Sem brigas por espaço: dividindo o guarda-roupa em harmonia

A arquiteta Elza Mendonça dá a dica: coloque cada um do casal de um lado do closet e evite muitas divisórias verticais - (crédito: Morgana Nunes/Divulgação)

Um dos problemas mais recorrentes na convivência de um casal é a falta de espaço nos armários e closets. Isso acontece porque, em muitos casos, as mulheres têm muito mais roupas e acessórios do que os homens. O resultado são áreas mal divididas, desorganização e conflitos entre os parceiros.

Para evitar discussões, a organização dos espaços deve ser pensada antes mesmo do momento de comprar o guarda-roupa. É indispensável avaliar o tamanho do quarto e definir a quantidade de peças que os dois pretendem colocar no armário.

A personal organizer Luana Sousa, formada pela OZ! — Organize sua Vida, explica que para que a divisão seja equilibrada e prática, é importante seguir três regrinhas: respeitar o espaço de cada um, colocar os itens usados com frequência em locais acessíveis e guardar imediatamente as peças experimentadas e não escolhidas, o que evita o surgimento de bagunça.

Para Elza Mendonça, da PMZ Arquitetura, também precisam ser levados em consideração as demandas de cada um. O quanto de espaço eles precisam e de que forma gostam de guardar as roupas, se em cabide, prateleira e/ou gavetas.

Organizando

O uso de colmeias é excelente para ajudar na organização de gavetas e prateleiras (foto: Luana Sousa Organizer/Divulgação)

O primeiro passo é fazer uma limpa nas roupas. Retirar tudo aquilo que não se usa há mais de um ano e, dependendo do estado da peça, decida se vale a pena doar, vender ou descartar. Depois, a personal organizer recomenda fazer a categorização, que consiste em criar grupos de itens semelhantes. Por exemplo, separar saias, camisas, calças, blusas e vestidos para analisar a quantidade de peças que cada item tem e o espaço para organizá-las.

Por fim, a última etapa é a organização das peças dentro dos armários. Nesse momento, será dividido o espaço de cada um dentro do guarda-roupa ou closet. “É importante que a arrumação seja feita respeitando o espaço do companheiro”, ressalta Luana Sousa.

Para ela, a identificação dos espaços é muito importante para manter a organização. Por isso, ela recomenda o uso de etiquetas para delimitar as áreas e facilitar na hora de devolver a roupa para o lugar certo.

A personal também aconselha o uso de colmeias (módulos de organização em que podem ser guardados vários itens), pois elas são ótimas para criar divisões dentro da gaveta, manter as roupas organizadas e facilitar a visualização das peças. “Também podem ser usadas em prateleiras. A principal vantagem da colmeia é permitir que você retire uma peça sem bagunçar as demais.”

Pouco espaço

Os pares de sapato são dispostos com um pé pra frente e o outro pra trás (foto: Luana Sousa Organizer/Divulgação)

A personal organizer Luana Sousa acredita que não é a falta de espaço que atrapalha, mas o excesso de objetos. Para a organização acontecer, é necessário ter uma adequação entre a quantidade de itens e o espaço disponível. Por isso, analisar os itens antes de guardá-los é fundamental.

Além disso, as áreas divididas entre o casal precisam ser estabelecidas com antecedência. A falta de espaço devido ao excesso de roupas e acessórios, a divisão interna do guarda-roupa, muitas compras e poucos descartes e a sensação de desconforto ao olhar a bagunça estão entre algumas das reclamações mais recorrentes entre os casais.

Ambos precisam compreender a necessidade dos espaços de cada um. Assim, também é importante conversar com o companheiro e ver se ele concorda em ter um espaço mais reduzido. A arquiteta Elza Mendonça afirma que é necessário se adequar de acordo com o espaço disponível. “Importante mesmo é entender a demanda do casal, para poder direcionar esse espaço”, ressalta.

Na hora de montar o armário e o closet, a arquiteta foca em dividir as áreas, em que cada um fique de um lado. Para ela, o ideal é que os closets tenham menos divisórias verticais, para melhor aproveitamento do espaço. “Hoje em dia, podemos fazer em materiais diferentes. Temos feito alguns closets em metalon, não necessariamente só marcenaria”, conta.

Acima de tudo, a organização possibilita o bem-estar. Para Luana, quando cada um sabe onde estão os seus pertences, não há necessidade de um ficar perguntando ao outro a localização dos itens. “Isso evita muito estresse e melhora a convivência do casal. Cada pessoa precisa ser responsável em manter as suas coisas organizadas e não sobrecarregar o companheiro”, afirma.

Não existe fórmula pronta. É importante a pessoa analisar a quantidade de roupas e acessórios que possui e o espaço disponível para organizá-los. Ao criar um método que atenda às principais necessidades da pessoa, logo ela terá vontade de manter a organização. “Por isso a organização é tão personalizada, pois cada indivíduo é único”, acredita Luana Sousa.

Organizando as peças

As camisetas organizadas em formato de arquivo otimizam o espaço (foto: Luana Sousa Organizer/Divulgação)

Cabideiros: priorize blusas, calças, vestidos, roupas sociais, ternos, jaquetas, casacos e tecidos que amassam com facilidade, como seda, cetim, couro e linho.

Dica extra: separe por tamanhos. Por exemplo: blusa de alça, manga curta e manga longa.

Organize as peças por cores, indo das mais claras para as mais escuras ou vice-versa.

Dica extra: as caixas organizadoras são ótimas, pois podem funcionar como uma “gaveta” em prateleiras ou nichos. É importante que elas sejam identificadas, para você não esquecer o que tem dentro.

Gavetas: ponha roupas íntimas, pijamas e roupa de academia.

Para otimizar ainda mais o espaço, é importante o uso da dobra correta. A utilização de gabaritos (moldes para dobrar roupas) permite que elas fiquem com o mesmo tamanho, deixando o local organizado e atraente.

Se você quiser ganhar mais espaço nas gavetas, as roupas dobradas podem ser colocadas em formato de arquivo (em pé, uma atrás da outra), isso facilita uma rápida visualização das peças.

É recomendado dobrar blusas de malhas, tricô e outras roupas pesadas, pois pendurá-las pode danificar a estrutura, esticar e deformar as peças.

Priorize deixar ao alcance das mãos e dos olhos as roupas usadas com maior frequência.

Em armários pequenos, pode ser feito o rodízio das peças conforme as estações do ano. Assim, no verão, você pode guardar as roupas de frio em packs organizadores identificados, que podem ser colocados na parte superior do armário. Normalmente, eles são feitos de TNT, material que permite a peça respirar, e têm o visor em plástico, o que facilita a visualização das peças. Na troca da estação, você faz a inversão.

No caso dos sapatos, é importante ver o espaço disponível, a quantidade de calçados e a profundidade da sapateira. É possível acomodar os pares um ao lado do outro, ou um pé virado pra frente e o outro pra trás.

