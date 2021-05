Bactérias do bem: por que elas são importantes para o organismo

AC Ailim Cabral

As bactérias costumam ser vistas como vilãs, uma vez que são as responsáveis por uma série de doenças e desconfortos físicos. Mas você sabia que o nosso corpo é cheio delas? E, mais importante, que precisa dessas bactérias para funcionar bem?

O farmacêutico, bioquímico e pós-doutor em microbiologia Alessandro Silveira explica que o nosso organismo tem muito mais células bacterianas do que células próprias. Elas estão presentes em diversos órgãos e são fundamentais para o equilíbrio das reações fisiológicas. “Apesar de não terem nossa identidade genética, elas são parte do nosso organismo.”

Atuam em diversas funções e, se permanecem em equilíbrio, cada uma em seu lugar, são agentes da boa saúde. Os problemas podem surgir quando ocorre a migração dessas bactérias para outras regiões do corpo ou quando, por algum motivo externo, elas entram em desequilíbrio.

Em excesso, acabam se espalhando e podem causar doenças. Quando estão com sua população reduzida, acabam dando espaço para outras culturas bacterianas se desenvolverem, e essas, sim, podem trazer doenças ao organismo. “É como se trocássemos essas bactérias por outras menos adequadas, que ocupam esse espaço e nos adoecem”, detalha Alessandro.

Silveira explica que é como o equilíbrio entre as espécies animais em uma floresta. Se é introduzida uma espécie predatória nova, ela acaba com o sistema funcional e somente o predador sobrevive. De forma geral, não precisamos fazer a reposição dessas bactérias. Após o desequilíbrio e o tratamento de uma possível doença trazida por ela, o próprio organismo vai fazendo a reposição de maneira natural.

Os hábitos saudáveis, no entanto, são importantes para otimizar essa reposição. Alimentação balanceada, prática de exercícios físicos, consumo adequado de água, boa rotina de sono, diminuição do estresse e cuidados com a saúde mental são alguns hábitos que auxiliam.

Em alguns casos, quando há necessidade, os especialistas indicam o uso de probióticos e o consumo de lactobacilos, que ajudam na recolonização. Mas é importante sempre consultar um profissional de saúde antes.

Onde as bactérias estão mais presentes

Trato gastrointestinal

Segundo Alessandro Silveira, farmacêutico, bioquímico e pós-doutor em microbiologia, dos pontos de vista quantitativo e qualitativo, o intestino é a região com maior presença de bactérias e onde elas são mais relevantes para o funcionamento correto do órgão.

O médico explica que o intestino está entre os órgãos mais importantes para a imunidade e que as bactérias estão intimamente ligadas a essa função de proteção. Ao nos alimentarmos, ingerimos uma série de microrganismos, e as bactérias que atuam na digestão fazem essa triagem.

Além disso, elas atuam na digestão de fibras e vegetais, auxiliando a metabolizar e absorver esses nutrientes e produzindo vitaminas dos complexos B e K, além de ajudarem na produção hormonal.

No intestino, são produzidas substâncias que agem no sistema nervoso central, como a serotonina. Por isso, desequilíbrios intestinais também causam alterações no humor. Ao conhecer bem a flora intestinal, é possível até mesmo moldá-la, melhorando a absorção dos nutrientes que o organismo precisa, por exemplo.

Boca

A microbiota da boca também é importante no processo de digestão e absorção. Na mastigação, as bactérias atuam na produção de secreções que começam a digestão inicial. Além disso, elas mantêm a boca saudável e livre de microrganismos nocivos.

O desequilíbrio bacteriano na mucosa bucal pode levar a processos como formação de placas, tártaro e cáries.

Flora vaginal

A microbiota vaginal é fundamental para a saúde íntima da mulher. As bactérias presentes, como os lactobacilos, garantem que a mucosa vaginal mantenha o pH ácido, como ele precisa ser para combater agentes externos que podem causar infecções.

A presença de bactérias benéficas, além de equilibrar o pH, impede que outras culturas bacterianas que podem causar doenças se multipliquem e tomem espaços e proporções que podem prejudicar a saúde.

O desequilíbrio e morte dessas bactérias, que pode ocorrer até mesmo pela higiene excessiva ou com sabonetes antibacterianos, pode levar a corrimentos, infecções e candidíase.

Outro cuidado importante com relação a microbiota vaginal é a migração de bactérias do trato intestinal. A proximidade de orifícios pode ocasionar um desequilíbrio na região perineal, o que pode trazer infecções urinárias, entre outras.

Pele

Na pele, as bactérias fazem a proteção contra agentes patogênicos, evitando infecções e irritações. Ajudam a manter a hidratação e deixam a região mais sedosa e brilhante. Nas peles oleosas, elas podem migrar para camadas mais profundas, causando foliculites, acne e furúnculos.

Palavra do especialista

O que costuma desequilibrar as microbiotas naturais do corpo?

A causa mais comum desse desequilíbrio é o uso de antibióticos, que acabam matando também as bactérias comuns do nosso corpo. Esse é um dos motivos pelos quais esses medicamentos não devem ser usados indiscriminadamente ou sem orientação médica. Quando essas bactérias morrem, sua função deixa de ser cumprida. Outra coisa que pode acontecer é que a diminuição dessas bactérias benéficas pode “dar espaço” para que outras bactérias que existem em quantidade irrelevante se proliferem e causem doenças. Mudanças bruscas na alimentação e consumo excessivo de doces também desequilibram as microbiotas. No caso da pele, o uso de álcool em excesso e de produtos bactericidas pode destruir a camada de proteção onde estão as bactérias.

Existem locais no organismo que não têm a presença dessas bactérias “do bem”?

Sim. Temos regiões do corpo que não apresentam e nem devem apresentar bactérias. São o cérebro, os pulmões e o abdômen. Elas também não estão presentes na urina e no sangue. Quando aparecem, indicam alguma infecção ou doença.

A migração de bactérias comuns do organismo de uma região do corpo para outra pode ocasionar problemas?

Nosso corpo é feito para ter bactérias, elas são muito importantes para nossa saúde. Mas elas precisam estar cada uma na sua região. Se estiverem no lugar errado, vamos ter problemas.

Werciley Júnior é infectologista e chefe da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Santa Lúcia