Uma bota, vários composições: como usar a peça versátil e democrática

RR Raquel Ribeiro*

A modelo Marília Falkeberg não abre mão das botas no look do dia a dia - (crédito: Arquivo Pessoal)

É só a temperatura começar a cair para a bota se tornar a companheira inseparável das fashionistas. Apesar de ser usada com mais intensidade para compor looks no outono e no inverno, ela é um elemento que não deixa de ser tendência e esquenta os pés em qualquer estação do ano. “A bota não só é muito moderna e estilosa, como também transmite uma imagem de ousadia, dependendo do look que você monta. As fashionistas gostam dessa imagem de empoderamento que a bota passa”, destaca a consultora de imagem e estilo Adriana Pedrosa.

A origem remonta ao Império Romano e à Idade Média, quando a peça, usada apenas por cavaleiros e nobres, adquiriu um status social. A consultora aponta que, naquela época, o calçado era exclusivo dos homens. “No início, a bota era usada por cavaleiros e legiões do exército com a função de proteger pés e tornozelos do frio, água e umidade. Hoje, ela já é uma peça democrática, que transita no mundo da moda.”

Foi apenas na era Vitoriana e, depois, com mais frequência na Segunda Guerra Mundial, que se tornou um item também feminino, como explica Adriana: “Quando as mulheres iniciaram no trabalho mais pesado, surgiu a necessidade de usar calçados apropriados. É aí que botas estruturadas e funcionais ganharam espaço na vida delas. Nesse mesmo período, surgiu a Mulher Maravilha e seu poderoso modelo de cano longo”.

Ao longo do tempo, ganharam modelos, cores e texturas diversas, atendendo a todos os gostos. A consultora acredita que se trata de um item indispensável para quem quer estar por dentro do universo fashion. “Hoje, não há regras para o uso dos diversos modelos. Cada estilo compõe looks para todas as ocasiões. Das mais tradicionais às fashionistas, toda mulher tem pelo menos uma bota no armário.”

Versátil e democrática

Modelo plus size, Daniela Padilha não se impõe limites quando o assunto é bota (foto: Arquivo pessoal)

Pelo caráter versátil, botas dos mais variados tipos e formas fazem sucesso. Mas a consultora de imagem e estilo Fabiana Mendes aponta as principais tendências do momento: “O que está sendo usada muito são as de cano mais curto, que transitam tanto no inverno quanto no verão. Além do couro, que é bem tradicional, e das botas coloridas, com destaque para o branco e o vermelho. As estampas de píton e onça, assim como os modelos brilhosos e as com tachinhas, também são muito populares. Existe uma variedade enorme para deixar o visual ultra mega autêntico”.

Para a consultora, as botas conferem um diferencial ao visual. “Conseguem transformar qualquer look em algo mais exuberante, fashionista e dramático, trazendo sensualidade, feminilidade e dando aquele ar autêntico. A bota chama muito a atenção, gera um impacto visual. E, como a gente trabalha uma imagem que seja harmoniosa, o legal é que você consiga colocá-la em todos os estilos”, acredita a profissional.

A modelo Marília Falkeberg, que construiu carreira no exterior, é uma grande adepta das botas. A infinidade de possibilidades é um dos atributos da peça que a conquistou. “É possível investir em sapatos com tons de laranja, amarelo e roxo para montar produções mais inusitadas e estilosas. Ainda vale a pena usar estampas como o animal print. Zebra, onça e cobra são as versões que estão fazendo sucesso, e o xadrez, por sua vez, continua atemporal.”

Quanto à ocasião certa para o calçado, Adriana Pedrosa acredita que o item é democrático e pode ser usado desde em festas juninas e eventos noturnos até locais ao ar livre no dia a dia. “Não existe um lugar apropriado. Isso não é mais fechado como antigamente, antes de a moda se tornar mais democrática. Vai depender de você pensar qual a imagem que quer transmitir. Dá para compor looks, inclusive, mais sociais. Você pode pensar na bota como elemento principal e construir um look mais básico, ou compor um look em que ela será coadjuvante e não chamará tanta atenção”, orienta.

