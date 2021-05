Conheça o konjac: o queridinho da dieta low-carb

TS Tayanne Silva*

Não é de hoje que a dieta low-carb tem conquistado os adeptos de um estilo de vida fitness. E um tubérculo de origem asiática, com baixo teor de carboidratos e rico em fibras solúveis, vem ganhando atenção e espaço entre os que buscam fontes para um emagrecimento saudável. Segundo nutricionistas, o konjac é um alimento interessante quando pensamos em saúde intestinal. “Como o próprio nome diz, ele é solúvel em água, o que garante a hidratação do bolo fecal e o bom funcionamento do intestino”, diz Gabriel Queiroz, nutricionista formado pela Universidade de Brasília (UnB).

O konjac começou a se popularizar nos países ocidentais em 2012, principalmente na Europa. Desde então, é inserido frequentemente em dietas low-carb, livres de glúten e veganas. Além dos benefícios alimentares, pode desempenhar importante papel na alimentação de pessoas epiléticas e diabéticas.

De acordo com a nutricionista Linda Suzan, devido à sua composição, ele proporciona a esses pacientes uma alimentação com menos restrições, trazendo muitas vezes de volta o prazer de comer um prato de arroz ou de massa. “É importante, no entanto, que elas sempre adaptem os preparos das refeições de acordo com suas necessidades médicas”, alerta.

No caso de pessoas com diabetes tipo 2 (DM2), o alimento proporciona efeitos que melhoram a sensibilidade à insulina e inibem o aumento do nível de açúcar no sangue. “Os pacientes epiléticos, que muitas vezes adotam a dieta cetogênica (constituída, principalmente, por frutas, legumes, verduras, carnes, queijos, ovos e oleaginosas) por recomendação médica, também são beneficiados A diminuição na ingestão de carboidratos pode contribuir diretamente na redução de episódios epilépticos”, completa a profissional.

O nutricionista Jônatas Ismael Galasso, 42 anos, é especialista em low-carb e decidiu experimentar a massa yakisoba de konjac. “Agora, como, ao menos, uma vez no mês. Não é barato, mas, por causa da minha profissão, sei os benefícios e os valores nutricionais”, afirma. Segundo ele, o consumo ajuda a não subir a glicemia nem a insulina. “Esse tubérculo não tem praticamente carboidratos, isso é ótimo para diabéticos e para quem faz dietas low-carb”, reforça.

Menos gorduras ruins

De acordo com pesquisa da Google, o Brasil é o segundo país que mais procura resultados associados à dieta low-carb, atrás da Alemanha. O objetivo desse plano alimentar consiste em manter um cardápio baseado em gorduras boas e proteínas, reduzindo os carboidratos.

Segundo Gabriel Queiroz, alguns estudos mostram benefícios do consumo do konjac para melhorar o perfil de colesterol. “O alimento tem fibras solúveis, tem capacidade de reduzir a absorção do colesterol da dieta, ou seja, pode reduzir os níveis do LDL-C e aumentar os de HDL-C”.

Para pessoas com doença celíaca ou com sensibilidade ao consumo de glúten, o alimento também é uma alternativa para o consumo de massas, visto que é isento do composto. “Pode ser consumido por qualquer pessoa, sendo uma das poucas exceções os indivíduos com doenças intestinais, como a síndrome do intestino irritável, que devem consumir dieta baixa em fibras”, explica Gabriel.

Em dietas para emagrecimento, pode ser uma alternativa válida. “O alimento promove saciedade e tem baixo teor de calorias, podendo contribuir para a adesão à dieta voltada para esse fim. Além disso, o Konjac pode ser interessante para gerar maior saciedade, ainda que seja um produto de baixo valor calórico”, completa o nutricionista.

Receitas com konjac

Arroz de lentilha coral e cebola

Ingredientes

1 xícara de lentilha síria lavada e demolhada por 3 horas

200g de konjac arroz

1 cebola grande cortada em tiras finas

3 dentes de alho picados

1 folha de louro

1 pitada de cominho

1 pitada de canela

1 pitada de coentro em pó ou pimenta-síria (opcional)

Sal a gosto

Cebolinha para finalizar

Óleo de coco sem sabor ou azeite para refogar

Modo de preparar

Asse a cebola previamente temperada com sal, pimenta e besuntada de azeite. Reserve.

Numa panela, adicione a gordura escolhida, a cebola e refogue até murchar. Em seguida, junte o alho picado e o arroz konjac e refogue por aproximadamente seis minutos.

Acrescente os temperos secos e a lentilha. Continue mexendo. (A lentilha síria, por ser muito delicada, chega ao ponto desejado sem a necessidade de adicionar água).

Mexa cuidadosamente com fogo médio até a lentilha chegar ao ponto desejado e finalize com cebolinha picada e pedacinhos de abóbora assada.

Parmegiana de filé suíno em crosta funcional

Molho

Ingredientes

1 cebola picada

5 dentes grandes de alho picados

1 folha de louro

4 tomates bem maduros cortados em cubos

500ml de passata de tomate

250ml de água

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Azeite para refogar

Manjericão para finalizar

Modo de preparar o molho

Esquente a panela, acrescente o azeite e doure a cebola com o louro. Em seguida acrescente o alho. Quando começar a refogar, acrescentar os cubos de tomate.

Refogue, mexendo por três minutos e acrescente a passata e a água.

Cozinhe o molho em fogo baixo, mexendo sempre que necessário até ficar com a textura desejada. Finalize com sal, pimenta e manjericão.

Espaguete

Ingredientes

200g de konjac espaguete

2 dentes de alho picados

1 colher de café de açafrão-da-terra

1 colher de sopa de óleo de coco sem sabor

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara de molho de tomate

Modo de preparar o espaguete

Esquente a panela, de preferência antiaderente, acrescente o óleo de coco sem sabor e refogue rapidamente o alho com o açafrão.

Acrescente o espaguete lavado e refogue por aproximadamente cinco minutos.

Tempere com sal e pimenta, acrescente o molho e deixe cozinhar por mais três a cinco minutos.

Filé suíno

Ingredientes

2 escalopes finos de 150g a 180g de filé suíno, temperado com sal e pimenta-do-reino.

½ xícara de flocos de quinoa

½ xícara de flocos de amaranto

½ xícara de farinha de castanha

2 colheres de sopa de chia

1 xícara de farinha de arroz

1 clara de ovo

Óleo de coco sem sabor para frigir (fritar com pouca gordura)

Molho de tomate e queijo parmesão para finalizar.

Modo de preparar o filé suíno

Misture os flocos de quinoa, amaranto, chia e farinha de castanha. Reserve.

Passe os escalopes (bifes finos) na farinha de arroz; em seguida, na clara e, depois, no mix reservado. Fixe bem a crosta nos bifinhos e frija em óleo de coco.

Coloque em papel toalha para absorver a gordura e, em seguida, finalizar com molho de tomate, parmesão ralado e forno para gratinar.

