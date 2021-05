Sobrancelhas espetadas? Conheça a técnica de beleza do momento

AS Amanda Silva*

Dona de sobrancelhas grossas e preenchidas, Andreza Rosário decidiu testar a brow lamination - (crédito: Arquivo pessoal)

A brow lamination (laminação de sobrancelhas, em livre tradução) tem feito sucesso entre famosas e influenciadoras. Um dos principais motivos é o fato de o procedimento não ser invasivo e conferir um resultado natural. As sobrancelhas espetadas são uma técnica surgida na Rússia, que consiste em arrumar os pelos na diagonal ou para cima.

A designer de sobrancelhas Letícia Sousa (@espacoleticiasousa) explica que se trata de um processo químico de reestruturação dos pelos e, por isso, deve ser feito um teste alérgico antes de realizar o procedimento. Além disso, pelos possíveis riscos, só é recomendado aplicar a técnica com profissionais especializados. A brow lamination alinha, dá volume e encorpa a sobrancelha, proporcionando uma aparência elegante.

A técnica russa pode conferir um resultado suave ou até selvagem, tudo vai depender do rosto do cliente e da técnica usada pelo profissional. “Como dura até oito semanas, caso não goste, é possível, simplesmente, pentear as sobrancelhas para o lado que preferir”, esclarece a designer de sobrancelhas.

A miss Plano Piloto 2020, Andreza Rosário, é uma das adeptas da nova técnica. Ela tinha curiosidade sobre o procedimento e, como tem sobrancelhas grossas e preenchidas, decidiu testar. O que mais a surpreendeu foi como a técnica preenche as falhas da sobrancelha de forma natural e sem dor alguma. “Ficou mais prático na hora de me maquiar e deixou os fios leves e bem alinhados”, conta.

A miss precisou tomar alguns cuidados para que a brow lamination tivesse uma boa duração. Não molhou as sobrancelhas por 24 horas e, todos os dias, hidratou com um creme. “A técnica durou em torno de 20 a 30 dias e eu tenho muita vontade de fazer novamente, super deu certo comigo”, relata.

Como Andreza tem sobrancelhas grossas, sempre teve dificuldade para cuidar, porque qualquer sombra deixava a região muito marcada, e ela não gostava. “Quando conheci a técnica, eu me identifiquei muito, além de ser muito estiloso e moderno.”

A volta da naturalidade

Para Káren Leal (@browklamination), especialista em brow lamination, o mundo da moda e da beleza está vivenciando a volta à naturalidade. E como foi uma técnica muito utilizada nas passarelas, ela foi se popularizando até chegar aos famosos e influenciadores.

Como a técnica é diferente de tudo que as brasileiras já usaram, antes do procedimento, Káren conversa com as clientes para ter certeza de que elas vão se adaptar àquele estilo. Primeiro, orienta que a pessoa penteie as sobrancelhas para cima e se acostume com o visual. Caso goste, ela faz o procedimento.

A brow lamination só pode ser realizada por profissionais qualificados, pois, mesmo sendo usado um produto leve, não deixa de ser uma química e, quando mal aplicada, pode causar o caimento precoce dos fios e o corte químico.

Não é recomendado molhar nas primeiras 24 horas. E, após esse período, é importante sempre pentear as sobrancelhas para auxiliar no crescimento dos fios. Ao aplicar a brow lamination, não é recomendado se expor ao sol por três dias. Por isso, evite praia, piscina e locais com muita incidência solar.

Como as sobrancelhas tendem a ficar um pouco ressecadas, é importante hidratar, principalmente no clima de Brasília. Use óleos para a nutrição, como o de rícino e o de coco. Caso não tenha, Káren Leal aconselha fazer um blend com óleo vegetal de semente de uva e óleo essencial de alecrim. Também higienize as sobrancelhas com sabonete neutro e, após algumas horas, limpe da mesma maneira.

Um novo olhar

Para quem não tem coragem ainda de adotar a sobrancelha espetada, é possível tentar reproduzir o efeito em casa com maquiagem. Káren Leal, especialista em brow lamination, explica que pode ser usado gel e rímel incolor, sabonete de glicerina ou pastas em gel com cor existentes no mercado. A pessoa pode dar o direcionamento para cima e na diagonal.

Quem tem sobrancelha com fio mais fino e comprido costuma chegar com mais sucesso a esse resultado com ajuda da make. Para Káren, a maneira mais prática e acessível de tentar fazer a técnica sozinha é usando o sabonete de glicerina. O efeito dura algumas horas e não funciona em sobrancelhas muito grossas e espessas. É uma alternativa para quem tem menos pelos. “A pessoa pode pegar uma escova de pentear as sobrancelhas, que vem no pincel de maquiagem, ou até uma escova de dente durinha e ir direcionando os fios para cima ou na diagonal.”

Brow lamination x micropigmentação

A brow lamination é uma técnica aplicada no fio, então todo o resultado obtido é de acordo com os pelos da sobrancelha. Já a micropigmentação coloca pigmento sobre a sobrancelha, assemelhando-se a uma tatuagem.

Além de ser um procedimento com um valor mais acessível, a brow lamination é um indolor, deixando as sobrancelhas naturais e volumosas. Já a micropigmentação é um procedimento semipermanente — é necessária uma despigmentação para poder ser removido.

Isso não significa, porém, que a micropigmentação será substituída, já que a brow lamination tem atendido a necessidade de algumas pessoas que não gostam de pigmentar a sobrancelha.

*Estagiária sob a supervisão Sibele Negromonte