Segundo a especialista, em países mais frios, a bota é usufruída muito mais por uma questão de conforto e necessidade do que gosto. Já em países tropicais, de clima ameno, como o Brasil, elas podem ser usadas em qualquer estação do ano, desde que se adequem ao estilo pessoal.

Tipos e estilos

Entre os tipos de botas existentes no mercado estão coturno, bota over e under the knee, bota western, montaria, ankle boot e chelsea. De acordo com Adriana, algumas características dos estilos acabam competindo. “Todos esses modelos vão variar entre ter salto ou não; ter salto fino ou grosso; bico fino ou arredondado; o material que é feito e se tem textura”, acrescenta.

A aposta deste ano é a over the knee, modelo acima do joelho, que confere um ar mais sensual. Outra que também é de uma tribo específica é a western, muito usada por motociclistas e pessoas que se identificam com a estética cowboy. A influenciadora digital e advogada Anna Emanuella de Freitas tem uma forte ligação com esse estilo. “A cultura sertaneja está nas minhas raízes, faz parte da minha história, mesmo sendo urbana e morando na cidade.”

Para dar mais visibilidade para a empresa familiar de botas e botinas, a Botas Mangalarga, Emanuella decidiu criar uma loja digital e se tornou a garota propaganda da marca. “Hoje, tenho quase 100 mil seguidores e me tornei referência do estilo western para o público que gosta”, conta. Dona de um guarda-roupa cheio do acessórios, ela elege o couro e o jeans como amigos inseparáveis. Além disso, é entusiasta do clássico look western: bota por fora da calça jeans com uma camiseta básica. “Eu sinto representando a minha cultura sertaneja. Onde quer que eu esteja, a pessoa bate o olho em mim e já percebe o meu estilo autêntico. E eu amo poder me diferenciar e vestir as minhas raízes”, declara.

Representatividade

A influenciadora digital e advogada Anna Emanuella de Freitas tem uma forte ligação com o estilo western (foto: Arquivo pessoal)

A bota é para todos os gostos e corpos, mas algumas dicas podem ser seguidas para potencializar a aparência. Adriana Pedrosa recomenda que pessoas mais baixas usem looks monocromáticos do mesmo tom da bota para que a silhueta não fique encurtada. “A preocupação tem que ser com a harmonia como um todo. Se é uma pessoa mais baixa, usar uma bota com um shortinho não é tão indicado. Se ela tem uma pele clara e coloca uma bota preta, vai ter uma quebra, uma linha encurtando. Então, a dica é tentar harmonizar com a cor de pele e ter uma preocupação com a textura do calçado”, orienta.

Para a consultora, no caso de mulheres com tornozelo largo, a ankle boot é uma ótima opção, pois vai só até o ossinho do tornozelo. Além disso, o mercado tem se adaptado ao público plus size. “Há umas botas com material mais flexível. Esse tipo de modelo é bem confortável para mulheres com as pernas grossas. Também existem botas que, em vez de terem fechamento com zíper, contam com um elástico natural, ideal para quem tem o tornozelo mais largo”, exemplifica.

Fabiana Mendes aconselha que cada um procure manter a proporção com o formato do corpo: “Para quem tem a panturrilha grossa, a dica é enfiar o dedo na bota e ver se ela está folgadinha. Não é bom deixar a bota apertada no tornozelo, porque pode aumentar ainda mais a perna. Para as pessoas plus size, a gente indica peças que não tenham salto e bico muito fino para poder acompanhar a proporção do corpo.”

A profissional compartilha da visão de que, atualmente, o público plus size está ganhando mais notoriedade: “Com o advento das redes sociais, pessoas de diferentes jeitos e estilos estão aparecendo mais. Então, as marcas têm olhado para esses tipos e procurado contemplar a diversidade de corpos em seus produtos”. A modelo plus size Daniela Padilha é amante das botas. Apesar de já ter se frustrado pelo calçado não fechar na panturrilha, ela não se impõe limites. “Simplesmente escolhi duas numerações a mais e resolvi o problema. Pulei do 37 ao 39 e saí feliz.”

