Romance em casa: monte um clima especial e surpreenda a pessoa amada

AC Ailim Cabral

Caroline e Francisco Lopes sempre preparam uma celebração especial para o Dia dos Namorados: detalhes da comemoração a dois em casa, no ano passado - (crédito: Arquivo pessoal)

Quando pensamos em comemorar o Dia dos Namorados em casa, um jantar é a primeira opção que vem à mente dos casais. Mas, daí, a sensação de não estar fazendo nada de diferente ou especial pode tomar conta. Mesmo um jantar clássico, acompanhado de flores, chocolate e espumante, porém, pode ter um toque especial com um pouco de criatividade e improviso.

A empresária Caroline Lopes, 34 anos, e o servidor público Francisco Lopes, 54, estão juntos há 14 anos e fazem um revezamento na data romântica. A cada ano, um dos dois prepara uma surpresa para o outro. Em 2020, era a vez de Caroline, e ela precisou adaptar os planos por causa da pandemia. “Apesar da impossibilidade de sair, eu queria que fosse especial. Comprei várias coisinhas românticas de decoração, balões e espalhei pétalas pela casa”, lembra.

A decoração tomou conta da sala do casal. Além de toda a ambientação, quando Francisco chegou do trabalho, foi proibido de espiar a surpresa e encaminhado direto para o quarto, para tomar banho e se arrumar, enquanto degustava uma cesta com frios, castanhas e petiscos.

Liberado para a sala, encontrou o espaço enfeitado e um jantar encomendado especialmente para a data, degustado com um espumante. Francisco foi surpreendido ainda por três entregas de flores. “Foi um jeito diferente de se divertir em casa. Deixei o filho no quarto, jogando videogame, e, mesmo isolados, conseguimos comemorar. Não quebramos o nosso contrato especial de Dia dos Namorados”, conta Caroline, que agora espera ansiosa pela sua vez de ser surpreendida.

O casal se conheceu em 20 de janeiro de 2007, data em que Caroline fazia 20 anos e Francisco, 40. “Se existe destino traçado na maternidade, com certeza é o nosso. Nós nos conhecemos no mesmo dia em que nascemos, e nascemos na mesma hora, com exatos 20 anos de diferença”, conta.

O dia 20 de janeiro também se tornou o aniversário de casamento, e a união de acontecimentos importantes nessa data inspirou o casal a sempre celebrar com uma grande festa. A empolgação acabou envolvendo outros momentos, e Carol e Francisco adoram fazer grandes gestos românticos. E no Dia de Namorados não podia ser diferente. “Já ficamos em casa, como no ano passado, já fomos para Fernando de Noronha, Pirenópolis, Paris. Já ficamos em uma suíte decorada de motel, enfim, são 14 anos de surpresas, e sempre uma festa.”

Tradição a dois

Larissa Karkour e Fábio Schult procuram inovar a cada Dia dos Namorados (foto: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Juntos há três anos, a contadora Larissa Karkour, 29, e o servidor público Fábio Schult, 32, acabaram criando o costume de comemorar o Dia dos Namorados de maneira que fuja do tradicional. Larissa conta que sempre gostou de fazer surpresas e não é muito fã de ida a restaurantes, por exemplo, que estão sempre cheios. Em 2019, na primeira vez que ela e Fábio compartilharam a data, ela investiu na criatividade. “Sempre gostei de surpresas, acho que elas dão um gás na relação e deixam tudo mais emocionante.”

A contadora contratou o serviço de uma empresa, e os dois curtiram um piquenique na Praça dos Cristais. Para garantir a surpresa, vendou Fábio e só o deixou abrir os olhos quando chegaram ao espaço. “Foi incrível, passamos a manhã lá e conseguimos aproveitar com privacidade e com um clima único.”

A contadora revela que, para ela e o noivo, a data é muito mais sobre um momento especial do que sobre presentes. “Eu acho que presentes combinam mais com aniversários, Natal e coisas assim. Para os namorados, acho legal experiências que agradam e contemplam os dois, além de marcar o momento”, explica.

