficas para a manutenção da microbiota intestinal, o que aumenta a disponibilidade de nutrientes para o organismo.

Orgânicas



A amor-perfeito tem atividade antioxidante e sabor refrescante (foto: Monique Renne/Esp. CB/D.A Press)

O regulamento número 834/2007 determina que não deverão ser utilizadas na agricultura de gêneros alimentícios biológicos radiações ionizantes, ou seja, pesticidas, fertilizantes ou aditivos. O decreto inclui as flores comestíveis, que são, por consequência, orgânicas.



Para cada momento, uma flor

Calêndula — Consumimos as flores e pétalas. Possui função cicatrizante e aumenta a imunidade. Pode ser usada em chás, saladas e como tempero.

Camomila — Seu consumo reduz o envelhecimento celular. A flor também tem ação anti-inflamatória e efeito calmante. Ajuda a diminuir ansiedade, má digestão, desconforto abdominal, náuseas e cólicas menstruais. Muito usada em chás e bolos.

Lavanda — Ajuda na digestão e na redução de estresse e ansiedade. Tem função relaxante e ajuda na manutenção do sono. Muito usada em chás.

Hibisco — Tem função antibacteriana e auxilia no processo de emagrecimento. O chá ajuda a diminuir a retenção de líquidos e a diminuir a pressão arterial.

Amor-perfeito — Tem atividade antioxidante e sabor refrescante. Costuma ser usada em saladas, sopas, bolos, doces e bebidas.

Capuchinha — Rica em vitamina C, potássio, fósforo, cálcio e magnésio. Contém fitoquímicos hepatoprotetores e benéficos na regulação do funcionamento do fígado. Tem sabor apimentado, sendo muito usada em receitas de sopa, saladas, omeletes, tortas e suflês.

Flor de abóbora — Rica em fibras, fonte de betacaroteno e fitoquímicos antioxidantes e anti-inflamatórios. Tem propriedades que ajudam na prevenção da distensão abdominal e desconfortos do trato gastrointestinal.

Alcachofra — Favorece a saúde hepática e intestinal. Pode ser consumida in natura.

Cravo da Índia — Rico em eugenol e timor, óleos essenciais com ação bactericida e fungicida. Pode ser usado como antisséptico e analgésico no alívio de dores de dente. Muito usado em doces.

Brócolis e couve-flor — Consumimos os floretes — fonte de fibras, ferro, vitamina C e complexo B. Ajudam na sensação de saciedade e na modulação intestinal. São ricos em fitoquímicos chamados isotiocianatos, que ajudam contra o envelhecimento celular. Podem ser consumidas assadas, cozidas ou refogadas.

Endro ou aneto — Ajuda no trato gastrointestinal, melhorando desconfortos como náuseas e gases.