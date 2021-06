Para adoçar e florir: sugestões de presentes para o Dia dos Namorados

AC Ailim Cabral

(crédito: Divulgação)

O Dia dos Namorados está chegando e a data é um ótimo momento para mostrar aos nossos parceiros o quanto eles são importantes. Há os que preferem presentes extravagantes e os que optam por mimos mais emotivos e até feitos à mão.

Quem ainda está em dúvida e não sabe o que comprar ou fazer pode recorrer à tradição. Flores e chocolates são o que há de mais clássico em termos de romantismo. E isso não significa antiquado ou sem originalidade! Confeiteiros e floristas da cidade carregam em si o DNA único e moderno de Brasília e trazem opções incríveis e cheias de personalidade. Confira!

Sugestão de presente para o Dia dos Namorados (foto: Divulgação)

Ursinho de chocolate, da Cake Planet, nos sabores café, chocolate, ninho ou paçoca (R$ 20), ou cookies n’cream e ninho com Nutella (R$ 25) Instagram: @ccakeplanet

Sugestão de presente para o Dia dos Namorados (foto: Divulgação)

Bolo de cenoura com cobertura de chocolate belga, da Apetito Sabores (R$ 35) Instagram: @apetito.sabores WhatsApp: 9 9337-4662

Sugestão de presente para o Dia dos Namorados (foto: Divulgação)

Edição especial “Maçã pro amor”, de A Doce Alemã (R$ 130 + taxa de entrega). Potinhos de maçã recheados com versões exclusivas e inéditas de tortas alemãs: - Maçã verde com caramelo: biscoitos maisena intercalados com uma camada do clássico creme de baunilha e uma camada de creme de maçã verde e cobertura de ganache de caramelo, feito com chocolate belga Gold da Callebaut (300g) - Maçã caramelizada com chocolate: biscoitos maisena intercalados com o clássico creme de baunilha + muita maçã caramelizada e cobertura de ganache de chocolate belga 54,5% cacau da Callebaut (320g) Instagram: @adocealema WhatsApp: 9 8163-5553

Sugestão de presente para o Dia dos Namorados (foto: Divulgação)

Minicakes, da Renata Dias Vegan Patisserie. Os doces estarão disponíveis na loja para pronta entrega (preço sob consulta) Endereço: CLS 411 Bloco B Loja 04

Sugestão de presente para o Dia dos Namorados (foto: Divulgação)

Corações de chocolate, da Cake Planet, nos sabores café, chocolate, cookies n’cream, ninho, ninho com Nutella e paçoca (R$ 35) Instagram: @ccakeplanet

Sugestão de presente para o Dia dos Namorados (foto: Divulgação)

Box Amor com rosas, da Luxo Natural (R$ 350) Instagram: @luxonaturalbsb WhatsApp: 9 8347-4145

Sugestão de presente para o Dia dos Namorados (foto: Divulgação)

Trio coração (75g cada) e trufas, da Le Sucré. É possível personalizar os kits com os produtos disponíveis (R$ 30 e R$ 2,20, a unidade) Instagram: @lesucredd

Sugestão de presente para o Dia dos Namorados (foto: Divulgação)

Coração grande (250g), da Le Sucré. É possível personalizar os kits com os produtos disponíveis (R$ 22) Instagram: @lesucredd

Sugestão de presente para o Dia dos Namorados (foto: Divulgação)

Caixa florida com fotos polaroides, da Antonieta Flores (R$ 215) Instagram: @antonietaflores_ WhatsApp: 99839-7896

Sugestão de presente para o Dia dos Namorados (foto: Divulgação)

Carta-flor, da Papoularia (R$ 150) Instagram: @papoularia

Sugestão de presente para o Dia dos Namorados (foto: Divulgação)

Arranjo Meu Coração Para Você, da Papoularia (R$ 320) Instagram: @papoularia

Sugestão de presente para o Dia dos Namorados (foto: Divulgação)

Box I Love You, da Luxo Natural (R$ 399) Instagram: @luxonaturalbsb WhatsApp: 9 8347-4145

Sugestão de presente para o Dia dos Namorados (foto: Divulgação)

Kit Chamego, arranjo P, da Borda Flor. Vem com um arranjo floral, uma vela e um cartão-postal. Os kits podem ser personalizados e vêm com produtos de lojas parceiras, todas de Brasília. Todos os kits vêm com brindes (R$ 235) Instagram: @bordaflor WhatsApp: 99671-8133

Sugestão de presente para o Dia dos Namorados (foto: Divulgação)

Kit Mozão, arranjo P e espumante. Um arranjo floral, uma vela, uma caixa de trufas e um cartão-postal. Os kits podem ser personalizados e vêm com produtos de lojas parceiras, todas de Brasília. Todos os kits vêm com brindes (R$ 262, com espumante a parte) Instagram: @bordaflor WhatsApp: 99671-8133

Sugestão de presente para o Dia dos Namorados (foto: Divulgação)

Buquê de rosas M, da Antonieta Flores (R$ 205) Instagram: @antonietaflores_ WhatsApp: 99839-7896