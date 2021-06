Em live, chef Gil Guimarães fala sobre gastronomia e respeito ao meio ambiente

Td Talita de Souza

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Qual é a relação entre a gastronomia e o meio ambiente? Em live promovida pelo Correio na noite desta sexta-feira (4/6), o chef de cozinha e empresário Gil Guimarães explicou que a valorização da natureza enriquece a culinária local e traz identidade e cultura para a mesa.

“Como nossos avós e bisavós cozinhavam? Com o que tinha na feira ou no quintal, respeitando a sazonalidade, o tempo da terra. A gastronomia começou respeitando a natureza e o meio ambiente, mas em um momento nos perdemos e precisamos retornar”, pontua. Assista à live, em comemoração ao Dia Mundial do Meio ambiente, na íntegra:





Gil comanda os restaurantes Casa Baco, Parrilla Burguer, Frankies HotDogs e Baco Pizzaria e é especialista em cerrado, um dos responsáveis em promover os ingredientes típicos do bioma no cenário culinário brasileiro. Ele afirma que a inclusão destes elementos nos pratos que produz começou quando conheceu pequenos produtores no Ceasa e a diversidade de produtos frescos, que não encontrava em outros locais.

Vinte anos se passaram e, atualmente, o negócio mais antigo do chef, a Baco Pizzaria, tem 70% dos ingredientes fornecidos pela agricultura local. “Esse é um esforço de tentar valorizar a nossa terra, estar junto de quem produz, valorizar. Por isso, acredito que os pequenos produtores terão cada vez mais espaço. Este é um caminho sem retorno”, avalia.

No cardápio assinado por Gil, há pratos famosos adaptados, como a pamonha brûlée, o pesto cerratense e a farofa de baru, todos com ingredientes do Cerrado. “Precisamos respeitar a natureza e o tempo, a chamada sazonalidade. Com isso, comemos melhor, ajudamos famílias que produzem coisas boas e melhoramos o mundo”, afirma.