Em 2020, a pandemia exigiu que Larissa adaptasse a surpresa da vez. Ela encomendou um box com jantar completo — entrada, prato principal e sobremesa, além de um espumante. “Foi incrível, coloquei balões, velas, flores e me arrumei como se fôssemos sair”, conta.

Para Fábio e Larissa, o importante é estarem juntos e dispostos a fazer coisas um pelo outro, ouvindo músicas, os dois criaram o clima romântico e se curtiram. “Sinceramente, achei melhor do que sair de casa. Foi mais confortável e mais íntimo, a gente vai se reinventando”, completa.

Para 2021, o casal resolveu, com todos os cuidados, viajar. A data vai ser celebrada em um hotel, com um jantar especial.

Quando três, ou até quatro, não é demais!

Andréa Zappalá foi pedida em casamento por Calebe Nunes no Dia dos Namorados do ano passado (foto: Arquivo pessoal)

No ano passado, a médica Andrea Zappalá Abdalla, 32, e o servidor público Calebe Nunes Silva, 33, viveram um Dia dos Namorados para ficar na história. O casal noivou na data. Este ano, o dia vai ser diferente, mas tão especial quanto, Andrea está grávida de sete meses e meio.

O pedido de casamento não poderia ter sido uma surpresa maior. A médica estava trabalhando, e o casal não tinha combinado nada de especial. Ao chegar em casa, no início da noite, o então namorado pediu que Andrea se arrumasse para que os dois pudessem jantar alguma coisa.

Ao sair do banho, ela encontrou Calebe na sala, agoniado, com o celular na mão. Ele tinha pedido um jantar especial e o restaurante cancelou. “Eu estava bem desapegada, despreocupada. Não entendi porque ele ficou tão tenso. Tinha feito um bacalhau, que estava congelado, coloquei no forno e improvisamos torradinhas”, lembra.

Apesar de não querer que Andrea ficasse na cozinha, Calebe topou a alternativa e, enquanto preparava a comida, o casal abriu um vinho e curtiu o momento. Ao chegar à área externa da casa, a médica foi surpreendida por um ambiente romântico, decorado com flores e à luz de velas.

Após o jantar, Caleb fez a pergunta e o casal, que já morava junto, ficou noivo. Juntos há quase três anos, eles celebram a primeira gravidez de Andrea, mas já vivem a experiência de pais ao cuidarem do filho de Calebe, Pietro, de 3 anos e meio.

Andrea conta que o casal queria esperar o casamento para engravidar. “Não por moralismo, mas porque queríamos poder curtir a festa e fazer uma lua de mel bem radical, mas a pandemia não deixou. Então, resolvemos ter nosso filho antes”, revela, rindo.

Este ano, a comemoração vai ser uma mistura. O aniversário de Calebe é em 15 de junho, e o casal resolveu fazer uma festa junina somente para a família no dia 12. No jantar, os dois vão se curtir, mas sem grandes planejamentos.

Para inovar

Dá para montar um piquenique na sala de casa (foto: Piquealto/Divulgação)

Ricardo Chiarelli, criador da Piquealto, uma empresa especializada em estrutura, decoração e bufê de piqueniques personalizados, conta que é possível viver momentos únicos e diferentes dentro de casa. Mesmo antes da pandemia, em dias de chuva ou imprevistos, ele já tinha feito piqueniques indoor, até mesmo em apartamentos pequenos, e conta que é possível se transportar para outro universo com criatividade.

Com todos os protocolos de segurança, a Piquealto prepara e monta o evento de forma que o casal só precisa curtir. Para o Dia dos Namorados, a expectativa é fazer 34 piqueniques em um único dia, e a agenda já está 70% ocupada.

Ricardo ressalta que, apesar da comodidade de contratar um serviço, é possível fazer um piquenique incrível apenas com o que se tem em casa e um pouco de criatividade. “Com uma cesta de vime e uma toalha de mesa, um lanche simples vira um evento. Basta a sua boa vontade e o carinho de fazer algo para o parceiro. Vale a intenção e a disposição”, completa.

Ana Carolina Amorim, criadora do Piquenique no Quintal, conta que, assim como Ricardo, tem o costume de fazer alguns eventos dentro das casas das pessoas, movimento que se intensificou durante a pandemia. Além de toda a ornamentação e de kits de café da tarde com pães artesanais e petiscos, Ana Carolina oferece pacotes que incluem presentes personalizados, como o famoso mapa do céu, com a data escolhida pelo casal.

A empresária também reforça que quem preferir pode montar uma surpresa incrível somente com o que tem em casa. “Os elementos essenciais são uma toalha ou edredom e até mesmo o próprio colchão, pisca-pisca, velas ou luzes de led e as flores. Até a cortina pode ser amarrada e usada como uma tenda”, sugere.

O que fazer

Piquenique em casa

Ricardo Chiarelli, criador da Piquealto, sugere que o lanche ou jantar seja movido para o quintal ou mesmo para o chão da sala. Um lençol ou uma toalha de mesa fazem as vezes de toalha de piquenique, e almofadas criam um espaço aconchegante. A mesinha de centro vira a mesa de apoio. E pronto!

Se estiver sem inspiração, confira dicas na plataforma Pinterest.

Faça um bolo, uma sobremesa. Invista em comidas gostosas que o casal curte comer. A variedade de petiscos e de bebidas também é fácil de fazer em casa e com pouco custo. Sucos de frutas, chás, café e chocolate quente caseiro contribuem para o clima de piquenique.

Jantar romântico

Quem não sabe ou não quer cozinhar pode apostar em serviços de delivery e colocar as refeições em louças próprias para dar um aspecto mais elegante. O cardápio vai do gosto do casal — de um risoto mais sofisticado até o sanduíche preferido do parceiro.

Antes do jantar, aperitivos, como tábuas de frios e castanhas acompanhadas de um bom vinho, uma cerveja artesanal ou um suco ou refrigerante, embalados por uma boa música vão criando um clima de festa.

Uma decoração diferenciada faz toda a diferença e transforma um jantar comum em um evento.

Sob as estrelas

Para quem tem quintal ou varanda, o jantar também pode ganhar a iluminação romântica da lua e das estrelas.

Quem tem um espaço um pouco maior e uma barraca pode acampar em casa e viver uma aventura indoor.

Monte a barraca, use luzes coloridas e muitos cobertores e travesseiros. Dá até para esquecer que está em casa!

Faça uma pequena fogueira e durma sob as estrelas.

Cinema em casa

Casais que têm projetores em casa podem aproveitar o instrumento, e os apaixonados por noites de encontro com um cineminha podem investir em projetores portáteis.

Escolha um espaço confortável, pode ser o sofá, a cama ou até mesmo um colchão no chão preparado com cobertores e almofadas. Prepare guloseimas e faça a projeção em uma parede ou em um lençol branco pendurado.

Uma boa caixa de som ajuda a criar o clima de cinema.

Decorar para o amor



Cartolinas cortadas em forma de coração, luzinhas e fotos do casal dão um toque especial à decoração (foto: Arquivo pessoal)

Cartolinas esquecidas podem virar corações recortados que vão colorir as paredes ou janelas. Eles também podem ser pendurados com fitilhos ao redor da mesa de jantar ou da cama e até mesmo espalhados pela barraca de quem escolher acampar no quintal.

Um varal com fotos do casal pode ser montado com barbante e pequenos pregadores. A fita crepe e o improviso são ótimas companhias.

Enfeites de Natal, como pisca-pisca e outras luzes coloridas, enfeites de led e mesmo um abajur com lâmpadas diferentes criam uma iluminação romântica e envolvente.

Outra dica interessante de iluminação é usar pequenas luzes de led e colocá-las dentro de garrafas, criando um enfeite de mesa criativo e romântico. É também uma alternativa para quem não é fã de velas.

Cestas e bandejas podem se transformar em presentes cheios de guloseimas, chocolates e flores.

Uma árvore florida no quintal pode fornecer flores para decorar a mesa, a cama, o chão do espaço em que o casal vai comemorar.