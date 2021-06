Conheça a rotina de skincare para manter o bumbum hidratado

AC Ailim Cabral

(crédito: Madame Crème/Divulgação)

Os cuidados com a pele viveram um boom desde o início de 2020, intensificaram-se durante a pandemia e seguem firmes e fortes em 2021. Os rituais de beleza também foram se diversificando. No Brasil, uma outra região do corpo acabou se tornando queridinha e ganhando diversos produtos específicos. O Dia dos Namorados é uma data mais que propícia para cuidar do bumbum e deixá-lo mais lindo do que nunca. E, claro, as dicas valem para homens e mulheres!

Chamado de paixão nacional, o bumbum passou a receber atenção no que diz respeito à skincare. Receitas caseiras e produtos que prometem ajudar na elasticidade e na beleza da pele das nádegas ganharam as prateleiras. O brilho, inclusive, ideal para uma noite especial, é um must have entre os itens oferecidos.

A head de marketing da BeBrasil, marca criadora do Bumbum Care, Luiza Freire Arold, comenta que produtos específicos para o rosto, mãos e pés são bastante difundidos, levando em consideração a necessidade específica de cada região. Agora, o mesmo cuidado está sendo tomado com a pele do bumbum. “Assim como as outras áreas, essa pele tem suas particularidades.”

Luiza ressalta que as nádegas passam a maior parte do tempo abafadas. Mesmo as pessoas que dormem sem calcinha ou cueca, cuidado recomendado por médicos, acabam passando quase o dia todo com o bumbum coberto.

O uso de pelo menos duas camadas de roupa — a íntima e a calça, short ou saia — acaba causando um atrito maior do que em outras partes do corpo. O fato de passarmos bastante tempo sentados também interfere. “Colocamos todo o peso em cima dessa região e, pelo atrito e peso, o bumbum acaba sendo mais propenso à formação de foliculites e a mudanças de formato”, explica Luiza.

Outro aspecto a ser considerado é que, ao engordar ou emagrecer, a pele do bumbum sofre muito com a variação de elasticidade, o que faz com que a firmeza diminua com mais facilidade depois de alguns anos. A redução da elasticidade também favorece o surgimento de celulite e estrias.

Os produtos focados na região dos glúteos também trabalham a uniformização da pele. “As estrias avermelhadas ou brancas e o relevo da celulite acabam criando um tom diferenciado, que incomoda. E a hidratação é imprescindível, deixa um toque gostoso. Ninguém quer ter um bumbum áspero”, brinca Luiza. Em virtude de tais particularidades, a pele do bumbum precisa de tratamentos que favoreçam a elasticidade e a firmeza, com ativos antioxidantes.

A esteticista Vanessa Paula, especialista em tratamento dos glúteos, ressalta que a skincare para o bumbum é importante, mas deve ser acompanhada de outros cuidados. “Não adianta só querermos resultados mágicos. Cuidar da alimentação e fazer exercícios físicos são superimportantes para a saúde da pele do bumbum e da pele como um todo.”

Vanessa comenta que notou um aumento na procura por tratamentos para os glúteos nos últimos anos — em média, metade das clientes a procura para cuidar das nádegas — e as principais reclamações giram em torno da celulite e da flacidez.

A especialista investe em tratamentos com aparelhos estéticos e massagens, e recomenda cosméticos manipulados de forma personalizada para potencializar os resultados. “Os cosméticos são importantes, mas têm um efeito muito mais profundo se combinados a tratamentos estéticos e exercícios físicos”, recomenda.

Para fazer em casa

Além dos cuidados recomendados e dos produtos específicos para a pele do bumbum, a esteticista Vanessa Paula aproveita para indicar uma técnica caseira, que promete ajudar na redução da celulite.

Comece com a esfoliação

1 colher de (sopa) de café biológico

1 sachê de chá-verde

1 colher de água morna

Misture tudo e aplique na pele do bumbum com movimentos suaves e circulares por cerca de 20 segundos em cada nádega. Enrole uma película aderente e deixe atuar durante 10 a 15 minutos. Enxágue com bastante água.

Finalize com uma massagem

Use uma colher de sobremesa de óleo de coco e faça uma massagem com movimentos circulares rápidos e firmes, durante dois minutos em cada nádega. Retire o excesso.