As botas de cano médio e as tratoradas são os estilos preferidos dela. “As de cano médio sempre proporcionam um equilíbrio ao look. Já as tratoradas lacram todos os looks, com todo um estilo fashionista”, diferencia. Para quem possui as pernas grossas e tem receio de usar o calçado, ela lança a dica: “Compre a numeração maior que a sua e use com meias curtas, porém grossas. Além disso, dê preferência aos modelos de salto grosso e sempre da mesma cor do seu look, assim ficará monocromático e alongará um pouco mais”.

Como combinar?

Na hora de combinar looks com botas, alguns cuidados devem ser tomados para garantir uma imagem harmônica. Fabiana Mendes ressalta que é importante que cada um respeite o próprio estilo e a proporção corporal. “Eu recomendo que você vista aquilo que lhe represente e lhe faça sentir bem. Se você é magra, dê preferência a modelos de bico e salto mais finos. Já se tiver uma perna grossa, botas de bico redondo e salto grosso são mais indicados. Deve-se respeitar a sua proporção”, aconselha.

Como as botas transitam por vários estilos, é possível usá-las com todos os modelos de vestimentas. No caso do coturno, as opções se ampliam ainda mais. “O coturno está entrando com tudo neste inverno, ele veio justamente para dar esse ar fashionista aos looks. O detalhe é aparecer um pouco da pele, que fica bem bonito”, afirma Fabiana.

Uma combinação para cada modelo

Tratoradas

Para criar um visual estiloso e cheio de atitude, as botas tratoradas são as recomendadas. Apesar de serem mais pesados, esses modelos fazem inúmeras combinações, indo do básico até looks mais elaborados e estilosos. Peças românticas, vestidos fluidos, vestidos curtos, shorts e saias conferem um ar de autenticidade. Jaquetas de couro também são bem-vindas nessa composição.

Cano curto

São versáteis, práticas e acompanham seus looks no dia a dia e na balada. Invista em uma peça de couro, pois garante vida longa e muitos looks maravilhosos com a bota, já que ela pode ser usada em todas as estações do ano. Use-a com vestidos de mangas longas e crie um visual fashionista, com jeans levemente encurtado, com pouca pele à mostra. Short jeans e saias curtas também são ótimas combinações.

Western

Inspiradas nas botas de cowboy do Velho Oeste, elas estão com tudo neste inverno! Para que não fique parecendo uma cowgirl e dar um ar bem fashionista, é bom, em contraponto, usar vestidos leves e fluídos, por exemplo, que fiquem rente ao cano. Combine a sua bota western com um vestido leve e romântico. Use o calçado com um blazer chiquérrimo, uma calça jeans skinny com a barra dobradinha aparecendo um dedinho de pele. Bota western e look all black é o casamento perfeito.

Cano alto

Peça de grande destaque no inverno e nos looks da mulherada, o modelo é versátil e vai bem com peças curtas com meias calças grossas para se manter quentinha. Também vale apostar em vestidos, t-shirt dress em comprimentos médios e em vestidos e saias com tecidos leves, dando mais peso na peça fluida em oposição ao couro da bota.

Cano curto colorida, metalizada e estampada

As botas vermelhas, brancas, estampadas de onça e píton, douradas e prateadas continuam em alta. Então, se você comprou nas temporadas passadas, pode usá-las sem medo de ser feliz! É possível combinar com short, vestido, calça com a pele um pouco à mostra e barra dobradinha. Lembrando que essas opções trazem um ar fashionista e exuberante ao look. Destaque para as botas metalizadas, que em 2021 estão com tudo. Jeans + t-shirt + casaco alongado, além de saia midi e cardigãs, casam bem com essas botas.

*Estagiária sob a supervisão Sibele Negromonte