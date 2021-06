Apimentando o namoro: mitos e verdades sobre os alimentos afrodisíacos

BY Bruna Yamaguti*

O Dia dos Namorados se aproxima e nada melhor do que um jantar romântico à luz de velas para criar um clima perfeito de romance e sensualidade. Mas é preciso ter cuidado: determinados alimentos podem ser grandes vilões se o objetivo é ter um bom desempenho sexual. Alguns, por outro lado, são excelentes aliados da libido.

Segundo a médica e sexóloga Kássia Rita Lourenceti, os alimentos que realmente interferem na resposta sexual são aqueles que estimulam o aumento do fluxo de sangue do corpo, como vinho tinto, suco de uva integral, pimentas em geral, canela e melancia. “A excitação, tanto em homens quanto em mulheres, depende de um maior fluxo de sangue para os genitais”, detalha.

As vitaminas do complexo B também têm grande importância na sexualidade, pois estão envolvidas com a nossa resposta neurológica, uma vez que o orgasmo é um estímulo nervoso. Além disso, elas ainda se associam à produção de hormônios esteroides, como estrogênio, progesterona e testosterona. Outro nutriente que possui ação muito benéfica é o zinco, presente em alimentos como amendoim, amêndoas, frutos do mar e grão-de-bico.

Já as endorfinas, hormônios relacionados ao prazer e à felicidade, são liberadas a partir da ingestão de alimentos variados, como chocolate, aveia, pimentas e sementes de abóbora.

No entanto, a profissional informa que não existem alimentos milagrosos, capazes de melhorar a performance sexual em uma noite. “Há aqueles com substâncias em suas composições que podem facilitar o processo de excitação e satisfação sexual, mas não que levam ao desejo imediato. Uma dieta balanceada, incluindo proteínas, vegetais verde-escuros, precursores de endorfinas e sais minerais, auxilia na manutenção da boa resposta sexual”, descreve a médica.

Excessos também não são recomendáveis se o objetivo do casal é ter uma noite satisfatória na cama. “Comidas pesadas, ricas em gorduras e muitas proteínas exigem um grande fluxo de sangue para o sistema digestivo, diminuindo o fluxo de sangue para o restante do corpo. Isso leva a muita sonolência. Consequentemente, você vai preferir dormir a ter um sexo fantástico”, pontua Lourenceti, que é ginecologista, obstetra e especialista em sexologia clínica. “O álcool também não pode nem deve ser consumido em excesso, já que tem efeito inibidor do sistema nervoso”, completa.

A funcionalidade

Para a nutricionista clínica Nathalia Patrão, quando falamos em bom desempenho sexual, falamos também em disposição. Logo, se não há uma alimentação saudável, não há energia e, consequentemente, haverá prejuízos até mesmo para se iniciar o ato. “Nosso organismo tem uma comunicação muito interdependente. Então, se a gente não está bem nutrido, não tem os precursores que darão origem a vários hormônios diretamente ligados à performance sexual”, explica.

De acordo com a profissional, a funcionalidade dos alimentos é uma ciência muito nova, mas que é interessante porque vem de uma sabedoria popular. Assim, os produtos afrodisíacos existem e são aqueles que vão auxiliar no aumento da libido, mas é um mito a ideia de que a pessoa, apenas por comer um alimento específico, vai conseguir ter uma performance sexual diferenciada. “Tudo vem de uma boa base alimentar, então em alguém que não traz bons hábitos, provavelmente, o alimento afrodisíaco nem terá uma boa absorção pelo corpo e, por sua vez, a pessoa não terá o benefício”, pondera Nathalia.

Por fim, a nutricionista recomenda: exercício físico regular, alimentação rica em nutrientes e uma vida em equilíbrio. “O estilo de vida de hoje em dia tende a diminuir o nosso apetite sexual, porque cada vez estamos menos ativos fisicamente, comendo mais besteira e consumindo muitas gorduras de baixa qualidade. A saúde do organismo, que vem através da alimentação, é fundamental para que a pessoa tenha um bom desempenho sexual”, reforça.

Dica de cardápio afrodisíaco para o jantar a dois

Entrada

Figos flambados ao mel e pimenta

Ingredientes

4 figos

Mel a gosto

Pimenta de sua preferência a gosto (a rosa é uma boa opção)

Modo de fazer

Divida os figos em metades.

Leve à frigideira o mel e a pimenta. Quando aquecidos, coloque os figos com a polpa virada para baixo, por uns dois a quatro minutos. Ele vai colorir o mel com um tom avermelhado. Sirva com a polpa voltada para cima. Derrame o resto da calda de mel e pimenta sobre os figos.

Você pode recheá-los com algum patê de sua preferência, ricota ou queijo cremoso.

Prato principal

Filé de tilápia com tartar de abacate



Ingredientes

2 filés de tilápia

1 abacate grande não muito maduro

1/2 cebola roxa

2 tomates sem semente

Sal a gosto

Alho

Salsinha

Hortelã

1 limão

Manteiga

Modo de fazer

Para o filé

Tempere os filés com sal, pimenta, alho e suco de meio limão. Na frigideira, coloque manteiga e grelhe os filés em fogo médio/alto por três a quatro minutos. Vire o filé e coloque junto na frigideira à salsinha picada. Grelhe por mais quatro minutos e sirva com o tartar.

Para o tartar

Pique o abacate e o tomate sem semente em cubos médios; a cebola roxa em cubos pequenos; e três folhas de hortelã. Misture os ingredientes com delicadeza, para não amassar o abacate. Tempere com suco de meio limão, para que o abacate não fique escuro, e com sal.

Você pode trocar o filé de tilápia por frango, carne vermelha ou ovos, todas excelentes combinações com o abacate.

Para ficar mais bonito, você pode colocar o tartar em uma vasilha quadrada ou redonda, virar no prato e depois decorar com hortelã e tomatinhos.

Sobremesa

Ganache de chocolate com frutas

Ingredientes

200g de chocolate meio-amargo picado

1 caixinha de creme de leite

Frutas de sua preferência: morangos, uva, banana, abacaxi, tangerina, carambola

Modo de fazer

Leve o chocolate ao micro-ondas ou em banho maria para derreter — você deve mexer a cada 30 segundos se for no micro-ondas. Quando estiver derretido, misture o creme de leite até ficar homogêneo e leve para resfriar por, pelo menos, 30 minutos. Sirva com as frutas picadas grandes, sem caldo.

Se preferir, pode servir quente, como fondue.

Fonte: Receitas adaptadas da chef Silvani Lourenceti por Kássia Rita Lourenceti, médica e sexóloga

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte